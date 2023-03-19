Чемпион NFC сделал свой выбор

Выборы - один из важнейших шагов в формировании нового Казахстана, считает Ералы Абдыров.Спортсмен в 2015 году стал чемпионом Казахстана по кудо, в 2016 году - чемпионом Азии, чемпионом Казахстана по ММА. В 2018 году завоевал титул обладателя Гран-при пояса NFS (найза файтер чемпионшип) в весовой категории 71 кг среди взрослых на международном турнире.- Выборы - это не просто посещение своего участка и отметка на одном листе бумаги, а забота о будущем страны и вклад в ее развитие. Я голосовал за будущее нового Казахстана. Надеюсь, что Казахстан будет продвигать наша активная и талантливая молодежь. Голосование - это долг каждого гражданина, поэтому призываю горожан принять активное участие в этих выборах и сделать правильный выбор, - говорит Ералы Абдыров.