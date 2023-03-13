Смешанная избирательная система повышает политическую культуру

Дина Утебалиева

Выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней, назначенные на 19 марта, станут завершающим этапом модернизации институтов государственной власти.



- Как сказал наш Президент Касым-Жомарт Токаев, в создании сильного президента, влиятельного парламента, подотчетного правительства эта система имеет большое значение. Поэтому на предстоящих выборах необходимо всячески поддерживать граждан, которые будут обеспечивать экономическую стабильность этой страны, способствовать политическому развитию страны, обеспечивать внутреннюю безопасность нашего государства, повышать социальное благополучие населения, принимать справедливые законы и способствовать реализации этих законов, - сказала Дина Утебалиева.

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