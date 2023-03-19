30 процентов депутатского мандата предоставляется инвалидам

По ее словам, расширение квот направлено на обеспечение принципов равенства в политическом участии и инклюзивности решений. Целью назначения политической квоты является обеспечение плюрализма мнений, устранение предвзятости и обеспечение равенства возможностей при принятии решений для общего блага.



- Активное участие граждан в сегодняшних выборах показывает, что кандидаты активно продвигают свою программу. Отрадно, что есть изменения, внесенные в выборы в этом году. Ведь включение в квоту лиц с инвалидностью и учет квоты при распределении депутатских мандатов в Мажилисе позволит расширить возможности граждан участвовать в законотворческом процессе и защитить интересы всего казахстанского общества, - говорит Багдат Ауешова.