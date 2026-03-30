Как выжить при встрече с агрессивной собакой в Актау

Что делать, если на улице к вам приближается агрессивная собака или целая стая? Почему нельзя убегать и чем опасно подкармливать дворовых животных? Кинолог и инструктор по дрессировке собак Оксана Тактарова ответила на самые частые вопросы и развеяла популярные мифы. Подробнее - в материале корреспондента Lada.kz .

Главное правило - не провоцировать

По словам Оксаны Тактаровой, большинство нападений происходит не «просто так», а из-за реакции человека.

Если вы встретили напряженную или агрессивную собаку:

не бегите

не кричите

не размахивайте руками

не смотрите в глаза

Любое резкое действие животное может воспринять как угрозу.

Ошибка, которую совершают почти все

Чаще всего люди сами провоцируют конфликт:

начинают паниковать

машут пакетами или предметами

убегают

пытаются отпугнуть криками

Отдельная проблема - поведение детей (и иногда взрослых): кидание камней, крики, попытки дразнить собак.

Кинолог подчеркивает: страх и агрессия со стороны человека часто становятся причиной нападения.

Если собака уже нападает

В такой ситуации важно:

не убегать

защищать лицо и горло

использовать сумку, рюкзак или палку как барьер (не для удара)

не поворачиваться спиной

медленно отступать

Если собака близко - лучше замереть и показать, что вы не угроза.

Как защитить ребенка

Чтобы обезопасить ребенка, нужно:

поставить ребёнка за спину

встать между ним и собакой

при возможности взять на руки

использовать предметы как щит

Главное - не паниковать и не делать резких движений.

Почему собаки нападают стаями

Собаки - стайные животные. В группе они чувствуют себя увереннее и смелее.

Причины агрессии:

защита территории

защита еды (ресурса)

страх

подражание - одна начала, остальные подключились

Почему нельзя подкармливать дворовых собак

Как объяснила Оксана Тактарова, подкормка может привести к серьезным последствиям:

формируется стая

животные начинают охранять территорию

увеличивается число бездомных собак

растет риск нападений

Почему собаки гонятся за велосипедами

Как утверждает кинолог, это инстинкт преследования. Быстрое движение воспринимается как добыча или угроза.

Решение - дрессировка и социализация домашних собак.

Как понять, что собака готовится к атаке

Обратите внимание на признаки:

напряженное тело

рычание, лай

оскал

шерсть дыбом

медленное приближение с резким броском

В этот момент особенно важно не паниковать.

Что поможет защититься

Можно использовать:

рюкзак

сумку

зонт

бутылку

палку

Оксана Тактарова отметила, что использовать вышеизложенное только как барьер, а не оружие.

Куда жаловаться на агрессивных собак

Если во дворе есть опасные животные, обращаться нужно в:

ветеринарную службу

полицию

акимат

И главное - не пытаться решать проблему самостоятельно.

Какие правила обязаны соблюдать владельцы собак

В Казахстане владельцы питомцев должны:

регистрировать собаку

вакцинировать

чипировать

выгуливать на поводке и в наморднике

не допускать самовыгула

убирать за питомцем

За нарушения предусмотрена ответственность.

По словам Оксаны Тактаровой, большинство конфликтов с собаками можно предотвратить.

Собаки редко нападают без причины. Чаще всего все начинается со страха, паники и неправильного поведения человека, - подытожила кинолог.

Главный совет Оксаны Тактаровой - сохранять спокойствие и не провоцировать животное.

