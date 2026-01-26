Мангистау в цифрах: сколько туристов посетило регион в 2025 году

Сколько туристов посетило Мангистаускую область в 2025 году? Каков объём доходов от туристической деятельности за этот период? Какие виды туризма наиболее развиты в Актау и из каких стран и регионов чаще всего прибывали гости? На эти и другие вопросы корреспонденту Lada.kz ответили в управлении туризма Мангистауской области.
В управлении туризма Мангистауской области рассказали, что по официальным данным, за январь-сентябрь 2025 года регион посетили 350 702 туриста, включая 313 492 казахстанца и 37 210 иностранцев.
По итогам 2025 года прогнозируется рост туристического потока до 519 тысяч человек, из них около 430 тысяч придётся на внутренний туризм, а 89 тысяч составят зарубежные гости. Официальные статистические данные за январь-декабрь 2025 года будут обнародованы в марте 2026 года, - сообщили в управлении.
По информации ведомства, в настоящее время на территории Мангистауской области функционируют 106 объектов размещения, включающие 4 049 номеров с единовременной вместимостью 8 786 койко-мест.
По данным Бюро национальной статистики РК, за январь-сентябрь 2025 года объём услуг, оказанных объектами размещения, достиг 17,2 млрд тенге, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда он составлял 15,2 млрд тенге, - рассказали в ведомстве.
Специалисты управления подчеркнули, что туризм выступает одним из ключевых драйверов экономического роста региона.
За период с 2021 по 2024 год доля туризма в Валовом региональном продукте (ВРП) увеличилась с 1,5% до 2,4% (рост в 1,6 раза). Основу продукта составляет пляжный туризм (якорное направление, сезон 3-5 месяцев), а также экологический, паломнический и этнокультурный виды отдыха. Доходы от туризма оказывают косвенное влияние на доходную часть бюджета области за счёт налоговых поступлений от субъектов туристской деятельности и смежных отраслей (гостиницы, общественное питание, транспорт, услуги), а также способствуют созданию рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса, что в целом положительно отражается на доходах областного бюджета. Важно отметить, что развитие туризма имеет мультипликативный эффект. Развитие отрасли стимулирует малый и средний бизнес, а также создание новых рабочих мест, что стабильно пополняет доходную часть бюджета, - подчеркнули в управлении туризма.
Для стимулирования турпотока в регионе был реализован ряд значимых инвестиционных проектов:
В 2025 году в Мангистауской области зафиксировано расширение географии иностранных туристов и формирование новых международных потоков.
В период с января по сентябрь 2025 года Мангистаускую область посетили 37 210 иностранных туристов. Наибольшую долю этого турпотока составили граждане Российской Федерации – 17 596 человек. Также регион посетили туристы из Китайской Народной Республики – 4 523, Ирана – 2 217, Израиля – 2 149, Азербайджана – 1 123, Турции – 1 070, Узбекистана – 800. Среди европейских стран в Мангистаускую область приезжали туристы из Великобритании – 666 человек, Германии – 586 человек и Франции – 465 человек.
Это свидетельствуют о росте интереса иностранных туристов к региону, расширении географии въездного туризма и формировании устойчивой тенденции ежегодного увеличения международного туристического потока. В Мангистауской области сформирован и последовательно развивается комплекс основных направлений туризма, каждое из которых вносит вклад в экономику региона и характеризуется определенным уровнем прибыльности. В регионе развиты пляжный и рекреационный, экологический, культурно-познавательный, паломнический, событийный, природно-приключенческий туризм. Указанные направления ориентированы на различные целевые аудитории и обеспечивают как массовый туристский поток, так и формирование высокомаржинальных туристских продуктов. В совокупности данные виды туризма формируют устойчивую структуру туристской отрасли Мангистауской области и создают предпосылки для дальнейшего роста доходов и инвестиционной привлекательности региона, - заявили эксперты управления.
Для увеличения туристического потока, по данным ведомства, в Мангистау с 1 января 2022 года действует комплекс мер государственной поддержки субъектов предпринимательства в туристической сфере.
Основные инструменты государственной поддержки:
В управлении заявили, что для укрепления международного статуса региона и привлечения иностранных туристов в период 2026-2029 годов запланирована реализация 13 крупных проектов с общим объемом инвестиций в 193 млрд тенге, в рамках которого планируется создание более 600 новых рабочих мест.
Основные объекты строительства:
Реализация данных проектов направлена на повышение качества инфраструктуры, что позволит удовлетворить растущий спрос со стороны иностранных туристов, - заключили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Мангистауская область в 2025 году стала одним из самых популярных направлений среди туристов.
