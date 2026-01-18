Грибок вместо релакса? Санврачи рассказали, как жителям Актау безопасно ходить в бани

Бани и сауны традиционно считаются местом отдыха, восстановления сил и укрепления здоровья. Однако специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области в интервью Lada.kz напомнили: при несоблюдении элементарных правил гигиены такие заведения могут стать источником кожных, грибковых и инфекционных заболеваний. Особенно это актуально в холодный и межсезонный период, когда посещаемость парных заметно возрастает.

Фото с сайта app.envato.com

Как отмечает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Баян Сатканбаева, первое, на что следует обращать внимание посетителям, – это общее санитарное состояние бани или сауны. Чистота помещений, отсутствие посторонних запахов, своевременная уборка и опрятный внешний вид персонала являются не вопросом комфорта, а показателем безопасности. По словам специалиста, неприятный запах сырости, следы плесени, постоянно мокрые полы и застоявшаяся вода могут указывать на нарушение санитарных норм.

Отдельное внимание, по словам эксперта, стоит уделять предметам, которые непосредственно контактируют с кожей. Санврачи настоятельно рекомендуют приносить с собой личные тапочки, полотенца, простыни и средства гигиены. Даже при заверениях администрации о регулярной обработке арендуемых вещей риск передачи грибковых инфекций сохраняется. Именно через общие тапочки, полотенца и банные шапки чаще всего передаются микозы стоп и другие кожные заболевания.

Не меньшую осторожность специалисты советуют проявлять при пользовании бассейнами, купелями и джакузи. По словам представителя санэпиднадзора, посетители вправе интересоваться, как часто меняется вода и проводится ли её дезинфекция. При наличии порезов, ссадин или кожных высыпаний от погружения в воду лучше отказаться. Даже кратковременный контакт с загрязнённой водой может привести к инфицированию, особенно при ослабленном иммунитете.

Эксперт подчёркивает, что баня и сауна подходят не всем. Людям с обострениями хронических заболеваний, проблемами сердечно-сосудистой системы, повышенной температурой или кожными инфекциями перед посещением парной рекомендуется проконсультироваться с врачом. Детям также необходимо находиться в таких местах только под контролем взрослых и с соблюдением щадящего температурного режима.

Баня может быть действительно полезной процедурой, но только при ответственном отношении к собственному здоровью. Чистота, индивидуальные вещи и внимательное отношение к своему состоянию – основа безопасного отдыха, - резюмирует Баян Тулеубердиевна.

По словам специалиста, соблюдение простых правил значительно снижает риски для здоровья. Не следует садиться или ложиться на полки без простыни, ходить босиком по полу, пользоваться чужими предметами личной гигиены. Обязательным остаётся душ до и после посещения парной. При появлении зуда, покраснений или высыпаний после посещения бани необходимо как можно раньше обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Дополняя рекомендации санврачей, эксперт в сфере санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова отмечает, что состояние бани или сауны во многом можно оценить уже при первом входе. По её словам, насторожить должны запах плесени и ощущение избыточной сырости. В исправно работающем заведении с эффективной системой вентиляции ни того, ни другого быть не должно: влажность и температура воздуха в помещениях строго нормируются санитарными требованиями.

Эксперт советует обращать внимание и на визуальные признаки: наличие конденсата на окнах, стенах и потолке говорит о нарушениях микроклимата. Также важны санитарные барьеры на входе в раздевалки – дезинфекционные коврики, отсутствие луж, волос и грязи на полу. Банные принадлежности – полотенца, простыни, тапочки – должны выдаваться исключительно в индивидуальной упаковке, что свидетельствует о соблюдении базовых гигиенических норм.

Говоря о владельцах бань и саун, Асима Жарылгасова подчёркивает необходимость системного подхода: обучения персонала санитарным правилам, разработки внутренних стандартов контроля, регулярного производственного контроля и обязательного устранения выявленных рисков. Для посетителей же важным сигналом остаётся вовлечённость администрации в состояние всех помещений – отсутствие слизи, налёта на поверхностях, пыли, паутины, скамейки должны быть чистыми.

При этом эксперт отмечает, что вопрос безопасности – это не только контроль и проверки. По её мнению, решающим фактором остаётся осознанное желание предпринимателей создавать качественную и безопасную услугу для людей.

Я больше за ответственность и честный подход. Всё, что делается с заботой, любовью и уважением к посетителю, со временем обязательно будет востребовано и по достоинству вознаграждено, - подчёркивает Асима Жарылгасова.

