Неразлучны 60 лет: пара из Актау отпраздновала бриллиантовую свадьбу

Ибрай Алимухамбетов и Надия Валитова в минувший четверг, 5 марта, отметили бриллиантовую свадьбу – пара вот уже 60 лет вместе. В беседе с корреспондентом Lada.kz супруги рассказали трогательную историю о том, как их пути стали общей дорогой, а также каково десятки лет идти по жизни сердцем к сердцу.

Использованные в материале фото: автора либо предоставлены членами семьи

Ибраю Алимухамбетову 84 года, а Надие Нуриевне недавно исполнилось 85. Оба жили в небольшом поселке в районе промысла Каратон теперь уже Атырауской области и знали друг друга со школы, но близко тогда не общались. По словам Надии, отец ее работал в этом учебном заведении завучем.

Папа знал Ибрая мальчишкой и говорил, что он хулиганистый, - смеется женщина.

Ибрай Алимухамбетов рано лишился родителей – из-за болезни, и воспитывала его старшая сестра.

Пути обоих могли бы разойтись, если бы не одна встреча на танцах в клубе – по виду он был далек от современных: заброшенный барак, украшенный своими силами. Тогда молодой Ибрай только вернулся с армии, службу проходил в Германии.

Танцы для нас были счастьем. И вот мы стоим в клубе с подружкой, а она мне: «Какой-то солдат у нас появился». Я спрашиваю: «Где?». А этот солдат уже рядом со мной стоит. Это был Ибрай, - с улыбкой рассказывает Надия.

С того момента, как вспоминает супруга, «все закрутилось, завертелось». Ибрай начал ухаживать за Надией, часто приглашать на танцы, дарить цветы и конфеты.

У нас была очень развита культура уважения, поэтому в клубе я сначала приглашал на танец старшую сестру Надии, а потом спрашивал у нее разрешения с самой Надией потанцевать, - вспоминает Ибрай Алимухамбетов.

В том, чтобы чаще видеть возлюбленную, Ибраю помогали «ириски». Дело в том, что в семье Надии было семь детей – пять сестер и два брата. Тогда еще молодой парень угощал конфетами младших сестер-сладкоежек и заодно просил, чтобы они от его имени пригласили Надию на свидание.

Тогда я еще не осмеливался приходить прямо в дом к Надие, где она живет с родителями, поэтому старался отойти подальше, чтобы меня не видели, и ждал ее сестренок с конфетами, - смеется мужчина.

Прошло чуть более года, когда молодой Ибрай решился сделать предложение Надие. Мероприятие, сопряженное встречей с родителями невесты, было крайне волнительным для героя материала.

Второго декабря у Надии день рождения. Я своим друзьям сказал, что хочу в этот день ей сделать предложение, и попросил, чтобы они пошли со мной свататься. Перед этим мы в качестве подарка купили у родственницы большое, красивое вышитое покрывало и керамическую статуэтку в виде собаки, - вспоминает он.

Отец Надии на событие сначала отреагировал с опаской, припоминая школьные годы Ибрая, но дочь сразу же вступилась за жениха – тогда влюбленные получили благословение.

К слову, керамическая собака «жива» по сей день и стала чуть ли не самой дорогой вещью в доме – ее бережно хранят и планируют передавать из поколения в поколение.

Молодежная свадьба в сравнении с нынешними тоями была скромной – всего 40 человек, но от этого не менее теплой. После официального закрепления статуса молодоженов пара стала жить отдельно.

Внимания заслуживает и история с переездом в Мангистаускую область. Электромонтер Ибрай и строитель Надия заметили, что регион стали активно осваивать, поэтому первым на «разведку» отправился супруг. Пара не виделась два месяца – за 60 лет совместной жизни это была самая долгая разлука.

Страдала, плакала ночами, очень скучала по мужу, - призналась героиня материала.

Нужно отметить, что столь трепетное отношение друг к другу у Ибрая и Надии было всегда – жена почти каждый вечер стояла у окна в ожидании света фар от движущейся по степи машины – это означало, что с работы едет муж. При этом Ибрай во время готовки всегда усаживался поближе к супруге и помогал ей чистить овощи к борщу.

Как подчеркивают герои, совместно выполнять бытовые обязанности и не делить их на «женские» и «мужские» было абсолютно естественным и понятным. Ведь оба супруга понимали, что главное в браке – поддержка.

К слову, Ибрай и Надия – интернациональная пара: он – казах, она – татарка. Муж в ходе разговора с корреспондентом Lada.kz шутливо отметил порой строптивый характер жены.

Раньше была шутка, мол, кто женат на татарке, тот в рай попадет, - смеется он.

Надия, несмотря на внешнюю мягкость, действительно имеет внутренний стержень, и в какой-то момент, заметив успехи мужа на работе, мягко настояла на том, чтобы он поступил в ВУЗ в Атыраускую область. Именно это в будущем помогло мужчине достичь высот в карьере.

Помню, как мы с тогда еще маленькой дочкой, не сказав ему, приехали поздравлять его с дипломом, он тогда был очень рад!, - рассказала она.

Большое удивление вызывает и тот факт, что за все 60 лет пара ни разу крупно не ругалась.

Я даже не могу вспомнить чего-то такого серьезного, только пустяки, - поделилась Надия.

Были у супругов помимо семейной жизни и увлечения: Ибрай Алимухамбетов страстно любил шахматы, балет, классическую музыку, историю, а Надия Нуриевна поглощала книги, много вязала и обожала готовить по интересным рецептам.

Когда позволяло здоровье, мама и папа исключительно красиво танцевали вальс. Еще мама мастерски обыгрывала отца в карты на то, кто будет мыть посуду, - с улыбкой вспоминают родственники.

К слову, в семье Ибрая и Надии двое детей – сын и дочь. Сейчас это уже два взрослых, состоявшихся человека, которые также создали свои межнациональные семьи: сын женился на армянке, а дочь вышла замуж за русского.

Мой брат – Марат Алимухамбетов, ему 59 лет, по профессии музыкант, скрипач, а я отучилась на инженера-механика, однако впоследствии пошла работать в государственные органы, в отдел опеки, - рассказала 56-летняя Фарида Цепкина, дочь.

В заключении интервью Ибрай и Надия поделились своим секретом долгого и крепкого брака.

Важно понимать, беречь друг друга, уважать, уметь подсказать либо уступить в определенных ситуациях. Но важнее всего, конечно, любовь, - заключили супруги.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала рекомендации жительниц Актау по тому, как сохранить молодость и красоту.