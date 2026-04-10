Лето уже близко: куда жители Мангистау могут отправиться в отпуск

В интервью журналисту Lada.kz директор туристического агентства «Sunrise Tour» Кристина Першакова рассказала о наиболее популярных направлениях летнего отдыха среди жителей региона. Она также поделилась наблюдениями о том, какой формат отдыха сегодня чаще выбирают горожане и какие страны рассматривают для отпуска на фоне нестабильной ситуации в мире.

Лето уже не за горами, и жители региона всё чаще задумываются о предстоящих отпусках. В связи с нестабильной ситуацией в мире редакция решила выяснить, какие направления для отдыха выбирают жители региона и куда планируют отправиться в отпуск.

Кристина Першакова подчеркнула, что сегодня туристы стали гораздо внимательнее подходить к выбору направлений для отдыха. В приоритете у путешественников — безопасность, удобные перелёты и понятный сервис без неожиданных сложностей.

Из направлений, которые мы сейчас чаще рекомендуем, — это Турция и Египет. Они уже проверены временем, туда есть стабильные вылеты, и туристы чувствуют себя спокойно. Плюс хороший уровень сервиса за свои деньги — это тоже важно, - сказала Кристина Першакова.

Египет. Фото с сайта inbusiness.kz

Если же хочется чего-то более атмосферного и «отдыха для души», по словам директора турагентства, многие туристы выбирают Таиланд и Вьетнам. Однако такие направления подходят тем, кто планирует отпуск заранее и готов преодолеть более длинный перелёт ради другого уровня комфорта и впечатлений.

Ещё люди всё чаще обращают внимание на более близкие направления. Например Узбекистан, а также путешествия по Казахстану и конечно же по Мангистауской области. Такой формат выбирают те, кто хочет без лишней суеты, но при этом сменить обстановку и перезагрузиться. В целом сейчас выбор идёт не столько по цене, сколько по ощущению спокойствия, чтобы всё было понятно, удобно и без лишних рисков. И, честно, это очень чувствуется в запросах клиентов- отметила она.

Узбекистан, Самарканд.Фото с сайта shutterstock.com

Кристина Першакова отмечает, что в нынешних условиях делать точные прогнозы стало значительно сложнее.

Мир сейчас нестабилен, и, к сожалению, нельзя быть уверенным даже в ближайшем месяце — это напрямую сказывается на выборе туристических направлений у отдыхающих, - говорит эксперт.

Однако, ориентируясь на текущие запросы и уже открытые программы полётов, Кристина Першакова выделила несколько популярных направлений для отдыха.

В первую очередь — это Анталья.

Анталья. Фото с сайта antalya-real-estate.com

Турция остаётся самым понятным и востребованным направлением, есть прямые рейсы из Актау, хороший сервис и привычный формат отдыха «всё включено». Неудивительно, что именно сюда идёт основной поток туристов, - отметила Кристина.

Также уверенно набирает популярность Грузия — особенно такие города, как Батуми, Тбилиси и Кутаиси.

Тбилиси. Фото с сайта istockphoto.com

Во многом за счёт прямых рейсов из Актау и более «лёгкого» формата путешествия без виз,- подчеркнула она.

На вопрос журналиста редакции о том, планируются ли специальные предложения или акции для семей с детьми, студентов или пенсионеров, эксперт ответила следующим образом:

Если говорить про акции, важно понимать, что чаще всего они идут со стороны авиакомпаний. Когда появляются скидки на перелёты, автоматически снижается и стоимость туров — поэтому в такие периоды действительно можно выгодно отдохнуть. Что касается полноценных турпакетов, здесь акции встречаются реже. В основном речь идёт либо о «горящих» турах, когда цена снижается из-за близкой даты вылета, либо о специальных условиях от отелей — например, популярный формат, когда при проживании двух взрослых дети отдыхают бесплатно. Скидки для студентов и пенсионеров чаще встречаются во внутреннем туризме — то есть на поездки по Казахстану. В международных направлениях такие предложения бывают крайне редко, - рассказала Кристина.

Эксперт также поделилась советами для тех, кто хочет сэкономить. По её словам, лучше всего следить за акциями на авиабилеты, заранее бронировать туры или воспользоваться «горящими» предложениями.

Кристина также рассказала о направлениях для уикенд-путешествий с вылетом из Актау:

Если говорить про короткие уикенд-путешествия, то здесь отлично подходят направления, куда можно быстро добраться и не тратить много времени на дорогу. В первую очередь это Стамбул, а также Грузия и Баку. Это идеальные варианты на 2–3 или 4–5 дней, сменить обстановку, погулять, почувствовать атмосферу города и при этом не перегружать себя длительными перелётами.

Эксперт в заключение подчеркнула, что если рассматривать вылеты из любого города Казахстана, то возможности для более длительного отдыха становятся значительно шире. Туристы всё чаще комбинируют разные форматы путешествий — например, классический пляжный отдых с городскими экскурсиями.

Турция и Египет остаются стабильными и понятными вариантами для полноценного отпуска. Также растёт интерес к Европе: Италия, Франция и Чехия востребованы для более длительных и насыщенных поездок с экскурсионной программой, - поделилась она.

Редакция Lada.kz подготовила специальный обзор международных направлений, доступных жителям Актау в сезон отпусков на сегодня, 10 апреля.

В настоящее время рейсы из Актау осуществляют восемь авиакомпаний:

Air Astana;

FlyArystan;

SCAT Airlines;

AZAL;

Aeroflot;

Centrum Air;

Pegasus Airlines.

Согласно информации международного аэропорта Актау, из областного центра выполняются прямые рейсы в семь стран.

Жители региона прямым рейсом могут улететь в Азербайджан, Грузию, Россию, Турцию, Узбекистан, Армению и Объединённые Арабские Эмираты.

Грузия

Из Актау прямыми рейсами можно добраться сразу в два грузинских города – Кутаиси и Тбилиси. Перелёты выполняют авиакомпании SCAT и FlyArystan.

Россия

Из Актау доступны прямые рейсы в ряд российских городов: Москву и Екатеринбург. Обслуживают направления авиакомпании Aeroflot и SCAT Airlines.

Азербайджан

Жители Актау могут регулярно летать в Баку, столицу Азербайджана. Направление обслуживают авиакомпании AZAL и FlyArystan.

Турция

Из Актау также доступны прямые рейсы в турецкие города Стамбул и Анталья. Эти направления обслуживают Pegasus Airlines и FlyArystan.

Армения

Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом два раза в неделю улететь в Ереван. Направление обслуживают авиакомпании SCAT Airlines.

Узбекистан

Из Актау также прямым рейсом два раза в неделю можно улететь в Нукус. Перелёты выполняет авиакомпания Centrum Air.

Объединенные Арабские Эмираты

Из Актау путешественники могут улететь в Дубай. Напоминаем, что выполнение рейсов из Актау в Дубай временно приостановлено до 19 мая включительно. Решение принято с учетом сохраняющейся нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, оказывающей влияние на выполнение полетов по данному направлению.

Кроме международных направлений, из Актау доступны прямые рейсы и по Казахстану, в такие города, как Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Караганда и Туркестан.

По всем вопросам, связанным с расписанием рейсов и работой аэропорта, пассажиры могут обращаться в АО «Международный аэропорт Актау» по телефону: +7 (7292) 60-97-55 (справочная служба).

