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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:41

Просмотров: 483

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области просит не оставлять детей без присмотра взрослых

Оставление без присмотра детей родителями, проживающих в многоэтажных жилых домах, приводит к повышенному риску возникновения чрезвычайных ситуаций. Особенно может привести к случаям падения детей из окон. С таким обращением выступил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Каирбекович Абдикадыров.

Подполковник Бекболат Каирбекович Абдикадыров.
По анализу ДЧС Мангистауской области за отчетный период 2022 года, в Мангистауской области службой пожаротушения было совершено 30 выездов (за 2021 год в целом было совершено 34 выезда) на аварийно-спасательные работы - открывание дверей, окон квартир, жилых домов, оставшихся без присмотра детей, спасено 40 детей (за 2021 год в целом было спасено 47 детей).

По статистке, в основном травмы детей происходят по вине родителей, оставивших без присмотра своих детей. Родительская ответственность – это базовый инструмент безопасности ребенка. Когда родители применяют превентивные меры безопасности, риск гибели или травмирования ребенка минимален.
В связи с этим ДЧС Мангистауской области предупреждает: уважаемые родители, чтобы предотвратить несчастный случай, связанный с падением ребенка из окна, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить её навсегда.

2. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не слетел вниз.

3. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

4. Не показывайте ребенку, как открывается окно.

5. Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей приглядывать за младшими.

6. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, ведь малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

7. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.

8. Если вы что-то показываете ребенку из окна, не ставьте его на подоконник, а держите на руках. Будьте готовы к резким движениям малыша, ладони должны быть сухими.

- Соблюдайте эти правила! Защитите своих детей! Уважаемые родители, департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области просит вас не оставлять детей без присмотра взрослых. В случае систематического выявления вышеуказанных фактов необходимо звонить на телефон «102» в департамент полиции, - сказал подполковник Бекболат Каирбекович Абдикадыров.



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Комментарии ( 1 )

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Borat (Посетители) Сегодня, 10:52
То, что предупредили в 100500 раз, конечно хорошо, но у нас народ какой-то непробиваемый, каждый год одно и тоже...

Dum spiro spero...
 
 

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