Микрокредиты и макроответственность: как урегулировать кредитную задолженность

Что нужно знать заемщикам, имеющим просрочку по микрокредиту?



Процедура урегулирования просроченной задолженности в микрофинансовых организациях (МФО) происходит в соответствии со статьей 9-2 Закона о микрофинансовой деятельности. В ней содержится определенный порядок по срокам уведомления о наличии просрочки, порядке взаимодействия с должником, способы решения спора о задолженности. В любом случае, МФО обязана всегда уведомлять заемщика о просрочке, чтобы это не стало для него неожиданностью.



В этом уведомлении должна содержаться информация:



- о возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору о предоставлении микрокредита и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении;

- о праве заемщика - физического лица по договору о предоставлении микрокредита обратиться в микрофинансовую организацию;

- о последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении микрокредита.



Это обязательное требование для всех МФО, суть которого заключается в том числе в рассмотрении разных вариантов выхода из сложной ситуации, в целях улучшения финансового положения должника.



Если раньше МФО могли игнорировать предложения заемщиков о предоставлении отсрочки или нового графика погашения, то теперь в законе установлена обязательная процедура досудебного урегулирования спора, которую МФО обязаны выполнять. И только после отсутствия договоренности между заемщиком и МФО о способах урегулирования спора о задолженности микрофинансовая организация вправе приступить к процедуре взыскания долга в принудительном порядке через суд.



Распространенные кейсы, с которыми сталкивались в своей работе?



В задачи АМФОК не входят функции по защите прав потребителей финансовых услуг. Но если проанализировать все обращения граждан в ассоциацию, то в первую очередь заемщики обращались к нам с просьбой оказать содействие в предоставлении отсрочки в связи с трудными жизненными обстоятельствами. В таких случаях мы помогали заемщикам с разъяснением их прав по закону о микрофинансовой деятельности, связывали их с МФО. Скоро, кстати, вступят поправки в закон, согласно которым для разрешения таких споров будет создан институт микрофинансового омбудсмана. Он будет рассматривать все споры о задолженности между МФО и заемщиками, и выносить решения, обязательные для исполнения микрофинансовыми организациями.



Поделюсь последним кейсом: к нам обратился отец заемщика МФО с просьбой о предоставлении отсрочки по кредиту в связи с тяжелой болезнью его сына. Отец не знал, в какой МФО его сын имеет долг и на какую сумму. После выяснения всех обстоятельств нам удалось найти всю информацию и помочь человеку.

Часто обращаются родители или близкие родственники клиентов с просьбой установления запрета на выдачу займов их родным. Зачастую эти клиенты увлекаются азартными играми, берут онлайн-кредиты и снова все проигрывают, оставляя свою семью в тяжелом материальном положении. К сожалению, зависимость от игромании разрушила жизни и семьи многих наших граждан. После обращения родных мы в некоторых случаях также оказывали содействие в вопросах взаимодействия с МФО, в рамках урегулирования спора о задолженности.



В последнее время все чаще можно встретить объявления в соцсетях от «посредников», которые помогают урегулировать просроченный платеж, насколько это законно?



На просторах интернета появляются разные консультанты, эксперты, помощники или, как их еще называют, помогайки, которые за вознаграждение обещают заемщикам решить вопрос с МФО и договориться об отсрочке или добиться списания займа. По сути, они обманывают доверчивых граждан и загоняют их в долговую яму. Ведь согласитесь, что деньги за услуги помогаек лучше направить на погашение долга, тем более что МФО обязана рассмотреть заявление заемщика бесплатно о предоставлении отсрочки или нового графика по кредиту. Возникает вопрос: зачем платить разным помогайкам, посредникам, когда заемщик может бесплатно решить вопрос с отсрочкой по займу напрямую с МФО. Микрофинансовая организация не вправе отказать заемщику по вопросу урегулирования спора о задолженности. Человек и так попал в сложную финансовую ситуацию, а тут появляются разные посредники и предлагают свои сомнительные услуги, усугубляя его финансовое положение. Поэтому рекомендуем обращаться сразу напрямую в МФО, если у вас возникла просрочка по кредитам, предложив разные варианты и пути решения проблемы.



Какие еще можете дать советы гражданам во избежание допущения просрочки по займам?



Совет простой – всегда оценивать свои финансовые возможности перед обращением в МФО, и понимать о последствиях невозврата займа. Кредиты бесплатными никогда не бывают и за их обслуживание всегда взимаются проценты, а если возникает просрочка, то сверх процентов начисляется пеня, портится кредитная история.



Кроме того, в процессе принудительного взыскания через суд на должника накладываются ограничения, и сумма долга взыскивается уже по решению суда через судебных исполнителей.



Не доверяйте разным помогайкам и посредникам, их цель - взять с вас деньги за то, что кредитные организации обязаны делать бесплатно. И повышайте свою финансовую грамотность!