Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
08.04.2026, 13:21

Врачи общей практики: как в Актау будет работать новая система медпомощи

Обстоятельно и подробно 0 1 130 Наталья Вронская

В Актау планируют поэтапный переход на систему врачей общей практики (ВОП), при которой один специалист будет наблюдать как взрослых, так и детей. Разъяснение по этому поводу предоставило управление здравоохранения Мангистауской области в ответ на запрос редакции Lada.kz.

Фото с сайта app.envato.com

В ведомстве напомнили, что переход к смешанной модели работы поликлиник в Казахстане начался ещё в 2005 году, однако за последние годы система была существенно доработана.

Рабочий день участковых врачей продлён до восьми часов, из которых шесть часов отведено на приём пациентов. Внедрён принцип бережливого производства – снижена бумажная нагрузка, часть функций передана медсёстрам, что позволило увеличить охват первичной медицинской помощью с 60% до 80% и сократить очереди, - сообщили в управлении.

Там же отметили, что усилились меры мотивации медиков, появились мобильные бригады и кабинеты неотложной помощи, а также были пересмотрены подходы к организации первичной помощи.

В результате проведённых реформ в стране снизилась младенческая смертность на 15%, первичная инвалидность – на 7,5%, смертность младенцев на дому – на 22%. Поэтому система врачей общей практики внедряется для повышения качества помощи и снижения нагрузки на узких специалистов, - пояснили в ведомстве.

Ключевым элементом новой модели станет так называемый семейный подход.

Считается, что здоровье ребёнка напрямую связано с состоянием всей семьи, поэтому удобнее, когда один врач наблюдает и ведёт всю семью, подходя к решению вопросов комплексно, - подчеркнули в управлении.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях области работают 88 терапевтов, преимущественно в стационарах, семь педиатров (из них только два участковых) и 271 врач общей практики. Таким образом, система ВОП уже частично действует и будет расширяться.

При этом полностью отказываться от педиатрии не планируется. По словам специалистов управления здравоохранения, педиатры продолжат работать в консультативно-диагностических отделениях, стационарах, специализированных центрах, а также в службах профилактики и диспансерного наблюдения.

Здоровых детей будет осматривать врач общей практики, при необходимости он направит к педиатру. В поликлиниках сохранятся кабинеты и центры раннего развития, - сообщили в управлении.

Для перехода на новую систему предусмотрено переобучение специалистов.

Для врачей с базовым образованием «педиатрия» предусмотрены курсы профессиональной переподготовки сроком 3,5-4 месяца. Также возможно прохождение ординатуры по семейной медицине с последующей аккредитацией, - пояснили в ведомстве.

В целом подготовка врача общей практики занимает до семи лет и включает бакалавриат и интернатуру, где формируются навыки работы с пациентами разных возрастов. Переход на новую модель будет поэтапным.

До конца 2026 года детей планируется прикрепить к врачам общей практики вместе с родителями, а к 2027 году все организации первичной медико-санитарной помощи перейдут на систему ВОП, - сообщили в управлении здравоохранения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что внедрение системы является обязательным для организаций первичной медико-санитарной помощи и будет реализовано в поликлиниках, амбулаториях и центрах семейной медицины.

Таким образом, в регионе делают ставку на универсальных специалистов, однако окончательные выводы о том, как это скажется на качестве и доступности медицинской помощи, жители смогут сделать уже после полного перехода на новую систему.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь