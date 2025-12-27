Моя работа – Дед Мороз: как житель Актау приносит чудо в дома людей

Алишер Сериков на протяжении 10 лет работает аниматором. Свою профессию он считает творческой, требующей полной отдачи. Уже много лет житель Актау с удовольствием облачается в костюм Деда Мороза. Именно к этому сказочному образу он относится с особым трепетом – и всё из-за детей, которые верят в то, что чудо обязательно случится. О специфике работы, её нюансах и сложностях – в материале Lada.kz. Lada.kz .

Алишеру Серикову 25 лет, десять из которых, хоть и с небольшими перерывами, он работает аниматором. Молодой человек до девятого класса учился в школе №2, после чего поступил в колледж «Болашак» на судостроителя.

На тот момент парню было около 15–16 лет. Он, как и его сверстники, искал способы заработать. В силу юного возраста официантом в общепит его брали неохотно, поэтому он находился в постоянном поиске. Помогали ему в этом и товарищи: Алишеру прислали вакансию аниматора, и он сразу же связался с работодателем.

Парень достаточно легко прошёл собеседование и стажировку, так как ещё в школьные годы охотно участвовал в культурных мероприятиях.

Однако самый первый выход к аудитории стал для него боевым крещением – Алишер ещё никогда не отыгрывал сценарий перед большим количеством незнакомых людей.

«Когда мне дали сценарий, сказали, что его надо заучить, а потом я понял, что смотреть на меня будут не только дети, но и родители, которые снимают всё на телефон. Я сказал, что не смогу этого сделать. Меня успокоили и просто попросили попробовать. Первый заказ был связан с днём рождения мальчика. Я выступал с коллегой. Когда настала очередь моих реплик, из-за волнения я не мог толком ничего произнести. Тогда коллега довела мероприятие сама, а после поддержала меня и сказала, что для первого опыта все мои переживания – это нормально», – поделился житель Актау.

Спустя короткое время Алишеру удалось преодолеть себя, и он смог уверенно проводить крупные мероприятия. Первую зарплату аниматора молодой человек отдал маме и лишь часть оставил себе, хотя она и была против такого положения дел.

Наблюдая за прогрессом Алишера, руководство предложило ему попробовать себя в роли Деда Мороза.

По признанию жителя Актау, он никогда не видел себя этим персонажем: в силу тогда ещё юного возраста он не до конца физически сформировался – был невысокого роста и не очень крепкого телосложения, однако уже обладал достаточно низким голосом. Именно последний факт помог команде убедить новоиспечённого аниматора.

«После подготовки мы провели несколько ёлок подряд, и в какой-то момент мне стало сложно из-за эмоциональной нагрузки, ведь для детей Дед Мороз в новогоднюю пору – самый важный персонаж, которому во время выступления нужно постараться уделить внимание каждому ребёнку, чтобы он почувствовал это внимание, проникся атмосферой праздника», – поделился он.

Говоря о специфике работы, Алишер признаётся, что больше любит быть Дедом Морозом у детей, нежели у взрослых. Как он рассказал, на корпоративах старшее поколение зачастую стесняется проявлять инициативу, участвовать в конкурсах и хотя бы на короткое время выпускать своего внутреннего ребёнка. Некоторые и вовсе считают, что забавы подобного рода им давно не по возрасту.

По каким-то причинам взрослые мужчины неоднозначно воспринимают Снегурочку, иногда начинают отпускать шутки в её сторону. «Слава богу, каких-то совсем неприятных инцидентов не было, но я всё равно переживаю за свою коллегу. Например, в конце мероприятия, когда мы делаем общую фотографию, стараюсь стоять к ней поближе, чтобы на всякий случай огородить от излишнего внимания», – рассказал он.

Кроме того, на корпоративах чаще всего употребляют алкоголь, который зачастую меняет сознание людей.

«Нередко предлагают опрокинуть рюмочку, особенно мужчины – всегда отказываюсь, так как в первую очередь я на работе. Дед Мороз зачастую коммуницирует с детьми: после одного праздника нужно ехать на другой, а для этого требуется концентрация и полная отдача, а не запах перегара. Кроме того, аниматоры бывают за рулём. В целом у нас не приветствуется такое поведение, вплоть до того, что тебе нельзя курить за час до мероприятия, чтобы малышам не приходилось вдыхать посторонние запахи», – сказал он.

Тем не менее среди череды корпоративов бывают приятные исключения, когда попадается весёлая, активная компания и программу удаётся провести «на ура». Такие моменты радуют и вдохновляют Алишера.

Дед Мороз и Снегурочка, помимо корпоративов и утренников, приезжают поздравлять детей на дом. Здесь тоже есть определённые нюансы: у родителей важно уточнить данные ребёнка. Делается это для того, чтобы малыш мог в полной мере ощутить особенность момента.

