Температура воды в Каспийском море
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.03.2026, 20:20

Как выжить при встрече с агрессивной собакой в Актау

Обстоятельно и подробно 0 1 542 Сергей Кораблев

Что делать, если на улице к вам приближается агрессивная собака или целая стая? Почему нельзя убегать и чем опасно подкармливать дворовых животных? Кинолог и инструктор по дрессировке собак Оксана Тактарова ответила на самые частые вопросы и развеяла популярные мифы. Подробнее - в материале корреспондента Lada.kz.

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Главное правило - не провоцировать

По словам Оксаны Тактаровой, большинство нападений происходит не «просто так», а из-за реакции человека.

Если вы встретили напряженную или агрессивную собаку:

  • не бегите
  • не кричите
  • не размахивайте руками
  • не смотрите в глаза

Любое резкое действие животное может воспринять как угрозу.

Ошибка, которую совершают почти все

Чаще всего люди сами провоцируют конфликт:

  • начинают паниковать
  • машут пакетами или предметами
  • убегают
  • пытаются отпугнуть криками

Отдельная проблема - поведение детей (и иногда взрослых): кидание камней, крики, попытки дразнить собак.

Кинолог подчеркивает: страх и агрессия со стороны человека часто становятся причиной нападения.

Если собака уже нападает

В такой ситуации важно:

  • не убегать
  • защищать лицо и горло
  • использовать сумку, рюкзак или палку как барьер (не для удара)
  • не поворачиваться спиной
  • медленно отступать

Если собака близко - лучше замереть и показать, что вы не угроза.

Как защитить ребенка

Чтобы обезопасить ребенка, нужно:

поставить ребёнка за спину
встать между ним и собакой
при возможности взять на руки
использовать предметы как щит

Главное - не паниковать и не делать резких движений.

Почему собаки нападают стаями

Собаки - стайные животные. В группе они чувствуют себя увереннее и смелее.

Причины агрессии:

  • защита территории
  • защита еды (ресурса)
  • страх
  • подражание - одна начала, остальные подключились

Почему нельзя подкармливать дворовых собак

Как объяснила Оксана Тактарова, подкормка может привести к серьезным последствиям:

  • формируется стая
  • животные начинают охранять территорию
  • увеличивается число бездомных собак
  • растет риск нападений

Почему собаки гонятся за велосипедами

Как утверждает кинолог, это инстинкт преследования. Быстрое движение воспринимается как добыча или угроза.

Решение - дрессировка и социализация домашних собак.

Как понять, что собака готовится к атаке

Обратите внимание на признаки:

  • напряженное тело
  • рычание, лай
  • оскал
  • шерсть дыбом
  • медленное приближение с резким броском

В этот момент особенно важно не паниковать.

Что поможет защититься

Можно использовать:

  • рюкзак
  • сумку
  • зонт
  • бутылку
  • палку

Оксана Тактарова отметила, что использовать вышеизложенное только как барьер, а не оружие.

 

Куда жаловаться на агрессивных собак

Если во дворе есть опасные животные, обращаться нужно в:

  • ветеринарную службу
  • полицию
  • акимат

И главное - не пытаться решать проблему самостоятельно.

Какие правила обязаны соблюдать владельцы собак

В Казахстане владельцы питомцев должны:

  • регистрировать собаку
  • вакцинировать
  • чипировать
  • выгуливать на поводке и в наморднике
  • не допускать самовыгула
  • убирать за питомцем

За нарушения предусмотрена ответственность.

По словам Оксаны Тактаровой, большинство конфликтов с собаками можно предотвратить.

Собаки редко нападают без причины. Чаще всего все начинается со страха, паники и неправильного поведения человека, - подытожила кинолог.

Главный совет Оксаны Тактаровой - сохранять спокойствие и не провоцировать животное.

Напомним, село в Мангистау страдает от нашествия бездомных животных.

Комментарии

2 комментарий(ев)
HiMars88
я же говорю, надо штрафовать всяких спятивших бабушек, которые кормят огромные стаи бездомных собак
30.03.2026, 04:15
fox1167
человек--самая опасная и агрессивная собака!
29.03.2026, 16:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь