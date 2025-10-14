История одной мечты: как жительница Актау завела ворона

Қазақ тіліне аудару

С детства кто-то мечтает о кошке или собаке, а кто-то – о собственном доме на берегу моря или на краю леса. Героиня этой истории, Евгения, с 11 лет мечтала о вороне. Спустя почти 30 лет заветное желание сбылось – в частном доме в пригороде Актау живёт Бран – ручной ворон с непростым характером и впечатляющим умом, передает Lada.kz .

Ворон Бран. Фото автора

От первых мечтаний – к первому «кар»

В доме родителей Евгении всегда были животные – кошки и собаки. Отец твёрдо верил, что собака в доме – к деньгам. И собака была у него всегда.

В 90-е в страну хлынула волна западной культуры. В руки подростка тогда попала российская газета «Оракул» с мистическими рассказами и изображениями – везде фигурировали вороны и чёрные кошки. А в 1994 году вышел культовый фильм «Ворон» с Брэндоном Ли, который произвел на Евгению неизгладимое впечатление. По мере взросления интерес к этим птицам никуда не исчез.

Соцсети, пандемия и долгожданное решение

С развитием интернета и социальных сетей в поле зрения всё чаще попадались видео с воронами. Пернатые оказались не только мистическими, но и невероятно умными. Вопрос «А почему бы и нет?» стал звучать всё громче.

Мне уже 40 лет, и я поняла – если не сейчас, то когда?, - вспоминает Евгения.

В Актау таких птиц не разводят, поэтому начались долгие поиски. Через форумы, заводчиков и интернет-магазины выбор пал на московского продавца. Но пандемия изменила планы – границы закрылись. С заводчиком договорились, что птенец будет из следующего помета. Так, после карантинных послаблений на автомобиле через тысячи километров в дом к Евгении приехал ворон Бран.

Малыш Бран

Ожидания не совпали с реальностью. Птенец оказался вовсе не маленьким: по размеру, как взрослый, только с голубыми глазами, которые затем стали чёрными. Клюв с возрастом тоже потемнел, а взмах крыла стал шире. Вороны считаются птенцами до трёх лет – сейчас Брану четыре, он уже подросток. Вылупился он, кстати, 1 апреля.

Дом, быт и адаптация

Первую зиму Бран провёл в доме. Супруг Евгении Кирилл сделал временный вольер из подручных материалов и сетки-рабицы. Сначала постелили опилки, но от них быстро отказались из-за запаха и мусора. Потом использовали одноразовые пелёнки, но в итоге остановились на ежедневной уборке.

Бран в домашнем вольере

Как и все врановые, Бран любит прятать еду. Из-за этого появились тараканы, и держать его в доме стало невозможно.

На улице сначала наспех сделали временный вольер с утепленным уголком наподобие дупла. Но Бран не хотел там сидеть, мерз на улице, под дождем и снегом. Разрывал свои игрушки на тряпки, стелил их и сидел. Если солнце выходило, он грелся на солнце.

«В феврале я все равно занесла его домой, жалко было, потому что адаптация еще не прошла, и линька запоздала. В программе про животных вороны купаются в снегу, а наш купался в горячей воде. Обшила полностью старый стул, чтобы он не скользил, он на нем и сидел».

С наступлением тепла Бран вернулся на улицу. Но он знает, что такое дом – во время прогулки по двору подглядывает в окна.

Если в гостиной допоздна смотрим телевизор, он сидит и смотрит с нами, а потом до обеда спит. Подстраивается под наш режим. На работу собираемся утром, а он не шелохнется, голова под лопатками, дрыхнет. Как будто не ворон, а кот, - рассказывает Евгения.

Соседи по участку: кошки, собака, игуана и... куры

В доме – настоящий зоопарк: девять кошек, питбуль, красноухая черепаха, игуана и куры. С другими животными отношения непростые. Сначала кошки пытались охотиться на ворона, но быстро поняли, что это не попугай, и отбивается мощным клювом. А Бран однажды поднял в воздух маленького котенка. Пришлось в него кинуть крышкой от чего-то, чтобы выпустил.

Ворон – очень умная птица. Во дворе он стал приманивать цыплят поближе к сетке вольера – кидал им огурчики, помидоры. И когда те подходили ближе, сцапывал зазевавшегося цыпленка. Пришлось делать дополнительное ограждение.

Когда кормим кур, он сидит и смотрит, ждет, когда какая-нибудь из них забудется и голову просунет, - рассказывает Евгения.

Ворон-интеллектуал

Ворон оказался невероятно сообразительным. Щеколду на вольере открыл сам – пришлось повесить навесной замок. Узнаёт свою чашку, защищает игрушки, «доносит» на кошек, если те запрыгивают на стол. Хозяева слышат характерный шум – значит, на кухне что-то происходит.

