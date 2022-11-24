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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 06:35

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Период прохождения молодежной практики продлен с 6 до 12 месяцев

Об этом сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Дархан Кыдырәлі в ходе форума Zhas Project в Актау, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Фото центра общественных коммуникаций
В 2022 году продлен период прохождения молодежной практики с 6 до 12 месяцев и по проекту «Первое рабочее место» с 12 до 18 месяцев. Это хорошая возможность для молодых людей получить первый опыт работы и получить доход.

По словам министра, в целях привлечения молодежи к работе и поддержки предпринимательских инициатив реализуются конкретные проекты.

Мероприятия по занятости проводятся в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

Также в рамках программы действий Правительства Республики Казахстан на 2022 год реализуется пилотный проект «Zhas Project» для поддержки молодых предпринимателей в регионах с высоким уровнем молодежи категории NEET.

В пилотной форме реализованы 250 проектов в 6 регионах (в Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях).

В ее рамках для поддержки предпринимательских инициатив, социально-уязвимых слоев населения и сельской молодежи был выделен 1 млн. тенге и выдано 252 гранта.

В дальнейшем данный проект планируется реализовать ежегодно и в других регионах.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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