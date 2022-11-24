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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 06:35

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Возраст молодежи увеличат до 35 лет

Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на встрече с молодежью города Актау, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Фото центра общественных коммуникаций
По словам Дархана Кыдырали, министерством разработан проект Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике».

Законопроект одобрен Мажилисом Парламента и внесен в Сенат.

Возраст молодежи увеличат до 35 лет


Законопроект дополнен направлениями деятельности и компетенциями государственных органов.
Одним из главных нововведений этого закона станет увеличение возраста молодежи до 35 лет. Таким образом, объем государственной поддержки молодежи (трудоустройство и бизнес-инициативы и т.д.) увеличится почти в 2 раза (с 3,7 до 6 млн. человек).

В данном законопроекте вводится индекс развития молодежи, также будет рассмотрен правовой статус молодежи категории NEET.



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