Как в Мангистау защищают свободу и права человека

Председатель общественного объединения «Мейірім» и руководитель регионального филиала Казахстанского международного бюро по правам человека Александр Муха подробно рассказал о ситуации с защитой прав трудовых мигрантов в Мангистауской области. Он обозначил ключевые трудности, с которыми сталкиваются мигранты, а также подчеркнул необходимость усиления мер по обеспечению их правовой и социальной защищённости, передает Lada.kz .

Александр Муха. Фото автора

Александр Муха рассказал, что по стране в целом число пострадавших от торговли людьми продолжает расти, однако в Мангистауском регионе с лета наблюдается относительное уменьшение подобных случаев. Такая картина характерна из года в год: весной, когда поток мигрантов увеличивается, растёт и уровень эксплуатации, а с наступлением осени и началом зимы многие уезжают домой, что снижает количество обращений. В то же время декабрь и январь нередко становятся периодом повышенного риска, когда отъезд сопровождается конфликтами и нарушениями.

По словам правозащитника, заметному улучшению ситуации способствовало восстановление Управления по борьбе с организованной преступностью в структуре МВД - его отсутствие существенно осложняло работу. Сейчас в области второй год действует мобильная комиссия, объединяющая сотрудников прокуратуры, УБОПа и представителей правозащитных организаций. Совместные выезды позволяют быстрее реагировать на сигналы о нарушениях и проверять информацию напрямую на местах.

Если раньше в Мангистау ежегодно фиксировали от 16 до 18 случаев трудовой эксплуатации, а в первые годы работы правозащитников - до 30, то в нынешнем году зарегистрировано лишь девять. Специалисты надеются, что такая динамика связана не только с сезонными факторами, но и с усилением профилактики, более активной позицией правоохранительных органов и расширением информирования мигрантов об их правах.

Сотрудничество — ключ к успеху

Борьба с трудовой эксплуатацией в регионе невозможна без тесного сотрудничества между государствами, через которые проходят основные миграционные потоки. Казахстан, являясь транзитной зоной для мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана, особенно заинтересован в таком взаимодействии. Именно граждане этих стран чаще всего становятся жертвами торговцев людьми.

Сегодня, по словам Александра Мухи, устойчивой системы обмена данными между тремя странами пока нет. Из-за этого правоохранительным органам и организациям, защищающим пострадавших, приходится работать в условиях недостатка информации.

Он отметил, что ранее при поддержке международной организации была начата подготовка соглашений о совместной работе между Казахстаном и Узбекистаном, а также Казахстаном и Кыргызстаном. Александр Муха участвовал в этих переговорах на правительственном уровне. Однако проект был приостановлен после прекращения финансирования донором. Есть надежда, что работа возобновится в январе уже при поддержке других партнёров, но для полноценного запуска системы необходимы официальные межгосударственные договорённости.

Налаженный обмен информацией важен не только для расследований, но и для деятельности шелтеров. Если освобождённый от эксплуатации человек возвращается домой, ему должна быть обеспечена реабилитация в своей стране. Кроме того, скоординированная система позволит исключить случаи, когда пострадавшие получают помощь сразу в нескольких государствах, скрывая факт уже оказанной поддержки.

Специалисты уверены: без слаженных действий Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана эффективно бороться с торговлей людьми невозможно. Создание единого механизма обмена данными и заключение межправительственных соглашений - это ключевые условия для защиты мигрантов и пресечения деятельности преступных группировок.

«Фирменный» беспредел

Одной из наиболее острых проблем трудовой миграции остаётся отсутствие чётких правил для фирм, которые занимаются отправкой граждан на работу за рубеж. Именно через подобные структуры многие люди оказываются в условиях эксплуатации и сталкиваются с нарушением своих прав.

В некоторых странах региона, включая Узбекистан, такие центры работают только при наличии государственной лицензии и несут ответственность за нарушения, вплоть до лишения разрешения и компенсации пострадавшим. В Казахстане же подобные требования пока отсутствуют, что осложняет наказание тех, кто фактически отправляет людей в потенциально опасные условия. По словам Александра Мухи, с увеличением числа казахстанцев, выезжающих на заработки, необходимость введения соответствующего закона становится всё более актуальной.

