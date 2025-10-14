18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
14.10.2025, 09:44

История одной мечты: как жительница Актау завела ворона

Обстоятельно и подробно 0 2 805 Ольга Максимова

С детства кто-то мечтает о кошке или собаке, а кто-то  о собственном доме на берегу моря или на краю леса. Героиня этой истории, Евгения, с 11 лет мечтала о вороне. Спустя почти 30 лет заветное желание сбылось – в частном доме в пригороде Актау живёт Бран – ручной ворон с непростым характером и впечатляющим умом, передает Lada.kz.

Ворон Бран. Фото автора
Ворон Бран. Фото автора

От первых мечтаний – к первому «кар»

В доме родителей Евгении всегда были животные  кошки и собаки. Отец твёрдо верил, что собака в доме  к деньгам. И собака была у него всегда.

В 90-е в страну хлынула волна западной культуры. В руки подростка тогда попала российская газета «Оракул» с мистическими рассказами и изображениями  везде фигурировали вороны и чёрные кошки. А в 1994 году вышел культовый фильм «Ворон» с Брэндоном Ли, который произвел на Евгению неизгладимое впечатление. По мере взросления интерес к этим птицам никуда не исчез.

Соцсети, пандемия и долгожданное решение

С развитием интернета и социальных сетей в поле зрения всё чаще попадались видео с воронами. Пернатые оказались не только мистическими, но и невероятно умными. Вопрос «А почему бы и нет?» стал звучать всё громче.

Мне уже 40 лет, и я поняла  если не сейчас, то когда?, - вспоминает Евгения.

В Актау таких птиц не разводят, поэтому начались долгие поиски. Через форумы, заводчиков и интернет-магазины выбор пал на московского продавца. Но пандемия изменила планы  границы закрылись. С заводчиком договорились, что птенец будет из следующего помета. Так, после карантинных послаблений на автомобиле через тысячи километров в дом к Евгении приехал ворон Бран.

Малыш Бран 

Ожидания не совпали с реальностью. Птенец оказался вовсе не маленьким: по размеру, как взрослый, только с голубыми глазами, которые затем стали чёрными. Клюв с возрастом тоже потемнел, а взмах крыла стал шире. Вороны считаются птенцами до трёх лет  сейчас Брану четыре, он уже подросток. Вылупился он, кстати, 1 апреля.

Дом, быт и адаптация

Первую зиму Бран провёл в доме. Супруг Евгении Кирилл сделал временный вольер из подручных материалов и сетки-рабицы. Сначала постелили опилки, но от них быстро отказались из-за запаха и мусора. Потом использовали одноразовые пелёнки, но в итоге остановились на ежедневной уборке.

Бран в домашнем вольере 

Как и все врановые, Бран любит прятать еду. Из-за этого появились тараканы, и держать его в доме стало невозможно.

На улице сначала наспех сделали временный вольер с утепленным уголком наподобие дупла. Но Бран не хотел там сидеть, мерз на улице, под дождем и снегом. Разрывал свои игрушки на тряпки, стелил их и сидел. Если солнце выходило, он грелся на солнце.

«В феврале я все равно занесла его домой, жалко было, потому что адаптация еще не прошла, и линька запоздала. В программе про животных вороны купаются в снегу, а наш купался в горячей воде. Обшила полностью старый стул, чтобы он не скользил, он на нем и сидел».

С наступлением тепла Бран вернулся на улицу. Но он знает, что такое дом – во время прогулки по двору подглядывает в окна.

Если в гостиной допоздна смотрим телевизор, он сидит и смотрит с нами, а потом до обеда спит. Подстраивается под наш режим. На работу собираемся утром, а он не шелохнется, голова под лопатками, дрыхнет. Как будто не ворон, а кот, - рассказывает Евгения.  

Соседи по участку: кошки, собака, игуана и... куры

В доме  настоящий зоопарк: девять кошек, питбуль, красноухая черепаха, игуана и куры. С другими животными отношения непростые. Сначала кошки пытались охотиться на ворона, но быстро поняли, что это не попугай, и отбивается мощным клювом. А Бран однажды поднял в воздух маленького котенка. Пришлось в него кинуть крышкой от чего-то, чтобы выпустил. 

Ворон  очень умная птица. Во дворе он стал приманивать цыплят поближе к сетке вольера  кидал им огурчики, помидоры. И когда те подходили ближе, сцапывал зазевавшегося цыпленка. Пришлось делать дополнительное ограждение.

Когда кормим кур, он сидит и смотрит, ждет, когда какая-нибудь из них забудется и голову просунет, - рассказывает Евгения. 

Ворон-интеллектуал

Ворон оказался невероятно сообразительным. Щеколду на вольере открыл сам  пришлось повесить навесной замок. Узнаёт свою чашку, защищает игрушки, «доносит» на кошек, если те запрыгивают на стол. Хозяева слышат характерный шум  значит, на кухне что-то происходит.

