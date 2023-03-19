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Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 282

В Актау проголосовали около пяти тысяч военнослужащих

Военнослужащие воинских частей Актауского гарнизона сделали свой выбор и отдали свои голоса на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото ЦОК Мангистауской области
Работа закрытого избирательного участка №61, расположенного в 390-й бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», началась с государственного гимна. Выстроившиеся в строй солдаты отдали свои голоса за светлое будущее нашей страны на избирательном участке в Центре культурного досуга воинской части.

В Актау проголосовали около пяти тысяч военнослужащих


Большинство участников голосуют впервые. Один из них - рядовой Динмухамед Азберген, уроженец Алматинской области.
В Актау проголосовали около пяти тысяч военнослужащих


- Как истинный патриот своей страны, ради светлого будущего нашего государства каждый солдат сделал свой выбор, ведь для каждого воина сегодня особенный день. Как гражданин Республики Казахстан, я впервые пользуюсь правом голоса, выборы проходят на высоком уровне, - сказал рядовой Динмухамед Азберген.

В Актау проголосовали около пяти тысяч военнослужащих


Отметим, что на закрытом избирательном участке №61 отдали свои голоса военнослужащие Военно-морских сил, бригады ПВО и ВВС, дислоцированные в Актауском гарнизоне.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 12:50
В Актау проголосовали около пяти тысяч военнослужащих.

ИМ!, приказали ЗА!, "КОГО"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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