Наблюдатель от партии «Байтак»: в числе голосующих преобладает старшее поколение

По мнению наблюдателя, каждый житель, пришедший сделать свой выбор, выразил уверенность в том, что выборы пройдут справедливо.



Каких-либо нарушений в ходе выборов не наблюдалось.



Представители электората приезжают семьями, фотографируются на память и голосуют с хорошим настроением. Избиратели единодушно выражают надежду на светлое будущее нашей страны.



- Избирательный процесс идет полным ходом. Каждый, кто осознает ответственность политической кампании, приходит на участок и голосует. Эта демонстрирует важность развития нашего государства и выборов. Люди поздравляют друг друга, совершая обряд «көрiсу», - сказал Бауыржан Сариев.