Голосуют сердцем: глухонемые супруги беспрепятственно проголосовали в Актау

Возможностью принять участие в общественно-политической жизни как родного города, региона, так и всей страны может воспользоваться каждый совершеннолетний казахстанец, вне зависимости от социального положения.



Супруги Оралбаевы - Динмухамед и Ольга - люди с особыми потребностями. Они глухонемые. Ольга Оралбаева обучилась вместе со старшей дочерью на парикмахера и теперь работает в салоне красоты. Две младшие девочки еще учатся в учреждениях образования.



Утром они, как и другие избиратели, пришли на участок с сурдопереводчиком, чтобы проголосовать и обозначить гражданскую позицию.



- Выборы - это возможность отдать свой голос и принять участие в общественной жизни Казахстана. Нам важно будущее нашей страны, поэтому мы сюда пришли, - сказала Ольга Оралбаева.



Как рассказали в управлении координации занятости и социальных программ, в Мангистауской области зарегистрировано 418 002 избирателя, в том числе 20 579 человек с разными группами инвалидности, 7970 из них имеют особые потребности: 992 человека с нарушением зрения, 580 человек с нарушением слуха, 5 542 человека с нарушением опорно-двигательного аппарата, 856 человек используют коляски.



127 избирательных участков полностью оборудованы для доступа людей с особыми потребностями, 49 объектов частично доступны.