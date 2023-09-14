Осенняя миграция сайгаков: фермеры подсчитывают убытки

Он добавил:

— В Иргиз-Тургайском резервате содержится около 40 000 голов сайгаков. Сейчас животные на территории области мигрируют, передвигаясь с севера на юг.

Александр Чемоданов, директор ТОО «Кумкудык» рассказывает:

— Сайгаки плодились у нас прямо на полях. Правда, года два назад их не так много было, и большого ущерба не ощущали. В этом сезоне нам пришлось выставить круглосуточно две бригады дежурных с двух сторон — аулов Актасты и Жангельдина. Однако животных было несколько тысяч, их невозможно было удержать. Мы понесли огромные потери. Табуны сайгаков не только едят, но еще ложатся на посевы, роют ямки.



К примеру, в тех клетках, куда заходили сайгаки, мы получили по 8 центнеров ячменя с гектара, а в клетках выше – по 12 центнеров. Получается, по 4 центнера с 400 гектаров мы недобрали. Если 160 тонн умножить на 60 тысяч тенге, наше товарищество потеряло 9 миллионов 600 тысяч тенге. Это только на одной клетке!



Пшеницу убрали в среднем по 8-12 центнеров с гектара. В клетках с этой культурой, куда заходили сайгаки, получили по 4 центнера с гектара. Их у нас 5, каждая по 200 тонн. Одну тысячу тонн приблизительно умножьте на 80 тысяч тенге (хотя себестоимость тонны примерно 100 тысяч тенге) – это 80 миллионов тенге!



Это я говорю о зерне, но есть еще пастбища. Скоро нам скот негде будет пасти.



О сложившейся ситуации мы писали во все инстанции, однако сайгаки находятся под защитой государства. А мы в результате недополучаем хлеб насущный. Хотя бы пусть возмещают 50 процентов затрат на те убытки, которые мы несем.



Как бы ни было, необходимо регулировать ситуацию. Для этого можно вспомнить советский пример, когда в Карабутаке, Иргизе, Карауылкельды заводы принимали мясо сайги. Я сам жил в Карабутаке, в те годы нанимали отстрельщиков, охотников. Сайгачатина продавалась в магазинах по доступной цене.

Если так будет увеличиваться количество сайги, и не будут приняты меры, нам придется отказаться не только от земледелия, но и от животноводства.