Межгосударственные соглашения, которые заключает Казахстан, регулируют лишь сам факт выезда на работу, но не затрагивают условия проживания, безопасность и соблюдение контрактов. Из-за этого граждане оказываются незащищёнными. Так, в одном из случаев женщина из Актау обратилась за консультацией, подписав предварительный договор на выезд в Англию. Документ не содержал ни описания работы, ни условий проживания, а установленная фирмой «такса» в 15 тысяч долларов вызывала серьёзные опасения.

«Когда мы изучили документ, выяснилось, что в нём не указано ни место работы, ни обязанности, ни условия проживания. И самое тревожное — за отправку она должна была заплатить 15 тысяч долларов. Я ей посоветовал задать определённые вопросы представителю этой фирмы, и он не смог внятно ответить ни на один из них. Женщина отказалась от сделки», — рассказал Александр Муха.

Даже наличие контракта не гарантирует безопасности, если агентство не проверяет условия труда. Семеро казахстанцев, отправившихся работать в прибалтийскую страну, подписали договор с немецким работодателем, однако на практике столкнулись с тяжёлыми условиями: проживание в переполненной комнате, минимальное время для отдыха, постоянные рейсы и штрафы за отказ. В итоге они вернулись домой, получив по 10 тысяч евро штрафа, хотя заработать могли меньше этой суммы.

Правозащитники отмечают, что казахстанские мигранты нередко оказываются менее информированы, чем граждане соседних стран, для которых разработано множество обучающих материалов и рекомендаций. В Казахстане такие ресурсы почти отсутствуют, хотя спрос на выездную работу растёт. Организации готовы проводить проверку иностранных работодателей и условий труда, в том числе через Международную организацию по миграции. Это особенно важно для тех, кто планирует поездку в Китай, Турцию или ОАЭ - направления с повышенными рисками.

«Если вы откроете сайты, всюду найдете пособия «мигранту в помощь» для узбеков, кыргызов, таджиков. У нас есть полки литературы для них — и почти ничего для казахстанцев. Массовый выезд только начался, а законодательство не успевает», - отметил Александр Муха.

Дополнительной трудностью стало введение обязательной аттестации для НПО, работающих с пострадавшими от трудового рабства. Новые требования предполагают наличие собственного помещения, оборудования и постоянного штата, что для таких организаций крайне затратно. Из-за этого два из четырёх шелтеров, работавших в стране более двух десятилетий, не смогли пройти аттестацию и могут прекратить работу.

Новый век — новые формы рабства

В Казахстане по-прежнему фиксируются случаи эксплуатации людей, которые фактически можно назвать современными формами рабства. Одним из наиболее заметных эпизодов стал случай с принудительным попрошайничеством людей с инвалидностью. С октября 2023 по март 2024 года двоих мужчин без нижних конечностей обманом вывезли из Караганды, удерживали в неволе и заставляли ежедневно просить милостыню - сначала в Семее, затем в Актау. Все деньги у них забирали, а сами пострадавшие подвергались насилию. После побега одного из них удалось раскрыть преступление. Суд назначил трём членам одной семьи по семь лет лишения свободы.

В Мангистауской области случаи сексуальной эксплуатации за последние два года снизились, однако растёт другая форма насилия - эксплуатация в домашнем хозяйстве. Людей удерживают для выполнения бытовой работы без оплаты и права уйти. Отсутствие юридически оформленных договоров делает домашних работников полностью уязвимыми. Многие, особенно женщины и мигранты, соглашаются на труд на основе устных обещаний, но лишаются возможности защитить свои права в случае злоупотреблений.

Показателен случай девушки из Узбекистана, которую родственники пригласили присматривать за детьми. Изначально ей обещали небольшой доход, однако позже начали принуждать к тяжёлой работе, забрали телефон и ограничили свободу. Девушка смогла сбежать и несколько дней скрывалась, пока ей не помог соотечественник. После вмешательства полиции было установлено, что подобные истории нередко сопровождаются угрозами и давлением.