«Когда называешь маленького ребёнка по имени и знаешь что-то о нём, он искренне удивляется и верит, что к нему пришёл настоящий Дед Мороз. Как-то мы приезжали в частный дом к двум братьям – один был маленький, а второму было около 8–10 лет. Родители очень старались порадовать сыновей, поэтому провели масштабную подготовку к нашему приходу: в зале стояла большая праздничная ёлка, был камин, а на полу даже сделали наши следы. Нас попросили изобразить деятельность у ёлки, и в это время разбудили детей. Когда братья вышли к нам, то были удивлены и рады, даже у старшего горели глаза – он подошёл и спросил, настоящий ли я. Этот момент я запомнил, так как мне стало тепло от того, насколько родители, несмотря на взросление детей, хотели подарить им эмоции на всю жизнь», – сказал он.

К слову, добротный костюм Деда Мороза со всеми атрибутами, вплоть до настоящих валенок, может весить до 20 килограммов. Если его заказывать у швеи, стоимость может доходить до 250 тысяч тенге.

Бывают и дешевые костюмы персонажа, мы такие называем «китайские Деды Морозы», - смеется Алишер.

Помимо веса костюма, привыкнуть придется и к пышной бороде, достаточно плотно прилегающей к носу и порой затрудняющей свободное дыхание.

Когда в помещении плохая вентиляция, то можно сильно вспотеть еще до выхода к детям, - отметил с улыбкой он.

В целом сама подготовка к новогодним мероприятиям требует много сил и проявления креатива: аниматоры за несколько месяцев до декабря продумывают сценарий, готовят персонажей, конкурсы, шьют либо заказывают костюмы, приобретают грим и даже ставят танцы. При этом каждый год необходимо вносить что-то новое, способное заинтересовать зрителя.

Говоря о гонорарах, Дед Мороз, плотность графика которого усиливается ближе к концу декабря, способен зарабатывать от 250 до 400 тысяч тенге.

При этом Алишер Сериков отмечает, что в последнее время приглашать Снегурочку и Деда Мороза люди стали реже. Некоторые предпочитают не тратиться, а просто вручить подарок своему ребенку и сказать, что он от волшебника. Да и некоторые дети сейчас, по его мнению, воспринимают появление одного из главных персонажей Нового года скептически.

Рассказал Алишер и о том, как порой иногда сами родители неосторожно оброненным словом разрушают магию праздничных выступлений.

За годы практики заметил, что родители во время праздников говорят: «Дети, пойдемте, пришли аниматоры!». Эта фраза уже задает не совсем правильный настрой – как будто нет сказки, персонажей и волшебства. Порой это задевает, ведь мы для организации мероприятий проделываем большую работу, вкладываем душу, вживаемся в роль, - признался он.

Тем не менее, Алишер не отчаивается и считает, что для ребенка важны эмоции.

Визит Деда Мороза, по моему мнению, навсегда остается в памяти как теплое воспоминание о детстве. Становясь взрослыми, мы можем забыть многое, но это – будет в сердце навсегда, - считает он.

Как у всех, у аниматора есть любимые и нелюбимые части работы. Любимая – благотворительные мероприятия для детей, в том числе с ограниченными возможностями. По его словам, именно такие праздники греют его душу и оставляют светлые чувства.

Что касается нелюбимой, то это конец «сезона», когда приходится заниматься чисткой и восстановлением костюмов, а хочется выдохнуть.

Нужно отметить, что Алишер Сериков никогда не стеснялся своей работы аниматором, но встречал сверстников, которые этого смущались.

«Когда я уже работал старшим аниматором, были у меня коллеги помладше, которые по сути делали праздник своим же сверстникам. Им за это было стыдно, ведь некоторые подростки могли над ними подшучивать».

Житель Актау в такие моменты всегда старался подбодрить ребят, напоминая, что любой труд – достоин уважения.

Сегодня молодому человеку 25 лет. Он из большой семьи, в которой шестеро детей. Алишер и его старшая сестра уже ведут самостоятельную жизнь. Младшие, зная о том, что он работает Дедом Морозом, порой в шутку «заказывают» у него подарки, а он, в свою очередь, задаёт вопросы об их поведении.

Родители в самом начале его трудового пути были не против того, что он подрабатывал аниматором. Однако чем старше он становился, тем больше его уговаривали найти «нормальную работу». Тем не менее Алишеру удалось убедить родителей в том, что он уже нашёл своё любимое дело.

Сейчас он развивает агентство, которое предоставляет услуги аниматоров, а в будущем планирует довести до совершенства своё шоу мыльных пузырей, чтобы радовать жителей города яркими выступлениями.