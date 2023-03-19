Братья-близнецы из морской пехоты отдали голоса на выборах в Актау

Юноши были призваны осенью 2022 года в ряды морской пехоты, на данный момент служат в батальоне материально-технического обеспечения на должностях водителей «КамАЗов».Сегодня военнослужащие срочной службы воинской части приняли активное участие в выборах.- Считаю, что выборы - это гражданский долг каждого гражданина Казахстана. Я думаю, что мой голос очень важен, я призываю всех жителей нашей страны сделать свои выбор за светлое будущее нашей Родины, - поделился Данил Артемьев.Свои голоса морпехи отдали на выборах в Мажилис и маслихаты на избирательном участке №61.Следует отметить, что военнослужащие Актауского гарнизона одними из первых в Мангистауской области прибыли на участки и на данный момент завершили голосование в выборах.