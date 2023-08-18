Прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв начнется с 1 сентября

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С 1 сентября на сайте pkrezerv.gov.kz начнется прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв.
Прием документов продлится до 30 сентября текущего года.
Принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, с высшим образованием, владеющие государственным языком c сертификатом не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее 5 лет.
В этом году отбор будет осуществлен по следующим направлениям:
• Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика
• Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды
• Внешняя политика и инвестиции
• Экономическая и финансовая политика
• Цифровизация
• Социальная политика и гражданское общество.
Отбор состоит из 6 этапов
• Подача документов
• Оценка способностей кандидатов работать с текстовой и числовой информацией
• Оценка способностей решать ситуационные задачи
• Оценка компетенций (Assessment center и HR-интервью)
• Собеседование с экспертной комиссией
• Заседание Национальной комиссии
По итогам в резерв будет отобрано 50 кандидатов. Объявление победителей состоится в декабре текущего года.
Прием документов продлится до 30 сентября текущего года.
Принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, с высшим образованием, владеющие государственным языком c сертификатом не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее 5 лет.
В этом году отбор будет осуществлен по следующим направлениям:
• Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика
• Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды
• Внешняя политика и инвестиции
• Экономическая и финансовая политика
• Цифровизация
• Социальная политика и гражданское общество.
Отбор состоит из 6 этапов
• Подача документов
• Оценка способностей кандидатов работать с текстовой и числовой информацией
• Оценка способностей решать ситуационные задачи
• Оценка компетенций (Assessment center и HR-интервью)
• Собеседование с экспертной комиссией
• Заседание Национальной комиссии
По итогам в резерв будет отобрано 50 кандидатов. Объявление победителей состоится в декабре текущего года.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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