Когда хочет есть, может говорить «Мяско!», кашлять как человек или открывать клюв как птенец. Даже соседи спрашивают: «У вас кто-то заболел?». Кашлять он научился, подражая людям.

Однажды Евгения услышала во дворе мужской голос и удивилась – вроде никого не ждала, в доме была одна. Выйдя на улицу, она поняла, что это вовсе не человек: ворон Бран говорил голосом их соседа, повторяя: «Валера, Валера!». Как оказалось, у соседа часто собирались друзья, и среди них был человек по имени Валера.

Бран общается и разговаривает с мужем и дочерью Евгении. Иногда глава семьи Кирилл получает чувствительный «тюк» клювом. А вот с хозяйкой он не разговаривает и не клюет. Как позже она узнала, у воронов речь – это скорее проявление недоверия. Он знает её как свою, и потому в «болтовне» не нуждается.

Игрушками Брана становятся все подручные предметы

Фразы вроде «Ку-ку» и «Дай поцелую» он начал произносить примерно в возрасте одного года. Постепенно слов в его лексиконе становилось всё больше. Птица может произносить целые короткие предложения, например: «Где моя курочка?». Хозяйка подбадривала его во время кормления, повторяя эту фразу, и он её запомнил. Сначала Бран просто кашлял, потом начал говорить «Ку-ку», а позже добавил в свой словарь: «Бран ворон», «Бран», «Дай мяско», «На мяско», «Где моя курочка», а также имя дочери – «Саша, Саша!». Некоторые выражения он перенимал сам, без целенаправленного обучения. Например, фразу «На мяско» он стал повторять самостоятельно. Иногда, правда, ленится и произносит лишь половину: «На мя…», за что Евгения его журит, мол, говори чётко.

Именно мужа Бран выбрал своим хозяином. Когда тот возвращается домой после работы, ворон начинает издавать кошачьи звуки и ластиться, выражая радость.

Супруг Евгении однажды сказал «Больно!», когда ворон его клюнул, и Бран запомнил это слово. С тех пор повторяет его в аналогичных ситуациях.

Меню ворона

Рацион обширный: куриные головы, говяжьи лопатки, варёные сердечки, сырые желудочки. Картофельное пюре, наггетсы, фри – всё это любимые лакомства. Устрицы ест, а раков – нет. Если видит чипсы и сухарики – начинается истерика, не успокаивается, пока не получит свою порцию. Супчики, овощи, каши, морковь, капуста – тоже в рационе. Периодически его сажают на вегетарианскую диету для разгрузки желудка.

Бран - гурман и выбирает только самые вкусные блюда

Иногда его балую, особенно когда болеет, даю небольшой окорочок. Он его за раз не съест, мякоть и шкурку съедает, а голени любит прятать. А так он ест практически все, что и человек. Говяжьи лопатки хорошо идут, жилы. Куриные сердечки любит вареные, а желудочки – сырые. Пробовали давать крольчатину или говядину, как мне посоветовали, но он не стал есть, - рассказала владелица Брана.

Птица с характером

Повышенное внимание окружающих хозяйке не слишком приятно, но она понимает, что для жителей Актау такая птица в качестве домашнего питомца в диковинку.

Часто спрашивают: не хочет ли она завести самку и разводить? Ответ однозначный – нет. Во-первых, сложно. Во-вторых, мало кто сможет содержать такую птицу.

Кому мы птенцов будем продавать? Это очень хлопотно держать такую птицу, нужен частный дом или в квартире целую комнату выделять, опять же, птицей заниматься, много других нюансов, - говорит Евгения.

Бран – капризный интроверт. Не любит блестящее, металлическое. Его пугают карабины и фурнитура. Металлические элементы вводят в панику, поэтому пришлось переходить на кожаные.

Приходится изворачиваться, искать. У изготовителей в России и Украине заказывала, недавно нашла казахстанского мастера, буду заказывать у него, потому что дешевле и проще с доставкой. Он еще и обучает. Также делает клобуки. Мы однажды попробовали надеть клобук, но нам не пошло, это какое-то истязание. Когда к ветеринару пришли, просто ему детский носок на голову надели. Так он не дурак, лапой снял. Пришлось завернуть в полотенце и держать, пока манипуляции с ним проводили, - поделилась Евгения.

Бран любит ездить по делам с хозяйкой

С Браном не соскучишься. Он умён, упрям, привязан к своим людям и не любит, когда нарушают его порядок. Не собака и не кошка, не попугай и не голубь – ворон требует отдельного подхода, уважения и понимания.

Но когда мечтаешь о чём-то с 11 лет и спустя почти 30 лет встречаешь свою птицу – это не просто питомец. Это часть жизни.

Любимца обязательно поздравляют с днем рождения

Фото предоставлены владелицей птицы Евгенией.

Для справки

Клобук – «шапочка», которую надевают на голову хищных и ловчих птиц, чтобы временно лишить их зрения.