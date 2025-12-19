Они сумасшедшие? Почему жители Актау купаются в холодном море и насколько это полезно

Зима для некоторых жителей прибрежного города – не причина отказывать себе в удовольствии окунуться в море. Такие люди плавают в снег, холод, дождь и у каждого на это свои причины. Вместе с терапевтом Кристиной Мухой корреспондент Lada.kz разобрался, насколько моржевание полезно и кому стоит отказаться от такого экстрима.

Фото автора

Амине Зийнулла 35 лет. Моржеванием она занимается почти 10 месяцев. Все началось с простых пробежек у моря. Женщина устроила себе марафон – занималась указанной активностью 75 дней подряд, без перерывов. От бега становилось жарко и Амина подумала, почему бы после не попробовать окунаться в море.

Сейчас я пока не бегаю, но купанием в холодном море занимаюсь по сей день. Мне очень понравились ощущения – весь день потом чувствую себя хорошо и бодро, - рассказала она.

У жительницы Актау двое детей – дочери 12 лет, а сыну девять. В марте-апреле ребята купались с мамой, но в зиму Амина побаивается за их здоровье. Также она рассказала, как к новому увлечению отнесся ее супруг.

Муж сначала говорил, мол, мне делать нечего, но потом он тоже втянулся. Супруг работает по вахтам, когда возвращается с работы, мы вместе окунаемся, - поделилась она.

Амина намерена превратить моржевание в свою рутину. Женщина занимается спортом, и сочетание активности с зимним купанием считает отличным способом поддержания себя в форме.

Делаю это для того, чтобы в будущем чувствовать себя хорошо, чтобы был иммунитет, - подчеркнула она.

К купанию жительница Актау готовится основательно: собирает вещи для плавания, отдельно сухие одежду и полотенца, чтобы не допустить переохлаждения организма. Перед погружением делает легкую разминку для разогрева. Со слов Амины Зийнулла, с собой на водные процедуры также можно взять теплые напитки.

Лилия Аксу в теме моржевания около двух лет. К такому виду плавания она пришла достаточно оригинальным способом – поспорила с подругой.

В разговоре на тему «Новый год – новая жизнь» я поспорила с подругой на 10 тысяч тенге, договорились, что с 1 января начну плавать в холодном море. Я выиграла, - с улыбкой рассказала она.

С того момента зимние погружения в Каспий стали для нее новой страстью. После купания она чувствует прилив сил и замечает положительный эффект на работу организма.

Первое время чувствовала «иголки» по всему телу, было непривычно. Да и сейчас, когда погода не очень приятная, сомневаюсь, стоит ли заходить в воду, но когда все-таки окунаюсь, чувствую прилив энергии. Уже в сухой одежде становится так тепло и уютно. Считаю, что это полезно, - рассказала 27-летняя жительница города.

В свою очередь терапевт Кристина Муха предостерегает – зимнее купание подходит не всем. В интервью Lada.kz она поделилась своими рекомендациями, направленными на то, чтобы моржевание проходило без вреда для здоровья, а только на пользу.

Со слов эксперта, холодовое воздействие – это управляемый стресс. Организм получает сигнал «включиться на полную мощность», и в ответ запускается целый каскад защитных реакций.

Кристина Муха рассказала о пользе таких купаний, подтвержденной исследованиями.

Улучшение кровообращения

При резком охлаждении сосуды сужаются, а после выхода из воды – активно расширяются. Это тренирует сосудистый тонус.

Снижение уровня стресса и тревожности

Холод усиливает выброс эндорфинов и норадреналина. Многие отмечают улучшение настроения и даже уменьшение симптомов депрессии.

Укрепление иммунитета

Регулярные холодовые стимулы умеренно активируют иммунную систему, делая ее более «обученной».

Повышение энергии и работоспособности

После купания в холодной воде многие чувствуют прилив сил – все из-за улучшенного кровотока и гормонального ответа.

При этом терапевт подчеркнула, что при моржевании существуют риски, о которых важно знать заранее.

Основные опасности

1. Переохлаждение. Даже 1-2 минуты в холодной воде могут привести к резкому падению температуры тела.

2. Холодовой шок. Может возникнуть сильная одышка, паника, скачок давления.

3. Обострение хронических заболеваний – особенно сердечно-сосудистых.

4. Спазм сосудов, аритмия.

Кому моржевание противопоказано

Кристина Муха перечислила категории людей, которым купание в холодном море противопоказано.

В число таких людей входят пациенты с гипертонией, выраженным атеросклерозом, ишемической болезнью сердца (ИБС), аритмией, пороком сердца, тяжелыми заболеваниями щитовидной железы, астмой, хроническими бронхолегочными болезнями (без консультации врача), болезни с острым течением или обострением любых хронических, - сообщила она.

Как правильно подготовиться

Со слов Кристины Мухи, лучше всего начать с контрастного душа. Первые две недели – теплый душ с короткими холодными обливаниями (10-20 секунд). Это позволит мягко тренировать сосуды.

Начинать лучше в теплое время года, чтобы переход к купанию в холодной воде был менее заметным для организма.

Важен разогрев перед входом в воду. Легкая разминка: приседания, махи руками, ходьба, легкий бег. Правило: входить в воду только разогретым, но не вспотевшим. Кроме того, первый заход должен быть коротким – для новичка достаточно 10-20 секунд. Главное – выйти из воды с ощущением бодрости, а не на пределе, - подчеркнула она.

После окунания необходимо сразу вытереться насухо, надеть сухую теплую одежду, теплые носки, шапку. Хорошо согревают горячий чай и движение (но не алкоголь!).

Как отмечает эксперт, в моржевании главное – регулярность, а не длительность.

Лучше два-три раза в неделю по 20-40 секунд, чем один раз и сразу на пять минут, - сказала она.

Как начать, если никогда не моржевал

1. Проверьте здоровье: давление, сердце, хронические заболевания.

2. Первые купания – только в компании, не в одиночку.

3. Выберите безопасное место: без течений, водорослей, должна быть лестница или пологий вход.

4. Не ныряйте. Погружение в воду только по шею, постепенно.

5. Не ставьте рекорды – это не спорт и не соревнование, а оздоровительная практика.

6. Оцените самочувствие: озноб, головокружение, онемение – сигнал немедленно выйти.

Интересные факты о моржевании

Как рассказала Кристина Муха, у любителей холодовых купаний уровень кортизола (гормона стресса) часто ниже среднего.

В Финляндии более 2000 официальных клубов моржей: жители страны считают, что регулярное купание продлевает трудоспособность и бодрость в пожилом возрасте.

Исследования показывают, что у моржей улучшается коричневый жир – тот самый, который отвечает за терморегуляцию и ускоряет обмен веществ.

Терапевт отметила, что в Актау моржевание особенно комфортно из-за мягкого климата и стабильных зимних температур Каспия, а также крайне редкого замерзания воды.

Моржевание – не экстремальное развлечение, а осознанная тренировка организма. Оно может приносить пользу, если им заниматься грамотно и постепенно. Главное – безопасность, регулярность и прислушивание к своему телу, - заключила она.

Редакция Lada.kz присоединяется к словам эксперта и рекомендует перед тем, как начать моржевать, обратиться за консультацией к врачу.