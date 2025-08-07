Недовольство до новоселья: участница программы реновации ветхого жилья в Актау раскритиковала ремонт

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау Салтанат Жаманова в беседе с корреспондентом Lada.kz выразила недовольство качеством ремонта в своей будущей квартире, и рассказала, что за дополнительные квадратные метры ей, как и другим участникам программы реновации, придётся доплачивать. Ситуацию прокомментировали в городском акимате и строительной компании.

Фото автора

Салтанат Жаманова рассказала, что осмотрела квартиру, ключи от которой должна получить уже в сентябре. По её словам, качество ремонта вызвало у неё шок.

Полы в квартире буквально рассыпаются на глазах. А ведь туда ещё планируют уложить линолеум. Можете представить, что из этого получится. Обещали одно, а на деле я вижу совсем другое, - рассказала Салтанат Жаманова.

По словам женщины, изначально со строительной компанией была достигнута договорённость, что квартира будет сдаваться в чистовой отделке – с выполненным ремонтом и установленной сантехникой.

Нам обещали, что в ванной комнате будет кафель, но на деле стены просто покрашены. Говорили, что установят газовую плиту, однако позже сообщили, что покупать её придётся самостоятельно. Ладно, это ещё не самое страшное, - говорит Салтанат Жаманова.

На видео показана демонстрация предполагаемых квартир, которые должны получить участники программы

Самым неприятным сюрпризом, по словам Салтанат Жамановой, стало известие о том, что за дополнительные квадратные метры им придётся доплатить.

Нас тревожит, что придётся доплачивать за дополнительные квадратные метры. Изначально нам обещали, что строительная компания подарит бесплатно пять «квадратов». Теперь же выясняется, что свыше этой площади нужно платить. Моя старая квартира была площадью 40 квадратных метров, по программе мне должны предоставить жильё в 47,8 квадратных метра. Получается, что 45 «квадратов» идут в обмен на старое жильё, а за оставшиеся 2,8 квадратных метра я должна заплатить. Доплата – 100 тысяч тенге за каждый квадратный метр. Понятно, что в нашем доме живут небогатые люди. А как быть пенсионерам и инвалидам? Как они смогут оплатить?, - возмущается женщина.

Она также выразила недовольство тем, что распределение квартир проходило в формате «лотереи».

Это глупости такие. В этой квартире будет жить моя мама, ей 85 лет. Наша старая квартира находится на первом этаже, и нам повезло, что в результате розыгрыша досталась квартира также на первом этаже. А если бы она оказалась на пятом? Как бы моя мама, учитывая её возраст, смогла каждый день подниматься и спускаться? Я считаю, что если у меня была квартира на первом этаже, то и новую должны предоставлять на таком же этаже, без всяких розыгрышей, - говорит женщина.

Редакция направила официальный запрос в городской акимат с просьбой разъяснить ситуацию и ответить на следующие вопросы: кто контролирует качество ремонта и в каком виде новые квартиры передаются жильцам? Почему переселенцам выставляют счета за дополнительные квадратные метры, которые ранее обещали предоставить бесплатно? Ведёт ли акимат контроль за выполнением обязательств застройщика по программе переселения из ветхого жилья? Будут ли приняты меры по устранению выявленных недостатков и защите прав жителей?

В городской администрации рассказали, что контроль за качеством выполненного ремонта осуществляется застройщиком ТОО «Курылыс Строй Сервис».

В акимате пояснили, что передача новых квартир будет осуществляться на основании акта приёма-передачи, который жильцы подписывают после осмотра квартиры. Что касается выставления счетов за дополнительные квадратные метры, то, по словам представителей администрации, это основано на ранее достигнутых договорённостях, оформленных соответствующими протоколами и подписанных обеими сторонами.

На текущем этапе права жителей еще не оформлены в установленном порядке. Тем не менее, выявленные недостатки будут устранены в рамках обязательств застройщика, чтобы в дальнейшем обеспечить надлежащее качество проживания и соблюдение будущих прав собственников, - подчеркнули в администрации.

