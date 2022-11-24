Возраст молодежи увеличат до 35 лет

По словам Дархана Кыдырали, министерством разработан проект Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике».Законопроект одобрен Мажилисом Парламента и внесен в Сенат.Законопроект дополнен направлениями деятельности и компетенциями государственных органов.Одним из главных нововведений этого закона станет увеличение возраста молодежи до 35 лет. Таким образом, объем государственной поддержки молодежи (трудоустройство и бизнес-инициативы и т.д.) увеличится почти в 2 раза (с 3,7 до 6 млн. человек).В данном законопроекте вводится индекс развития молодежи, также будет рассмотрен правовой статус молодежи категории NEET.