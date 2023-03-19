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Опубликовано: Сегодня, 14:34

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Братья-близнецы из морской пехоты отдали голоса на выборах в Актау

Военнослужащие единственной в Казахстане бригады морской пехоты - братья-близнецы Данил и Радион Артемьевы, призванные из Карагандинской области, приняли участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Фото центра общественных коммуникаций
Юноши были призваны осенью 2022 года в ряды морской пехоты, на данный момент служат в батальоне материально-технического обеспечения на должностях водителей «КамАЗов».

Сегодня военнослужащие срочной службы воинской части приняли активное участие в выборах.

Братья-близнецы из морской пехоты отдали голоса на выборах в Актау


- Считаю, что выборы - это гражданский долг каждого гражданина Казахстана. Я думаю, что мой голос очень важен, я призываю всех жителей нашей страны сделать свои выбор за светлое будущее нашей Родины, - поделился Данил Артемьев.

Свои голоса морпехи отдали на выборах в Мажилис и маслихаты на избирательном участке №61.

Следует отметить, что военнослужащие Актауского гарнизона одними из первых в Мангистауской области прибыли на участки и на данный момент завершили голосование в выборах.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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