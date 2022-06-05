Призёр Кубка мира по кикбоксингу отдал свой голос в Мангистау

Селбай Унербек сделал свой выбор. Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
На республиканском референдуме Тупкараганский кикбоксёр Селбай Унербек, недавно вернувшийся с Кубка мира с победой, пришёл на свой участок и сделал выбор.
- В этот исторически важный день общенационального референдума я тоже сделал свой выбор. Сегодня важный исторический день. Я надеюсь, что этот референдум внесёт дальнейшие позитивные изменения, - сказал спортсмен.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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