Когда хочет есть, может говорить «Мяско!», кашлять как человек или открывать клюв как птенец. Даже соседи спрашивают: «У вас кто-то заболел?». Кашлять он научился, подражая людям.

Однажды Евгения услышала во дворе мужской голос и удивилась – вроде никого не ждала, в доме была одна. Выйдя на улицу, она поняла, что это вовсе не человек: ворон Бран говорил голосом их соседа, повторяя: «Валера, Валера!». Как оказалось, у соседа часто собирались друзья, и среди них был человек по имени Валера. 

Бран общается и разговаривает с мужем и дочерью Евгении. Иногда глава семьи Кирилл получает чувствительный «тюк» клювом. А вот с хозяйкой он не разговаривает и не клюет. Как позже она узнала, у воронов речь –  это скорее проявление недоверия. Он знает её как свою, и потому в «болтовне» не нуждается. 

Игрушками Брана становятся все подручные предметы

Фразы вроде «Ку-ку» и «Дай поцелую» он начал произносить примерно в возрасте одного года. Постепенно слов в его лексиконе становилось всё больше. Птица может произносить целые короткие предложения, например: «Где моя курочка?». Хозяйка подбадривала его во время кормления, повторяя эту фразу, и он её запомнил. Сначала Бран просто кашлял, потом начал говорить «Ку-ку», а позже добавил в свой словарь: «Бран ворон», «Бран», «Дай мяско», «На мяско», «Где моя курочка», а также имя дочери – «Саша, Саша!». Некоторые выражения он перенимал сам, без целенаправленного обучения. Например, фразу «На мяско» он стал повторять самостоятельно. Иногда, правда, ленится и произносит лишь половину: «На мя…», за что Евгения его журит, мол, говори чётко.

Именно мужа Бран выбрал своим хозяином. Когда тот возвращается домой после работы, ворон начинает издавать кошачьи звуки и ластиться, выражая радость.

Супруг Евгении однажды сказал «Больно!», когда ворон его клюнул, и Бран запомнил это слово. С тех пор повторяет его в аналогичных ситуациях.

Меню ворона

Рацион обширный: куриные головы, говяжьи лопатки, варёные сердечки, сырые желудочки. Картофельное пюре, наггетсы, фри – всё это любимые лакомства. Устрицы ест, а раков – нет. Если видит чипсы и сухарики – начинается истерика, не успокаивается, пока не получит свою порцию. Супчики, овощи, каши, морковь, капуста – тоже в рационе. Периодически его сажают на вегетарианскую диету для разгрузки желудка.

Бран - гурман и выбирает только самые вкусные блюда 

Иногда его балую, особенно когда болеет, даю небольшой окорочок. Он его за раз не съест, мякоть и шкурку съедает, а голени любит прятать. А так он ест практически все, что и человек. Говяжьи лопатки хорошо идут, жилы. Куриные сердечки любит вареные, а желудочки – сырые. Пробовали давать крольчатину или говядину, как мне посоветовали, но он не стал есть, - рассказала владелица Брана. 

Птица с характером

Повышенное внимание окружающих хозяйке не слишком приятно, но она понимает, что для жителей Актау такая птица в качестве домашнего питомца в диковинку.

Часто спрашивают: не хочет ли она завести самку и разводить? Ответ однозначный – нет. Во-первых, сложно. Во-вторых, мало кто сможет содержать такую птицу.

Кому мы птенцов будем продавать? Это очень хлопотно держать такую птицу, нужен частный дом или в квартире целую комнату выделять, опять же, птицей заниматься, много других нюансов, - говорит Евгения.

Бран – капризный интроверт. Не любит блестящее, металлическое. Его пугают карабины и фурнитура. Металлические элементы вводят в панику, поэтому пришлось переходить на кожаные.

Приходится изворачиваться, искать. У изготовителей в России и Украине заказывала, недавно нашла казахстанского мастера, буду заказывать у него, потому что дешевле и проще с доставкой. Он еще и обучает. Также делает клобуки. Мы однажды попробовали надеть клобук, но нам не пошло, это какое-то истязание. Когда к ветеринару пришли, просто ему детский носок на голову надели. Так он не дурак, лапой снял. Пришлось завернуть в полотенце и держать, пока манипуляции с ним проводили, - поделилась Евгения. 

Бран любит ездить по делам с хозяйкой

С Браном не соскучишься. Он умён, упрям, привязан к своим людям и не любит, когда нарушают его порядок. Не собака и не кошка, не попугай и не голубь  ворон требует отдельного подхода, уважения и понимания.

Но когда мечтаешь о чём-то с 11 лет и спустя почти 30 лет встречаешь свою птицу  это не просто питомец. Это часть жизни.

Любимца обязательно поздравляют с днем рождения

Фото предоставлены владелицей птицы Евгенией.

Для справки

Клобук  «шапочка», которую надевают на голову хищных и ловчих птиц, чтобы временно лишить их зрения.

60
1
4
Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Самый позитив за день...
14.10.2025, 14:36
