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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:07

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Голосуют сердцем: глухонемые супруги беспрепятственно проголосовали в Актау

В Актау, как и по всей стране, сегодня подходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

Фото центра общественных коммуникаций
Возможностью принять участие в общественно-политической жизни как родного города, региона, так и всей страны может воспользоваться каждый совершеннолетний казахстанец, вне зависимости от социального положения.

Супруги Оралбаевы - Динмухамед и Ольга - люди с особыми потребностями. Они глухонемые. Ольга Оралбаева обучилась вместе со старшей дочерью на парикмахера и теперь работает в салоне красоты. Две младшие девочки еще учатся в учреждениях образования.

Утром они, как и другие избиратели, пришли на участок с сурдопереводчиком, чтобы проголосовать и обозначить гражданскую позицию.

- Выборы - это возможность отдать свой голос и принять участие в общественной жизни Казахстана. Нам важно будущее нашей страны, поэтому мы сюда пришли, - сказала Ольга Оралбаева.

Как рассказали в управлении координации занятости и социальных программ, в Мангистауской области зарегистрировано 418 002 избирателя, в том числе 20 579 человек с разными группами инвалидности, 7970 из них имеют особые потребности: 992 человека с нарушением зрения, 580 человек с нарушением слуха, 5 542 человека с нарушением опорно-двигательного аппарата, 856 человек используют коляски.

127 избирательных участков полностью оборудованы для доступа людей с особыми потребностями, 49 объектов частично доступны.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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