В акимате уточнили, что контроль за выполнением обязательств застройщика по программе «Реновация» осуществляется в рамках заключённых соглашений между администрацией и инвестором. В этих документах прописаны сроки и характеристики нового жилья, а также ведётся контроль за соблюдением сроков строительства.

Журналист Lada.kz побывал в строящемся доме и пообщался с руководством строительной компании.

Директор строительной компании Асылтай Сактаганов рассказал, что перед началом строительства они провели встречу с жильцами старых домов, которых планируется переселить в новые квартиры.

Мы ознакомили жильцов с программой «Реновация в 3-м микрорайоне Актау» и презентовали её. Каждый получил буклет, где была отражена вся информация: планировка, стоимость, бонусы в виде дополнительной квадратуры. Мы неоднократно объясняли, что если фактическая площадь квартиры окажется больше, чем заявлено, за лишние метры придётся доплачивать. Все это приняли и подписали протокольное соглашение, никаких возражений со стороны людей не было, - сказал Асылтай Сактаганов.

В подтверждение своих слов директор строительной компании предоставил корреспонденту редакции Lada.kz протокольные соглашения с подписями участников программы.

В протоколе указана следующая информация:

« Нумерация и этажность квартир определяются на общем собрании собственников жилья путём розыгрыша. Примечание: а) собственникам, получившим по итогам розыгрыша квартиры с 1 по 3 этаж, предоставляется бесплатно 5 м²; б) собственникам, получившим квартиры на 4 этаже, – 6,5 м² бесплатно; в) собственникам, получившим квартиры на 5 этаже, – 8 м² бесплатно » .

В подписанном протоколе также указаны характеристики квартир на момент обмена:

отделка стен – окрашенные;

отделка полов – линолеум;

отделка потолков – натяжные;

окна – металлопластиковые;

двери – межкомнатные деревянные, входная – металлическая;

сантехника – унитаз, раковина, ванна (железная или пластиковая);

наличие инженерных сетей: система водоснабжения, система газоснабжения, система энергоснабжения, система канализации;

оборудование – счётчики воды и электроэнергии.

По словам Асылтая Сактаганова, за лишние квадратные метры участники программы будут платить по заниженному тарифу, при этом предусмотрена система рассрочки. Он подчеркнул, что к каждому клиенту применяется индивидуальный подход и все вопросы возможно обсудить.

Многие участники, напротив, с нетерпением ждут момента, когда смогут переехать в свои новые квартиры, - отметил директор строительной компании.

Он также подчеркнул, что в розыгрыше квартир не участвовали, в первую очередь, пенсионеры и инвалиды. Для них жильё предоставляли на нижних этажах, учитывая сложности с передвижением.

Что касается состояния полов в одной из новых квартир, снятых на видео, директор строительной компании пояснил, что ремонт ещё продолжается и квартиры пока не готовы. На объекте работает главный инженер, который контролирует ход строительства, и все выявленные недочёты будут обязательно устранены.

На объекте работают несколько подрядных организаций, каждая из которых отвечает за свой объём работ. Если в квартирах будут выявлены неполадки, мы, конечно же, их не примем и будем требовать переделки. Мы прекрасно понимаем, какие могут быть последствия. Этой программой мы занимаемся с 2007 года, и за всё это время у нас не было недовольных жильцов, - подчеркнул Асылтай Сактаганов.

Во время посещения строящегося дома журналисту удалось пообщаться и с главным инженером. По его словам, подрядная организация допустила ошибку в технологии устройства наливного жидкого пола перед укладкой линолеума. Однако подрядчик уже принимает меры для устранения недочёта.

Там, где были обнаружены дефекты, ремонтные бригады уже начали их устранять

В строительной компании заверили, что владельцам новых квартир не о чем беспокоиться, жильё будет передано в надлежащем виде и без дефектов. Сдача объекта запланирована на сентябрь текущего года.

Для справки

Программа «Реновация в 3 микрорайоне Актау» реализуется с 2022 года. Работы по строительству и реконструкции старых домов продолжатся до 2026 года. За это время планируется построить в Актау девять жилых домов на 590 квартир.

С 2014 по 2022 годы реализовалась программа «Ликвидация ветхого жилья», благодаря которой было снесено 15 старых двухэтажных домов, а взамен построено семь пятиэтажных.