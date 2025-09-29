Когда возраст – не преграда: старшее поколение Актау дает фору молодежи на паркете

Қазақ тіліне аудару

Представители старшего поколения все чаще доказывают, что после 40 лет жизнь только начинается. Мужчины и женщины в Актау продолжают быть активными: они посещают различные спортивные секции, совершают пробежки и длительные прогулки по набережной, занимаются скандинавской ходьбой. Все это помогает им сохранить здоровье и бодрость духа. Не остались без внимания горожан и танцы. О том, какое влияние ритмичные движения под музыку оказывают на таких людей, Lada.kz рассказал президент Федерации спортивного танца Мангистауской области Вилен Мангибаев.

Использованные в материале фотографии предоставлены Виленом Мангибаевым

Танцы в жизни Вилена Мангибаева появились еще в девять лет. Начинал свой путь он в довольно известном в городе коллективе «Фламинго» под руководством Веры Соседовой. Танцоры не раз становились гвоздем городских мероприятий и различных турниров.

Сегодня Вилену 39 лет, он является главой танцевально-спортивного клуба «Vega Dance» и президентом Федерации спортивного танца Мангистауской области. Проводит турниры высокого уровня, тренирует не только детей, но и представителей старшего поколения.

Формировать группу танцев для взрослых мы начали еще под началом Веры Соседовой, потом она переехала, сейчас живет в другом городе. Ее дело мы продолжаем по сей день. Основной нашей задачей было научить взрослых людей танцевать, взаимодействовать в паре, раскрепостить их, - рассказал он.

Вилен Мангибаев признается, что преподавать взрослым легче, чем детям.

С детьми сложнее: в силу возраста они не могут долго концентрироваться на чем-то одном. Удерживать их внимание на себе – очень тяжело, на это нужно иметь энергетический ресурс. Несмотря на то, что у каждого взрослого уже есть свой сформировавшийся характер, с ними легче, так как это люди эмоционально и ментально зрелые. Конечно, приходится порой сглаживать ситуации, особенно когда у взрослого ученика что-то не получается – он начинает нервничать, порой злится. В такие моменты я объясняю, что делать первые шаги, которые не всегда даются сразу, – абсолютно нормально. Это кропотливая работа, требующая терпения, - с улыбкой рассказал он.

По признанию тренера, в обществе все еще существует стереотип о том, что танцы – не мужское дело. По этим причинам чаще в группу приходят женщины. Тем не менее, представители сильного пола, которым удается побороть собственное стеснение и стигму социума, все-таки имеются, хоть и не в большом количестве.

Я думаю, у нас в Западном Казахстане менталитет такой, суровый. Поэтому мальчики и их папы, просто мужчины думают, что танцы – не маскулинный вид спорта. Хотя здесь также работают мышцы, проводятся тренировки, например, дети у нас и пресс качают, и отжимаются, прыгают, бегают, - пояснил он.

Посещают клуб, в котором преподает Вилен Мангибаев, и супруги. Кроме того, некоторые пары, встретив друг друга на танцах, в дальнейшем связывают себя узами брака.

Бывало такое, что жена хочет привести мужа, он упирается, но все равно соглашается посетить занятия. Спустя некоторое время мужчина втягивается, ему начинает нравиться. Плюс, некоторое время назад мы с супругой открыли парные группы. На занятиях у нас познакомились мужчина и женщина, недавно он сделал ей предложение. Также было и у нас с женой, - с улыбкой отметил тренер.

Взрослым людям нагрузки на танцах сначала даются непросто, но со временем тело привыкает чувствует музыку и ритм. К слову, самому старшему ученику Вилена Мангибаева было 67 лет. Тренер отмечет, что мужчина ходил к нему довольно долго, и перестал посещать занятия только по причине переезда в другой город.

Конечно, учитывается возраст, поэтому требования к группе мягче. Каждую тренировку мы обязательно начинаем с разминки, а затем постепенно разучиваем движения, - подчеркнул тренер.

Среди учеников Вилена Мангибаева есть люди достаточно упорные, которые не ограничиваются лишь занятиями в зале, и стремятся участвовать в соревнованиях.

Этот путь их вдохновляет. Есть у нас семейные пары, которые готовы поехать на турниры в другие города, - поделился тренер.

В какой-то момент клуб стал не просто местом, где учат танцевать, но и небольшим сообществом с уютной атмосферой, возможностью общения, даже за пределами зала, а это именно то, в чем порой так нуждаются представители старшего поколения.

Нашей группой мы можем сходить на море, пойти попить кофе. В такие моменты я стараюсь разделять работу и жизнь. Некоторые ученики говорили, что на занятиях я довольно строгий, а вне зала – веселый, - смеется он.

В заключении беседы руководитель клуба рассказал, какую пользу танцы приносят взрослым.