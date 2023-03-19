Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 19 Марта
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.79 KZT
  • €1 = 490.51 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 103

Наблюдатель от партии «Байтак»: в числе голосующих преобладает старшее поколение

Бауыржан Сариев зарегистрирован в Актау в качестве наблюдателя от партии зеленых «Байтак» на участке №43 в 26 микрорайоне. По его словам, среди голосующих больше пожилых людей, чем молодых, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
По мнению наблюдателя, каждый житель, пришедший сделать свой выбор, выразил уверенность в том, что выборы пройдут справедливо.

Каких-либо нарушений в ходе выборов не наблюдалось.

Представители электората приезжают семьями, фотографируются на память и голосуют с хорошим настроением. Избиратели единодушно выражают надежду на светлое будущее нашей страны.

- Избирательный процесс идет полным ходом. Каждый, кто осознает ответственность политической кампании, приходит на участок и голосует. Эта демонстрирует важность развития нашего государства и выборов. Люди поздравляют друг друга, совершая обряд «көрiсу», - сказал Бауыржан Сариев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика