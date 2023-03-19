В Актау проголосовали около пяти тысяч военнослужащих.

Работа закрытого избирательного участка №61, расположенного в 390-й бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», началась с государственного гимна. Выстроившиеся в строй солдаты отдали свои голоса за светлое будущее нашей страны на избирательном участке в Центре культурного досуга воинской части.Большинство участников голосуют впервые. Один из них - рядовой Динмухамед Азберген, уроженец Алматинской области.- Как истинный патриот своей страны, ради светлого будущего нашего государства каждый солдат сделал свой выбор, ведь для каждого воина сегодня особенный день. Как гражданин Республики Казахстан, я впервые пользуюсь правом голоса, выборы проходят на высоком уровне, - сказал рядовой Динмухамед Азберген.Отметим, что на закрытом избирательном участке №61 отдали свои голоса военнослужащие Военно-морских сил, бригады ПВО и ВВС, дислоцированные в Актауском гарнизоне.