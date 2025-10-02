Грозит ампутация: родители просят помощи у жителей Актау для своего 3-летнего сына

Қазақ тіліне аудару

Семья просит горожан о помощи в спасении жизни трехлетнего Али Адильбека, страдающего рабдомиосаркомой, пустившей метастазы в легкие, сообщает Lada.kz .

Али Адильбек. Фото предоставили родители мальчика

Как рассказал отец мальчика Фархат Марданов, у Али диагностирована агрессивная опухоль – рабдомиосаркома с метастазами в легкие.

Мы лечились в клинике в Астане, но опухоль оказалась устойчива к стандартной химии и растет очень быстро. Помимо ампутации, болезнь угрожает жизни сына, - рассказывает отец ребенка.

Врачи в Турции готовы применить современные методы – таргетную и иммунотерапию, которые могут остановить рак на уровне ДНК. Но для этого семье необходимо собрать 40 миллионов тенге.

Мы отдали все, что у нас было, но сами такую сумму не соберем. Если каждый отправит хотя бы небольшую сумму, то сбор быстро закроется, и мы успеем спасти сына, - обращается Фархат Марданов.

Те, кто желает оказать поддержку Али, могут связаться с их родителями в Instagram.