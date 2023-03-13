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Опубликовано: Сегодня, 16:28

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Смешанная избирательная система повышает политическую культуру

Смешанная избирательная система - важный фактор, повышающий политическую культуру в стране, и закрепляющий разрыв между народом и властью. Выбор в такой системе будет усиливать политическую конкуренцию и способствовать повышению качества. Кроме того, модернизация политической системы страны свидетельствует о том, что Казахстан движется к покорению новых вершин. Придерживаясь такого мнения, Дина Утебалиева, преподаватель кафедры экономики Yessenov University, отметила, что предстоящие выборы являются плодом всех политических программ, законов, конституционных реформ, реализуемых до сих пор.

Дина Утебалиева
Выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней, назначенные на 19 марта, станут завершающим этапом модернизации институтов государственной власти.

- Как сказал наш Президент Касым-Жомарт Токаев, в создании сильного президента, влиятельного парламента, подотчетного правительства эта система имеет большое значение. Поэтому на предстоящих выборах необходимо всячески поддерживать граждан, которые будут обеспечивать экономическую стабильность этой страны, способствовать политическому развитию страны, обеспечивать внутреннюю безопасность нашего государства, повышать социальное благополучие населения, принимать справедливые законы и способствовать реализации этих законов, - сказала Дина Утебалиева.



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