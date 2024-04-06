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Опубликовано: Сегодня, 13:36

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В общежитии Актау подготовлено 500 мест для пострадавших от паводков в Атырауской области

Мангистауская область протягивает руку помощи пострадавшим от наводнений в соседних регионах. Так в Актауском студенческом общежитии подготовлено 500 спальных мест.

фото центра общественных коммуникаций
-Свободных 500 мест мы распределили на 240 комнат, по 2 человека в каждой комнате. Все условия есть: душевая, санузлы, чистая постель, так же договорились с городским отделом предпринимательства насчет питания. Горячие блюда привезут в 12: 40, а питьевую воду уже доставили. Первые 18 человек мы уже приняли, среди них 8 детей. Работа идет, - комментирует Кадирбек Абдуллаев, директор Актауского технологического колледжа сервиса.


Общежитие находится в 17 микрорайоне возле Халык Арена.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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