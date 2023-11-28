Обман при поиске работы: как не попасть на уловки лже-рекрутеров

Схема №1. «Трудоустройство» посредством мессенджеров



В мессенджерах, такие как Telegram и WhatsApp насчитываются множество каналов и групповых чатов, предлагающие работу. Однако к выбору потенциального работодателя нужно подходить осторожно и ни в коем случае не отправлять свои персональные данные. Например, в мессенджере вам предложили работу – писать положительные отзывы на товары некого интернет-магазина. Один отзыв – 2 000 тенге, а работодатель обещает, что вы сможете зарабатывать по 200 000 тенге в день. Вы соглашаетесь, а потом вас просят прислать фото удостоверения личности, фото банковской карточки и свой адрес по прописке. Возможно, несколько дней вы поработаете и даже получите какие-то деньги, но потом с вами перестанут выходить на связь. А еще через время вам позвонят из банка и потребуют оплатить ежемесячный взнос по кредиту. И в полиции вы вряд ли что-то докажете, ведь при займе предоставили все необходимые данные, которые вы сами и отправили работодателю.



Схема №2. «Трудоустройство» посредством социальных сетей и маркетплейсов



Участились случаи, когда мошенники активно призывают трудоустроиться через различные социальные сети. Схема мошенничества выглядит следующим образом: граждан приглашают устроиться на работу заманивая интересными предложениями. Если вы заинтересуетесь и напишете им по указанному номеру или прямо в аккаунт, то вас попросят выполнить небольшое тестовое задание и перевести небольшую сумму в качестве «залога» на указанный счет и заверят, что эта сумма – просто формальность и после его уплаты вам сразу начислят гонорар за перепечатанные тексты. Как только вы перечислите денежные средства мошенники вас заблокируют, и вы не получите ни оплаты за задание, ни залога.



В последнее время в социальных сетях распространены курсы по заработку на маркетплейсах. Мошенники не преминули этим воспользоваться и разработали новую схему обмана: ее суть состоит в том, чтобы вы зашли на копии сайтов известных интернет-магазинов и зарегистрировались – якобы в качестве работника. Однако при регистрации от вас потребуется указать номер телефона и пополнение баланса. Таким образом аферисты выманивают данные платежных карточек граждан. К слову, раньше мошенники получали такие данные, обещая людям деньги за прохождение опроса.



Схема №3. Сначала персональные данные — потом «трудоустройство»!



Первая задача мошенников заманить соискателя работы. Гарантировать работу – убедительная и заманчивая формулировка. К примеру, человеку предлагают пройти обучение по ускоренной программе, после окончания которой он 100% будет принят на должность. Соискатель оплачивает обучение или курс, и после получения оплаты лже-работодатель пропадает. Итог один — никакой гарантии.



Вам позвонил или написал рекрутер и пригласил на работу малоизвестную компанию. И тут же он просит выслать копию удостоверения личности и другие документы с персональными данными, а трудовой договор нужно будет подписать SMS-кодом, который поступит на личный номер. На самом деле эти данные необходимы для оформления кредита на ваше имя.



В таких случаях нужно помнить простое правило — добросовестный работодатель или агентство по подбору персонала дистанционного не будут оформлять трудовой договор, особенно подтверждением с SMS-кодом. Это могут быть только мошенники!



Рекомендации Fingramota.kz по защите от лже-работодателей и лже-покупателей:



1. Всегда проверяйте работодателей – в этом вам помогут как специализированные сервисы, так и простой поиск в интернете. Пострадавшие от мошенничества нередко делятся своими историями в специальных группах, а специалисты регулярно дают интервью с рекомендациями – не исключено, что вы найдете предложившего вам работу в «черном списке».

2. Никогда не отправляйте свои персональные данные – реальный работодатель не будет просить у вас номер карты или удостоверение, ему это просто ни к чему. Данных, которые вы указали в своем резюме, и рекомендаций с прошлого места работы будет более чем достаточно.

3. Не соглашайтесь на выплату залога – заинтересованные в квалифицированных сотрудниках компании не работают по такой схеме. Действительно, вас могут попросить тестовое задание, как правило, если ваша работа понравится и вас примут в штат.

4. Спрашивайте у рекрутера информацию о компании, задавайте уточняющие вопросы – в большинстве случаев мошенники либо не смогут полноценно вам ответить, либо закончат разговор, потому что не в их интересах взаимодействовать с подготовленным человеком.

5. Не переходите на сомнительные сайты и не вводите там свои персональные данные – чем больше информации будет у мошенников, тем проще им будет опустошить вашу карту. Еще раз: реальный работодатель не будет использовать такие сложные схемы трудоустройства.

6. Обращайте внимание на манеру разговора работодателя – мошенники часто действуют по заранее прописанным сценариям, и их речь может отличаться от того, как разговаривают обычные люди.



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