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12.06.2026, 16:45

Жителей Мангистау просят помочь собрать на операцию для 17-летнего Айдына более 92 миллионов тенге

Требуется помощь 0 914 Лиана Рязанцева

Мама 17-летнего Айдына Адилгалиулы просит помощи у неравнодушных жителей. Айдыну Адилгалиулы срочно необходимо пройти несколько курсов химиотерапии, операцию на лёгких и трансплантацию костного мозга. Семья собирает 300 000 долларов на лечение в Южной Корее, сообщает Lada.kz.

Фото предоставила мама подростка
Фото предоставила мама подростка

По словам мамы Гульнары Имангалиевой, в сентябре 2025 года их семья столкнулась со страшным диагнозом – остеосаркома (рак костей) ниже плечевой кости правой руки.

Эта новость стала для нас настоящим потрясением. До болезни Айдын был обычным подростком: учился, строил планы на будущее, мечтал и радовался жизни. Сразу после обнаружения диагноза мы начали лечение в Казахстане, в городе Алматы, в Научном центре педиатрии и детской хирургии. Айдын прошёл первые три курса химиотерапии, после чего ему была проведена сложная операция по установке эндопротеза. Затем он перенёс ещё три курса химиотерапии. Мы очень надеялись, что лечение даст положительный результат, и всеми силами верили в выздоровление Айдына. Он стойко переносил тяжёлые процедуры, боль, постоянные обследования и лечение. Несмотря на свой юный возраст, мой сынок проявил огромную силу духа и терпение. Но в феврале 2026 года контрольные обследования показали страшную новость – произошло прогрессирование метастазов в лёгких, - рассказал мама подростка.

После этого семья начала искать любые возможные способы спасти Айдына.

Казахстане также посоветовали нам искать другие методы лечения за рубежом, так как в нашей ситуации требовалось более современное и специализированное лечение. Так, наша семья приняла срочное решение ехать в Южную Корею. Сейчас Айдын проходит лечение в Республике Корея, в городе Сеул, в клинике SNUH (Seoul National University Hospital). По предварительному плану лечения ему предстоит пройти несколько курсов химиотерапии, операцию на лёгких и трансплантацию костного мозга. Клиника выставила предварительный счёт на лечение в размере 300 000 долларов США (144 000 000 тг). Для нашей семьи – это неподъёмная сумма. Сегодня я обращаюсь к Вам с огромной надеждой и просьбой помочь спасти жизнь моему единственному сыну, после трех дочерей. Мой супруг – Әділғали Бақтыгелдиев, пенсионер, инвалид II группы. Я тоже пенсионер, инвалид III группы. Все наши силы, средства и возможности уже направлены на лечение Айдына, поэтому сегодня мы вынуждены обращаться за помощью к благотворительным фондам и неравнодушным людям. На сегодняшний день с помощью неравнодушных людей мы собрали 51 560 606 тенге. Нам все еще необходима огромная сумма 92 539 394 тенге, - говорит Гульнара Имангалиева.

Со слов мамы, корейские врачи дают надежду и продолжают бороться за жизнь Айдына.

Каждый день для нас – это борьба за шанс сохранить ему жизнь, - обратилась к жителям мама подростка.

Поддержать семью можно, пройдя на страницу в Instagram.

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