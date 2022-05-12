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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:46

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В Актау специальность медсестры получат 325 выпускниц медколледжей в этом году

Международный день медицинской сестры в мире и в Казахстане отмечается ежегодно 12 мая. В этом году в Актау специальность медсестры получат 325 выпускниц медколледжей, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Международный день медицинской сестры в мире и в Казахстане отмечается ежегодно 12 мая. В этом году в Актау специальность медсестры получат 325 выпускниц медколледжей, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Как подчеркнул руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров, у медсестёр есть обширный перечень обязанностей, от качества выполнения которых нередко зависит благополучие пациента.

- Медсёстры - неотъемлемая часть системы здравоохранения, на плечах которых держится многое, это квалифицированный помощник врача в лечебном процессе. От их отношения к больным и преданности делу зависит выздоровление пациентов и качество оказываемых медуслуг, - говорит Аманбек Жумиров.

По его информации, в регионе сегодня действуют 29 государственных и 22 частные медицинские организации. В их стенах трудятся более 5,5 тысяч медицинских работников среднего звена.

Подготовкой медицинских сестёр занимаются три медицинских колледжа: медколледж города Актау, «Меирбике» и Мангистауский областной медицинский колледж. Там в общей сложности обучаются 1615 студентов, из них 325 в этом году получат специальность медсестры.

Аманбек Жумиров поздравил виновниц торжества с профессиональным праздником, пожелав им покорения вершин.

– А ещё желаю медсёстрам терпения и здоровья, которое им необходимо в нелегкой работе, - добавил он.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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