Похудевшая на 60 килограммов жительница Актау вдохновляет пользователей Сети

Қазақ тіліне аудару

Чуть более года назад 33-летняя Айгерим Баймухамедова весила 116 килограммов при росте 160 сантиметров. Несмотря на внутреннюю уверенность в себе, отражение в зеркале в какой-то момент перестало устраивать женщину, и тогда она начала свой нелегкий путь к желаемой форме. Дополнительным стимулом стала простая мечта – надевать ту одежду, которая действительно нравится. Подробнее – в материале Lada.kz .

Использованные в материале фото: instagram.com/aikobaimuk/

Всю свою жизнь Айгерим Баймухамедова прожила в Астане, там же окончила Казахский Национальный Университет Искусств, овладев игрой на скрипке. Последние четыре года героиня материала живет в Актау.

Со временем музыка отошла на второй план, сейчас Айгерим трудится в сфере косметологии. Тем не менее, в свободное время продолжает исполнять произведения на скрипке и фортепиано.

Кроме того, женщина воспитывает двоих дочек 10-ти и трех лет. По признанию мамы, она всегда была склонна к полноте, а в обе беременности вес повышался значительно.

В первую беременность я набрала 25 килограммов и весила 105 килограммов, затем сбросила до 65-70-ти. Во вторую беременность набрала 20 килограммов и тоже была за 100 килограммов. Пока кормила грудью, набрала еще 15, - рассказала она.

После каждых родов Айгерим пыталась привести себя в форму, но удавалось это с переменным успехом. Она признается, что периодами давала слабину, а иногда оправдывала себя высокой занятостью, связанной с уходом за детьми и сложным рабочим графиком.

Если быть точнее, то после появления второго ребенка Айгерим весила 116 килограммов.

Я носила тогда 62-й размер одежды и стала замечать, что мой гардероб меняется по мере увеличения веса. Переломным моментом, когда я решила, что больше не хочу так жить, стал вечер в ресторане с семьей, мужем и детьми. В отражении в зеркале я увидела большую девушку с тремя подбородками и подумала: «Господи, это я? Куда я качусь?». Именно тогда я твердо решила, что нужно что-то делать, - поделилась она.

Днем «икс» стало 1 марта 2024 года. В первые шесть месяцев Айгерим Баймухамедова полностью ограничила себя в любимом многими фастфуде, жареной и жирной пище, продуктах из теста.

Я ела только овощи, мясо, кисломолочные продукты, а также урезала порции потребляемой пищи. Я кормила дочь из маленькой пиалы, а потом сама из нее ела – мне было так проще понимать. Использовала большую ложку, из-за чего казалось, что пища быстро заканчивается. Потом я стала есть чайной ложкой, чтобы «обмануть» мозг, - рассказала она.

Подобное резкое ограничение в питании и его порциях быстро дало о себе знать: у героини материала развилась депрессия, из-за малого количества поступающих в организм витаминов ослабился иммунитет, женщина постоянно испытывала чувство голода, а от этого злость и раздражительность.

Хотелось весить хотя бы 70 килограммов и снизить степень ожирения, которая тогда была четвертой. Меня уже беспокоили колени, болела поясница, была жуткая потливость, на второй этаж я поднималась с одышкой. Через три месяца такого образа жизни у меня развились панические атаки, - сказала она.

Айгерим рассказала и о том, как общество реагировало на ее внешние изменения.

После почти 12 лет брака мы с отцом моих детей расстались (не из-за веса), но состоим в хороших отношениях. Тем не менее, бывший супруг никогда не позволял себе нелицеприятных выражений по поводу моей внешности. Поддерживал меня во всех моих начинаниях. При этом моя мама, являясь очень прямым человеком, могла сказать, что я сильно поправилась. Мои подружки достаточно спокойно реагировали на мои изменения в теле, возможно, это потому, что тема снижения веса стала для меня главной, и я много о ней говорила (смеется – прим. авт.). Тем не менее, я им всем очень благодарна, - сказала она.

Однако, как отмечает героиня материала, отношение людей, фотографии фитнес-моделей в Instagram в силу внутренней уверенности в себе трогали ее мало. Главная трансформация, которая начала приносить заметные результаты, случилась после внутренней работы над собой.

За всю свою жизнь я перепробовала много диет, но потом поняла, что мне просто нужно ограничить количество самой пищи, но не критически, при этом периодами позволяя себе маленькие радости. Как только я испытываю чувство сытости, я отодвигаю тарелку, как бы вкусно это не было (смеется – прим. авт.). Не забываю про прием витаминов, чтобы в организме не было дефицитов. Мозг невозможно обмануть, поэтому слишком жесткие ограничения, приведут к тому, что он начнет мстить, - поделилась она.

Уже сейчас, сбросив внушительное количество килограммов, с которым занятие спортом может быть просто опасным, Айгерим постепенно дополняет свою рутину физической активностью. Это помогает ей держать тело в тонусе.

Из-за большого веса кожа стала дряблой на ногах, животе, коленях. Поэтому я стараюсь ее подтянуть тренировками в зале, бассейне, косметическим уходом. Надеюсь, у меня все получится!, - сказала она.

Жительница Актау также поделилась своим отношением к популярному ныне движению бодипозитива, а также высказалась на тему демонизации продуктов.

В плане бодипозитива я никого никогда не осуждаю, потому что считаю, что каждый сам выбирает для себя зону комфорта. Что касается демонизации продуктов, то мне кажется, что в большей степени это маркетинг, который диктует нам, что полезно, а что нет. На самом деле есть можно все, так как в сухом остатке это белки, жиры и углеводы. Но, важно знать всему меру. Можно съесть кусочек торта, но не весь за раз. Тоже самое и с фитнес-батончиками: если съесть их сразу много, то это тоже приведет к набору массы тела, - пояснила свою точку зрения Айгерим.

Она добавила, что снижение веса в ее ситуации улучшило качество жизни: Айгерим никогда не страдала от дефицита внимания, но сейчас ей чаще делают комплименты как мужчины, так и женщины. Кроме того, героиня материала исполнила свою маленькую женскую мечту – надевать то, что действительно нравится, а не то, что налезет. Самое главное – она стала себя чувствовать гораздо лучше в физическом плане.

Сейчас я стала еще более увереннее в себе, мне нравится мое тело, отношение ко мне. Отмечу и улучшения в состоянии моего здоровья – чувствую легкость, стала более активной, - сказала она.

Сейчас Айгерим Баймухамедова весит 56 килограммов, при этом она отмечает, что любила и любит себя любой.