Правозащитники совместно с полицией проводят информационную работу в районах, напоминая, что ограничение свободы, удержание документов и эксплуатация в доме - уголовные преступления. Такая деятельность уже приносит результаты: количество обращений в этом году уменьшилось. Тем не менее расследования часто осложняются тем, что пострадавшие уезжают на родину до завершения проверок и не желают возвращаться, предпочитая забыть пережитое. При этом в Узбекистане и Кыргызстане действуют программы поддержки, благодаря которым граждане могут получить помощь у себя дома.

Категория домашних работников остаётся одной из самых уязвимых. Отсутствие чёткого регулирования и контроля создаёт условия для злоупотреблений. Правозащитники считают необходимым разработать законодательные нормы, которые обеспечат защиту людей, работающих в семейных домохозяйствах и наиболее подверженных рискам эксплуатации.

И практическая помощь, и совет

В правозащитные организации Мангистауской области поступают обращения не только по фактам трудовой эксплуатации - нередко люди сталкиваются с ситуациями, требующими вмешательства разных госструктур. Так, недавно за помощью пришёл мужчина, чья супруга тайно увезла четырёх детей в Сирию. Правозащитники направили его в компетентные органы, поскольку подобные случаи выходят за рамки их полномочий.

К ним также обращаются беженцы и лица без гражданства, которые утратили документы или не могут их получить. Несмотря на то, что оформлением бумаг занимается миграционная служба, правозащитники уже несколько лет сотрудничают с консульствами разных стран. Большинство государств быстро выдают подтверждения гражданства, однако с документами Туркменистана, по их словам, работать особенно трудно.

Отдельный пример касается школьника из Актау, у которого нет никаких документов, кроме свидетельства о рождении. Его мать - гражданка России, отец - Казахстана, но брак не был зарегистрирован. Паспорт матери утратил силу, и восстановить его она не смогла. В результате женщина находится в Казахстане нелегально, а её сын не может оформить гражданство. Правозащитники планируют выяснить, есть ли у него гражданство Российской Федерации по рождению. Если есть, то помогут его оформить, взаимодействуя с консульством, если нет - помогут получить гражданство Казахстана при помощи миграционной службы страны.

Изменения в геополитической ситуации изменили направления миграции: Казахстан стал одним из главных маршрутов для жителей Кыргызстана и Узбекистана, которые раньше чаще выбирали Российскую Федерацию. Некоторые приезжают, рассчитывая через Казахстан уехать в третьи страны, но соглашения о временной трудовой миграции распространяются только на казахстанцев. Есть и те, кому запретили въезд в Россию - они, потратив все средства на поездку, вынуждены оставаться здесь нелегально.

Тем, кто обращается заранее, удаётся избежать ошибок: им объясняют, что запрет на въезд в Россию не действует на территории Казахстана, и здесь они могут оформить легальный статус. Незнание этих нюансов приводит к тому, что часть мигрантов попадает в группу риска.

Если человек сообщает о трудовой эксплуатации, правозащитники сразу связываются с сотрудниками УБОПа, которые выезжают на место и фиксируют обстоятельства. Даже без заявления пострадавшего дело может быть возбуждено. Людям предоставляют юридическую и психологическую поддержку, медобследование и временное жильё. Однако отсутствие собственного шелтера в регионе осложняет работу - иногда помещения арендуются за счёт полиции, в других случаях ищут помощь международных организаций.

Специалисты подчёркивают необходимость расширения информирования: многие трагедии можно предотвратить, если люди будут знать, куда обратиться. Женщина, которой предложили сомнительную работу в Англии, смогла избежать опасности только благодаря консультации.

По мнению правозащитников, защита мигрантов требует не только усилий полиции и НПО, но и доступности информации. Пока законодательство не полностью соответствует реальности, ключевая задача — создать систему, где любой человек, независимо от гражданства, может рассчитывать на поддержку и безопасность.