Призёр Кубка мира по кикбоксингу отдал свой голос в Мангистау

- В этот исторически важный день общенационального референдума я тоже сделал свой выбор. Сегодня важный исторический день. Я надеюсь, что этот референдум внесёт дальнейшие позитивные изменения, - сказал спортсмен.

На республиканском референдуме Тупкараганский кикбоксёр Селбай Унербек, недавно вернувшийся с Кубка мира с победой, пришёл на свой участок и сделал выбор.