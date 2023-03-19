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Опубликовано: Сегодня, 11:44

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В Мангистау проголосовала победительница конкурса «Лучший педагог-2022»

В Мунайлинском районе победитель конкурса «Лучший педагог-2022» Замира Алдабергенова проголосовала на избирательном участке №196.

Фото центра общественных коммуникаций
Замира Алдабергенова - учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школы №5 имени Шогы Муналулы Мунайлинского района. Она отметила важность нынешней политической кампании.

- Сегодня особенный день, потому что мы выбираем депутатов, которые затем будут представлять интересы и нужды народа. Поэтому сегодня голосовать должен каждый, кто неравнодушен к будущему страны, обеспокоен будущим своих детей. Я в выборах участвую всегда, - сказала Замира Алдабергенова.

Отметим, что Замира Алдабергенова является победителем конкурса «Лучший педагог-2022», также стала лучшим руководителем творческого центра «Уркер». Педагог с гордостью отметила, что награждена почетными грамотами и благодарностями министра образования и науки РК, управления образования Мангистауской области, АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Международного центра инновационной методики науки и образования.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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