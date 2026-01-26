Мангистау в цифрах: сколько туристов посетило регион в 2025 году

Сколько туристов посетило Мангистаускую область в 2025 году? Каков объём доходов от туристической деятельности за этот период? Какие виды туризма наиболее развиты в Актау и из каких стран и регионов чаще всего прибывали гости? На эти и другие вопросы корреспонденту Lada.kz ответили в управлении туризма Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата региона

В управлении туризма Мангистауской области рассказали, что по официальным данным, за январь-сентябрь 2025 года регион посетили 350 702 туриста, включая 313 492 казахстанца и 37 210 иностранцев.

По итогам 2025 года прогнозируется рост туристического потока до 519 тысяч человек, из них около 430 тысяч придётся на внутренний туризм, а 89 тысяч составят зарубежные гости. Официальные статистические данные за январь-декабрь 2025 года будут обнародованы в марте 2026 года, - сообщили в управлении.

По информации ведомства, в настоящее время на территории Мангистауской области функционируют 106 объектов размещения, включающие 4 049 номеров с единовременной вместимостью 8 786 койко-мест.

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь-сентябрь 2025 года объём услуг, оказанных объектами размещения, достиг 17,2 млрд тенге, что на 13% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда он составлял 15,2 млрд тенге, - рассказали в ведомстве.

Специалисты управления подчеркнули, что туризм выступает одним из ключевых драйверов экономического роста региона.

За период с 2021 по 2024 год доля туризма в Валовом региональном продукте (ВРП) увеличилась с 1,5% до 2,4% (рост в 1,6 раза). Основу продукта составляет пляжный туризм (якорное направление, сезон 3-5 месяцев), а также экологический, паломнический и этнокультурный виды отдыха. Доходы от туризма оказывают косвенное влияние на доходную часть бюджета области за счёт налоговых поступлений от субъектов туристской деятельности и смежных отраслей (гостиницы, общественное питание, транспорт, услуги), а также способствуют созданию рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса, что в целом положительно отражается на доходах областного бюджета. Важно отметить, что развитие туризма имеет мультипликативный эффект. Развитие отрасли стимулирует малый и средний бизнес, а также создание новых рабочих мест, что стабильно пополняет доходную часть бюджета, - подчеркнули в управлении туризма.

Для стимулирования турпотока в регионе был реализован ряд значимых инвестиционных проектов:

2021 год : открытие тематического парка «Tetysblu» на базе комплекса «Rixos Water World Aktau».

: открытие тематического парка «Tetysblu» на базе комплекса «Rixos Water World Aktau». 2022 год : запуск глэмпинга «Teniz Village», базы отдыха «Aura» и визит-центра «Сартас».

: запуск глэмпинга «Teniz Village», базы отдыха «Aura» и визит-центра «Сартас». 2023 год : начало работы базы «Caspiy Life» (I этап) в Тупкараганском районе и гостиницы «Эко-Otel» в Мунайлинском районе.

: начало работы базы «Caspiy Life» (I этап) в Тупкараганском районе и гостиницы «Эко-Otel» в Мунайлинском районе. 2024 год : открытие базы отдыха «Zhagalau Resort» и апарт-отеля «Hide».

: открытие базы отдыха «Zhagalau Resort» и апарт-отеля «Hide». 2025 год: завершены четыре проекта – это строительство апартаментов «Omir apartments» (II этап), гостиничный комплекс «Wyndham Garden Aktau», гостиничный комплекс «Shahristan» и реконструкция гостиницы «Достар».

В 2025 году в Мангистауской области зафиксировано расширение географии иностранных туристов и формирование новых международных потоков.

В период с января по сентябрь 2025 года Мангистаускую область посетили 37 210 иностранных туристов. Наибольшую долю этого турпотока составили граждане Российской Федерации – 17 596 человек. Также регион посетили туристы из Китайской Народной Республики – 4 523, Ирана – 2 217, Израиля – 2 149, Азербайджана – 1 123, Турции – 1 070, Узбекистана – 800. Среди европейских стран в Мангистаускую область приезжали туристы из Великобритании – 666 человек, Германии – 586 человек и Франции – 465 человек.

Это свидетельствуют о росте интереса иностранных туристов к региону, расширении географии въездного туризма и формировании устойчивой тенденции ежегодного увеличения международного туристического потока. В Мангистауской области сформирован и последовательно развивается комплекс основных направлений туризма, каждое из которых вносит вклад в экономику региона и характеризуется определенным уровнем прибыльности. В регионе развиты пляжный и рекреационный, экологический, культурно-познавательный, паломнический, событийный, природно-приключенческий туризм. Указанные направления ориентированы на различные целевые аудитории и обеспечивают как массовый туристский поток, так и формирование высокомаржинальных туристских продуктов. В совокупности данные виды туризма формируют устойчивую структуру туристской отрасли Мангистауской области и создают предпосылки для дальнейшего роста доходов и инвестиционной привлекательности региона, - заявили эксперты управления.

Для увеличения туристического потока, по данным ведомства, в Мангистау с 1 января 2022 года действует комплекс мер государственной поддержки субъектов предпринимательства в туристической сфере.

Основные инструменты государственной поддержки:

Субсидирование затрат туроператоров на въездной туризм казахстанским туроператорам, работающим с въездным туризмом, выплачивается субсидия в размере 15 000 тенге за каждого иностранного туриста.

Субсидирование стоимости авиабилетов для несовершеннолетних пассажиров (Kids Go Free). В рамках развития внутреннего туризма дети до 18 лет могут путешествовать по Казахстану бесплатно.

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов. Государство возмещает 25% затрат на приобретение подъемников, техники для уборки снега и оборудования для искусственного оснежения.

Возмещение затрат на строительство объектов придорожного сервиса: 10% затрат на строительство мотелей, автозаправок, объектов питания, аптек и других объектов сервиса компенсируется из государственного бюджета.

Субсидирование на содержание санитарно-гигиенических узлов. Объекты, расположенные в туристских зонах, вдоль автомобильных дорог и на особо охраняемых природных территориях, получают ежемесячную субсидию в размере 83 300 тенге на их содержание.

Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов туристской деятельности, 10% расходов на строительство или реконструкцию объектов.

Возмещение части затрат на приобретение автотранспортных средств для туристской деятельности, возмещается 25% стоимости автобусов.

В управлении заявили, что для укрепления международного статуса региона и привлечения иностранных туристов в период 2026-2029 годов запланирована реализация 13 крупных проектов с общим объемом инвестиций в 193 млрд тенге, в рамках которого планируется создание более 600 новых рабочих мест.

Основные объекты строительства:

пятизвёздочный курортный отель и многофункциональный туристический комплекс;

современный этно-туристский центр;

санаторно-оздоровительный комплекс и расширение прибрежной рекреационной зоны.

Реализация данных проектов направлена на повышение качества инфраструктуры, что позволит удовлетворить растущий спрос со стороны иностранных туристов, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мангистауская область в 2025 году стала одним из самых популярных направлений среди туристов.