Жителей Актау удивило появление крупных мидий в Каспии: эксперты объяснили их появление

Жители Актау сообщили о необычном явлении – у побережья Каспийского моря они заметили крупных мидий. По словам горожан, ранее такие крупные экземпляры моллюсков не встречались, поэтому их появление вызвало удивление. Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями к нескольким экспертам.

Фото жителей Актау

Раньше мы не видели здесь таких больших мидий. Сколько живу в Актау, с детства наблюдала только маленькие ракушки, - поделилась жительница города.

Жители сообщают, что мидии размером около 5-7 сантиметров и встречаются практически вдоль всего побережья.

По их словам, появление мидий в Каспийском море не является чем-то аномальным. Некоторые специалисты отметили, что такие моллюски обитают в Каспии уже давно и не должны вызывать удивления у жителей.

Директор регионального филиала Республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры Qazaq Balyk Данияр Акимжанов:

Ещё с детства я видел мидии в Каспийском море. В нашем море они обычно не такие крупные. Чаще всего после шторма их выбрасывает на берег.

О присутствии мидий в водоеме уже не первый год говорит и руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин:

Сколько себя помню, мидии всегда обитали в Каспийском море.

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Тимур Баймуканов подчеркнул, что Каспийское море является естественной средой обитания определённых видов моллюсков.

Также в море могли попасть разные виды моллюсков, включая мидий, вместе с балластными водами из других водоёмов и рек, - отметил он.

Серик Тимирханов, главный научный сотрудник «Казахского НИИ Каспийского моря», кандидат биологических наук, лауреат государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби, считает, что мидии скорее всего проникли из Черного или Азовского моря

Наиболее вероятный путь – на днищах судов. Можно ожидать их успешную натурализацию в Каспии. Мелкие особи войдут в спектр питания бентосоядных рыб. Сами окажут значительную конкуренцию местным видам моллюсков. Можно ожидать усиление обрастания подводной инфраструктуры и днищ судов, - сказал Серик Тимирханов.

На вопрос журналиста о том, можно ли употреблять мидии в пищу так же, как новозеландские, Серик Тимирханов ответил утвердительно.

Иное мнение высказал эксперт Тимур Баймуканов. Он считает, что вначале моллюск нужно изучить, прежде чем есть.

Вместе с тем специалисты из России сообщали, что Каспийское море заселили черноморские мидии.

Черноморская мидия несколько лет назад была обнаружена в Каспийском море. Очевидно это связано с судами, которые подошли на промысел из Черноморского бассейна, и работают на Каспии с 2022 года. Это суда из Краснодарского края и наши, севастопольские, четыре судна. Мидия могла быть занесена или из-за плохой очистки корпусов судов от наросших моллюсков, или вместе с балластными водами, - заявила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.

Исполняющий обязанности руководителя лаборатории морской биологии Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского Федерального исследовательского центра РАН, кандидат биологических наук Руслан Бархалов отметил, что мидия уже вытесняет аборигенные виды моллюсков Каспия, но при этом служит хорошей кормовой базой для рыб. Он также усомнился, что черноморскую мидию удастся выращивать в Каспийском море в промышленных масштабах.

Напомним, в прошлом году редкую находку у берегов Каспия заметили жители Актау. Горожане сняли на видео необычной формы рыбу. Специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий пояснил, что на видео запечатлён обыкновенный сом. Его появление в этой части моря редкое, но не исключительное явление.

