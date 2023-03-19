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Опубликовано: Сегодня, 13:01

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30 процентов депутатского мандата предоставляется инвалидам

Особенностью электоральной кампании на этот раз является расширение квот в партийных списках и норма учета квот при распределении депутатских мандатов. С этого года на выборах депутатов Мажилиса в партийный список, помимо женщин и молодежи, включаются лица с инвалидностью как социальная категория, испытывающие трудности в участии в политических процессах. Об этом сообщила заведующая кафедрой «Юриспруденция» Yessenov University Багдат Ауешова, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
По ее словам, расширение квот направлено на обеспечение принципов равенства в политическом участии и инклюзивности решений. Целью назначения политической квоты является обеспечение плюрализма мнений, устранение предвзятости и обеспечение равенства возможностей при принятии решений для общего блага.

- Активное участие граждан в сегодняшних выборах показывает, что кандидаты активно продвигают свою программу. Отрадно, что есть изменения, внесенные в выборы в этом году. Ведь включение в квоту лиц с инвалидностью и учет квоты при распределении депутатских мандатов в Мажилисе позволит расширить возможности граждан участвовать в законотворческом процессе и защитить интересы всего казахстанского общества, - говорит Багдат Ауешова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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