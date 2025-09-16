«Мы рискуем остаться без кадров»: как новые стандарты школьного питания создают проблемы поставщикам еды в Актау

Қазақ тіліне аудару

С 1 сентября в Казахстане вступил в силу новый стандарт школьного питания. Его цель - сделать рацион детей полезнее и снизить риски заболеваний, связанных с неправильным питанием. Корреспондент Lada.kz выяснил на примере школы №2 в Актау, что изменилось в меню, как нововведения оценивают поставщик, сами школьники, и насколько реально соблюдать новые требования в условиях местных столовых.

Школьная столовая №2. Фото Аяулым Бейсеновой

Что изменилось в меню

Поставщиком питания в средней школе №2 является ТОО «Берекет-Ф» под руководством Зареты Фаталиевой. По ее словам, меню стало здоровее: увеличено количество овощей, фруктов, белков, доля растительной пищи в рационе составляет три четверти. Исключены соки с добавленным сахаром, колбасные изделия и выпечка. Взамен детям предлагают негазированную воду, чаи, компоты и напитки с низким содержанием сахара.

Также введены регулярные и внеплановые проверки качества, направленные на соблюдение санитарных норм и диетических требований.

Проблемы бюджета и цен

По словам Зареты Фаталиевой, стоимость питания на одного ребенка составляет всего 535,71 тенге.

На эти деньги практически невозможно закупить свежие овощи, мясо, молочные продукты и одновременно соблюдать новые стандарты, - говорит предприниматель.

При этом цены на мясо, молочные изделия и фрукты за последний год выросли минимум на 15-20%.

Трудности внедрения новых блюд

Сложности возникают с приготовлением блюд по технологическим картам. Поставщик приводит пример:

Картофель гратен: для его запекания нужны духовки и оборудование, которых в большинстве школ Актау нет. В итоге детям подают упрощенный вариант - картофельное пюре или тушеные овощи.

Паста болоньезе с курицей: чеснок и томатная паста в составе вызывают аллергии и неприятие детьми. Спагетти неудобны для первоклассников.

Нан салма: трудоемкое приготовление требует тестомесов и большого количества времени, что сложно обеспечить при ограниченном персонале.

В результате многие блюда остаются несъеденными, а показатель «индекса несъедаемости» растет.

Буфетное меню и привычки детей

Новые правила полностью исключили сладкие булочки, выпечку и сосиски в тесте. Предприниматель подчеркивает, что дети любили эти продукты.

Можно было бы готовить альтернативную выпечку из цельнозерновой муки с пониженным содержанием сахара, добавлением сухофруктов или творога, но вместо этого все запрещено, - говорит поставщик.

Полный запрет на сладкие и привычные продукты приводит к тому, что дети после уроков бегут в магазины и покупают газированные напитки, чипсы, шаурму или хот-доги.

Вместо того, чтобы контролировать питание в школе, мы создаем условия, где дети получают еще более вредную еду вне системы, - утверждает предприниматель.

Проблемы с кадрами и проверками

Помимо бюджетных и технологических ограничений, новые требования включают обязательное наличие поваров 5-го разряда с дипломами и подтверждённой квалификацией.

Формально это правильно, но при нынешнем бюджете привлечь таких специалистов невозможно. Повара идут работать в рестораны, где зарплаты выше в 2-3 раза. Мы рискуем остаться без кадров, - говорит Зарета Фаталиева.

Кроме того, проверки требуют точного соблюдения технологических карт «буква в букву». Даже при правильной санитарии и организации персонал рискует получить штраф за замену дорогих ингредиентов более доступными.

Выход из ситуации

Предприниматель предлагает:

разрешить улучшенные варианты выпечки и сосисок;

адаптировать технологические карты под реальные возможности школ;

оснастить пищеблоки современным оборудованием (конвектоматы, пароконвектоматы);

учитывать бюджетные ограничения при проверках.

Идея нового меню хорошая, рацион правильный, но реализация слабая. Дети недоедают, столовые перегружены, оборудование устаревшее, бюджет занижен, - подытожила Зарета Фаталиева.

Сегодня мы ознакомились с меню школьной столовой, в которое входят: плов из говядины, компот из сухофруктов и ржаной хлеб.

По мнению многих школьников, еда вкусная, хотя существенных изменений они не заметили. В целом дети остались довольны. Отмечается, что за последнее время особенно полюбился именно плов.

Корреспондент Lada.kz также решил попробовать школьные блюда. Плов, на вкус автора, частично твердоват, но не критично. Само мясо в нем оказалось мягким и нежным. В целом еда съедобная, немного жирная, но для выделенной стоимости для обеденного меню вполне приемлемая.

Что говорят санэпидемиологи

Теперь школьное питание контролируют медицинские работники и школьные медсестры. В частности, они проверяют качество пищи, соблюдение санитарных норм и следят за питанием детей с аллергиями.

Бракеражные комиссии следят за качеством продуктов, сроками годности, условиями хранения и безопасностью при приемке и раздаче пищи.

– С 1 сентября 2025 года в школах вступил в силу обновленный стандарт питания. Медицинские работники принимают непосредственное участие в качественной реализации этих изменений. Новый стандарт разработан с учетом возрастных особенностей и физиологических потребностей детей. Школьные медсестры проверяют качество приготовленной пищи и следят за правильным питанием детей с аллергиями. Медицинские сотрудники ежедневно контролируют как вкус и запах пищи, так и соблюдение санитарных требований, – сказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Бибизада Дюсенбаева.

Заместитель руководителя регионального управления образования Куралай Газимова подчеркнула, что соблюдение санитарных требований в школьных столовых и обеспечение безопасного питания учащихся являются одними из ключевых приоритетов сферы образования.

– Здоровье и безопасность школьников – наша главная задача. Особое внимание уделяется обеспечению детей качественным и безопасным питанием. В этом отношении бракеражные комиссии играют важную роль. Они осуществляют постоянный контроль за качеством пищи в столовых, соблюдением санитарных требований, сроками годности и условиями хранения продуктов. Также они следят за соблюдением требований безопасности при приемке и раздаче пищи, – отметила Куралай Газимова.

Заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Баян Турганалиева рассказала о важности новых стандартов.