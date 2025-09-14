Нити жизни: жительницы Актау вяжут одежду для 500-граммовых детей

Қазақ тіліне аудару

В Актау живут женщины, которые своим умением вязать спасли десятки недоношенных малышей. Все они – участницы благотворительного проекта «28 петель», предоставляющего роддому на безвозмездной основе шерстяные детские комплекты одежды. Рукодельницы – горожанки, которые, как и все, занимаются своими семьями, работают, но при этом готовы делиться теплом через нити с новорожденными и их матерями, оказавшимися в сложной ситуации. Подробнее – в материале корреспондента Lada.kz .

Участницы клуба «28 петель». Фото автора, а также: instagram.com/club28petel/, https://www.instagram.com/28petel.aktau/

День семьи отмечается в Казахстане 14 сентября. Сегодня мы хотим рассказать о тех, кто помогает семьям, которые оказались в непростой жизненной ситуации, чьи дети родились раньше срока. Клуб «28 петель», основанный в Актау в 2014 году Аймжан Джуматаевой, – это объединение людей, желающих на добровольной основе помочь недоношенным детям, связав для них теплые вещи из 100-процентной шерсти. Выбор материала обусловлен тем, что он является натуральным и не навредит малышам. Кроме того, мягкое покалывание шерсти помогает избежать случаев апноэ.

Аймжан Джуматаева справа

Апноэ – это остановка дыхания во сне, когда ребенок забывает, как дышать. Наши комплекты за счет своих колючих ворсинок заставляют ребенка двигаться, вспоминать, что нужно дышать. То есть такая одежда помогает детям полностью раскрыть легкие, - рассказала Лариса Каширская, со-координатор клуба «28 петель».

Помимо прочего у недоношенных детей не налажена терморегуляция, поэтому такие вещи бережно согревают младенцев. Кроме того, одежду крохотного размера просто-напросто сложно приобрести в магазинах.

Комплект для, как ласково их называют рукодельницы, «торопыжек» состоит из пледа, шапочки, игрушки-комфортера, и носков. К слову, в честь последних клуб и получил свое название – именно 28 петель понадобится набрать для того, чтобы «утеплить» ножку ребенка, вес которого, порой, далек от одного килограмма.

Игрушка-комфортер имитирует материнскую пуповину, помогает ребенку успокоиться. Кроме того, таким образом он не хватается за катетеры и проводки в кувезе, - пояснила со-координатор.

На текущий момент в местном филиале «28 петель» насчитывается порядка 20 человек. Все они – преимущественно женщины, которые на безвозмездной основе вяжут одежду для недоношенных детей, параллельно вплетая в изделия свою заботу, любовь и тепло.

Клуб никогда и никем не финансировался. С момента основания мы сами скидывались на шерсть, потом стали участвовать в различных ярмарках, продавали там свои изделия, и на вырученные средства приобретали материалы. Помогали и обычные люди небольшими суммами, - рассказала участница клуба Ирина Ким.

Не остаются в стороне и мужчины: мужья, братья помогают с транспортировкой пряжи и готовых изделий. Как отметили участницы проекта, ни один из них не упрекнул их в том, чем они занимаются.

Рукодельницы находят время на изготовление одежды для «торопыжек» в перерывах между работой, учебой, домашними делами. Все комплекты – обязательно ярких цветов, радующих глаз в больничной рутине. Есть среди женщин и те, кто борется с тяжелыми заболеваниями, но из последних сил стараются помочь тем, кто появился на свет совсем недавно.

У нас есть женщина, которая лечится в Индии от онкологии. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, она продолжает вязать, старается передать нам комплекты любыми способами. В таких ситуациях человеку важно понимать, что он нужен, что он не один, - рассказала Лариса Каширская.

Участница клуба Асель Мустафина поделилась тем, что любила вязать всегда, а понимание того, что это делается во благо детей, вдохновило ее еще больше. При этом она призналась, что ездила к недоношенным детям всего раз – опыт оказался эмоционально тяжелым.

В тот самый раз я не могла ни говорить, ни плакать, была в ступоре. Когда я увидела в реанимации этих детей, которые даже плачут неслышно, потому что у них просто нет сил, мне было очень эмоционально тяжело. Мне было жаль их мам, которые видят, что их ребенок не может самостоятельно дышать, а быть расстроенной при них – нельзя, - поделилась Асель.

Сообщество сотрудничает с Мангистауским областным перинатальном центром (ОПЦ), куда собственноручно передает все изготовленные вещи.

Мы договорились с врачами, с руководством медучреждения, рассказали им о том, чем мы занимаемся. Они согласились сотрудничать с нами. Порой звонят сами, сообщают, что необходимы дополнительные шерстяные комплекты. Почему мы работаем именно с ОПЦ? Потому что именно здесь выхаживают недоношенных детей, - рассказала со-координатор.

По рассказу Ларисы Каширской, бывают случаи, когда мамы присылают им фотографии уже выросших детей на фоне крошечных комплектов, подаренных клубом. По ее признанию, такие моменты всегда отзываются в сердце.

Наша команда преследует одну основную цель – помочь ребенку выжить, выздороветь и в дальнейшем быть полноценным членом общества, - подчеркнула Лариса Каширская.

Одна из таких мам Алина Иващенко. Ее дочь родилась на 30-й неделе беременности с весом всего 1 килограмм. Малышке в ноябре будет 5 лет. И сейчас она совсем не отличается от сверстников. Но мама девочки признается, что помнит каждый день, проведенный в реанимации областного роддома.

Конечно, в такой ситуации никто не выбирает оказаться. И это были очень сложные дни в нашей жизни, когда врачи борются за жизнь твоего ребенка, а ему предстоит научиться дышать в новой для него среде. В детской реанимации очень сложно находится морально. Поэтому там каждая помощь, каждое доброе слово дает матери надежду, что все будет хорошо. И, когда нам передали комплекты, связанные рукодельницами клуба «28 петель» в 2020 году, когда родилась моя дочь - это было для нас, а таких мам со мной было около 30, как маленький праздник. Наш комплект хранится у меня до сих пор и напоминает о силе помощи, силе жизни и силе любви, - вспоминает Алина.

Те, кто хочет стать частью клуба «28 петель» или оказать посильную помощь, могут обратиться к волонтерам через официальный аккаунт в Instagram либо по номеру телефона: +7 (701) 367-72-17 (координатор проекта в Актау Аймжан Джуматаева).

Если вы не умеете вязать, не переживайте, вас научат.

Для справки

Основателем проекта «28 петель» является журналист и общественный деятель Карла Нур. Первый клуб был открыт ею в Астане, а затем и в других странах, а также городах Казахстана.

Аймжан Джуматаева – координатор клуба «28 петель» в Актау. Она является матерью недоношенного ребенка, который сейчас благополучно строит свою счастливую жизнь.