Эксперт: Повышение цен на бензин и дизтопливо предотвратит их дефицит, а также спасет нефтегазовую отрасль в Казахстане

С 12 апреля министерство энергетики Казахстана подняло розничные цены на бензин и дизтопливо. Одна из причин повышения предельных цен на моторное топливо - это значительная разница в ценах на бензин и дизель между рынками Казахстана и соседних с нами государств - России, Узбекистана, Кыргызстана, рассказал эксперт по нефтегазовым проектам Каспийского региона, редактор Energy Monitor Нурлан Жумагулов.



- Иностранцы любили заправлять свои автомобили в Казахстане из-за существенной разницы в цене с соседними странами. К примеру, в России дизель стоит дороже на 45%, в Кыргызстане – на 64%, в Узбекистане – в 2 раза. В итоге дешевое топливо различными путями перетекает в соседние страны. Это создает автоматический дефицит топлива в Казахстане, особенно учитывая большой рынок в России, а также в Кыргызстане, - отметил Нурлан Жумагулов.



Он напомнил, что цены на ГСМ в последний раз менялись осенью 2021 года.



- Если не повышать цены на ГСМ, мы увидим, что нефтяники недополучат прибыль, соответственно, они не будут направлять свои инвестиции на доразведку, обновление оборудования, повышение заработных плат. На сегодняшний день государство обязывает до 70 процентов добытой нефти поставлять на внутренний рынок. В то же время разница между стоимостью нефти на экспорт и на внутренний рынок большая. Мы недополучаем прибыль. Нефтяники субсидируют страну, и на сегодня им невыгодно поставлять нефть на внутренний рынок, - отметил Нурлан Жумагулов.



По словам эксперта, за последние 15 лет в Казахстане не было открыто новых месторождений с нуля, потому что нефтегазовая отрасль страны стала неинтересной для инвесторов, т.к. правительство Казахстана ради субсидирования цен на ГСМ отправляет часть добытой нефти на НПЗ по льготным ценам.



- За счет государственного регулирования мы убиваем нефтегазовую отрасль. За последние 15 лет ни один инвестор не пришел и не запустил нефтегазовое месторождение с нуля. Даже китайцы перестали вкладывать, потому что им это невыгодно. На входе ты имеешь определенные обязательства – 50 процентов добытой нефти ты должен поставить на внутренний рынок по себестоимости. Если есть газ, ты должен его продать «КазТрансГазу» практически по себестоимости. Казахстан на сегодня не является привлекательной страной для инвесторов, - добавил эксперт.



Стоит отметить, что дизельное топливо широко используется в сельском хозяйстве. Ежегодно происходит снижение размера ставки акциза на дизельное топливо на период весенних и осенних полевых работ.



- В адрес сельхозтоваропроизводителей 400-450 тысяч тонн топлива поставляют по заниженной цене. В литрах - это дизтопливо обходится в 205 тенге. Соответственно, если считать за год, то миллиард литров топлива нефтяники обеспечивают по заниженной цене. Весной и осенью Минэнерго просит нефтяников больше нефти отправлять на внутренний рынок, соответственно, «КазМунайГаз» и Petrosun просят полностью обеспечивать поставки в адрес сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Наряду с этим есть промышленные предприятия - это горнорудные компании, они не могут купить нефтепродукты по оптовой цене, в частности дизельное топливо, потому что во время полевых работ полностью дизельное топливо идет сельхозпроизводителям и АЗС. Соответственно, Минэнерго хочет, чтобы горнорудные компании и нефтяные компании напрямую импортировали из России, а цена там высокая. И чтобы хоть как-то облегчить ситуацию – цены повышают, - отметил Жумагулов.



Из чего же складывается стоимость ГСМ – объяснил эксперт.



- Ценообразование зависит от стоимости нефти. Все нефтедобывающие компании ежегодно индексируют заработную плату, также нужно учитывать, что многие материалы – импортные, в Казахстане они не производятся. Кроме того, ежегодно растет себестоимость нефти – всё это законы экономики. У нефтяных компаний есть свои кредиты, социальные обязательства, также стоит отметить, что ставка нефтесервиса растет, рано или поздно нефтедобывающие компании могут просто прекратить разведку на новых месторождениях. Это в итоге повлияет на снижение добычи. Например, в прошлом году цена на нефть составляла 300 тысяч тенге, а на внутреннем рынке средняя цена была в районе 95 тысяч тенге. Отсюда следует, что нефтяные компании недополучают прибыль, субсидируя внутренний рынок. В то же время есть огромный штат работников, которые просят улучшение условий, обновление техники, - пояснил Нуран Жумагулов.