Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 19 Марта
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.79 KZT
  • €1 = 490.51 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 32

Чемпион NFC сделал свой выбор

На избирательный участок №75, расположенный в школе-гимназии №5 Жанаозена, с утра приезжают и отдают свои голоса взрослое и молодое поколение. Не оставаясь в стороне от политической кампании, один из пришедших проголосовать за будущее страны - чемпион NFC Ералы Абдыров.

Фото ЦОК Мангистауской области
Выборы - один из важнейших шагов в формировании нового Казахстана, считает Ералы Абдыров.

Спортсмен в 2015 году стал чемпионом Казахстана по кудо, в 2016 году - чемпионом Азии, чемпионом Казахстана по ММА. В 2018 году завоевал титул обладателя Гран-при пояса NFS (найза файтер чемпионшип) в весовой категории 71 кг среди взрослых на международном турнире.
Чемпион NFC сделал свой выбор

Чемпион NFC сделал свой выбор


- Выборы - это не просто посещение своего участка и отметка на одном листе бумаги, а забота о будущем страны и вклад в ее развитие. Я голосовал за будущее нового Казахстана. Надеюсь, что Казахстан будет продвигать наша активная и талантливая молодежь. Голосование - это долг каждого гражданина, поэтому призываю горожан принять активное участие в этих выборах и сделать правильный выбор, - говорит Ералы Абдыров.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика