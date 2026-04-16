В Актау растёт число детей с аутизмом: почему это происходит и как вовремя распознать проблему

Обстоятельно и подробно 0 2 454 Наталья Вронская

Расстройства аутистического спектра (РАС) сегодня всё чаще становятся темой обсуждения среди врачей и родителей. Это не одно заболевание, а целая группа состояний, связанных с особенностями развития головного мозга и проявляющихся нарушениями общения, поведения и социального взаимодействия. Корреспондент Lada.kz побеседовал с руководителем государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения Мангистауской области Мади Токановым. В его центре работает психиатрическое отделение для детей с подобными диагнозами.

Фото с сайта app.envato.com

По данным специалистов, признаки аутизма, как правило, проявляются уже в раннем детстве, однако нередко «игнорируются» родителями годами.

Раньше таких детей просто не выявляли. Их называли «особенными», «необычными», но при этом каких-либо диагнозов не ставили, к врачам не обращались и в целом специалисты не очень понимали 20-30 лет назад, как можно помочь подобным детям. Сегодня ситуация обстоит иначе. Люди с подтвержденным РАС получают инвалидность, контролируются узкими специалистами, назначаются рекомендации по их реабилитации и адаптации. Важно, аутизм не лечиться медикаментозно. Медикаментозную коррекцию поведения назначают только в тяжелых, агрессивных случаях расстройства и то, на какой-то период, - отмечает руководитель «Областного центра психического здоровья» Мади Токанов.

Сегодня, по его словам, в регионе на учёте состоит уже около 600 детей с РАС, и эта цифра, вероятно, не до конца отражает истинную ситуацию. В области немало родителей, отказывающихся признавать проблему со здоровьем своих детей.  

Почему возникает аутизм

Современная медицина до сих пор не даёт однозначного ответа на вопрос о причинах аутизма. Считается, что это сложное неврологическое состояние, возникающее под влиянием сразу нескольких факторов: генетических, биологических и внешних.

Среди возможных причин называют особенности течения беременности, дефицит важных веществ, влияние окружающей среды и общее состояние здоровья родителей.

Это всегда комплекс факторов. Нельзя сказать, что есть одна причина. Это и генетика, и биохимия, и течение беременности. Есть исследования, которые связывают риск с дефицитом железа и витамина B12, - объясняет специалист.

При этом он подчёркивает важность осознанного планирования семьи:

Это ответственность не только матери, но и отца. Когда вы решили завести ребенка, очень важно обоим пройти обследование организма, следить за здоровьем. К сожалению, сейчас общее физическое состояние молодых людей часто оставляет желать лучшего, - говорит Мади Токанов.

Распространённый миф о том, что аутизм вызывают гаджеты, врач опровергает:

Телефоны не вызывают аутизм. Это врождённое состояние. Однако, при наличии у ребенка расстройства пользование гаджетом можете усугублять задержку развития. В целом, неконтролируемое и частое использование телефона для отвлечение внимания ребенка или его «успокоения» неблагоприятно влияет на развитие даже здорового малыша, - подчеркивает Мади Кайламбекович. 

Как распознать аутизм: первые тревожные сигналы

Одной из ключевых проблем остаётся поздняя диагностика. Между тем специалист подчёркивает: первые признаки можно заметить уже в 2-3 года.

Среди основных симптомов: отсутствие реакции на имя, слабый или отсутствующий зрительный контакт, задержка речи, отсутствие интереса к другим детям, повторяющиеся движения или действия. Если ребёнок не откликается на имя, не взаимодействует, не играет с другими детьми дома или, например, в детском садике, крутится на месте, издаёт однотипные или громкие звуки – это уже повод обратиться к специалисту, - говорит Мади Токанов.

РАС проявляется по-разному: у одних детей это тяжёлые формы с выраженными нарушениями, у других – более лёгкие, при которых возможна полноценная социализация. Однако ключевым фактором остаётся время. К сожалению, многие мамы и папы до последнего пытаются отрицать наличие проблемы.

Чем раньше родители обратятся, тем выше шанс социализировать ребёнка. Это не приговор, но с ребёнком нужно работать. Многие надеются, что само пройдёт. Теряют годы. В моей практике были случаи, когда ребенка, который не разговаривает привели в 15 лет. Это уже упущенное время, - говорит врач.

На фото: Мади Токанов

Он подчёркивает: при любых сомнениях лучше обратиться за консультацией.

Даже если есть подозрения – нужно прийти к специалисту. Психиатр объективно оценит состояние ребёнка. Консультации доступны и бесплатны. Родителям достаточно прийти в поликликнику к закрепленному врачу общей практики по месту жительства, а тот уже назначит рекомендации и отправит к узким специалистам. Чем быстрее начнется работа с особенным ребенком, тем выше его шансы социализироваться и жить полноценной жизнью. Этого не нужно бояться, это необходимо принять, - призывает руководитель центра психического здоровья.

От отсутствия помощи – к системе поддержки

Ещё несколько лет назад в Мангистауской области практически не было условий для полноценной помощи детям с РАС.

В 2023 году у нас не было детского психиатрического отделения. Это была серьёзная проблема для региона. Ситуация начала меняться в 2024 году, когда в Актау было открыто специализированное отделение. Мы открыли отделение, и сразу пошёл поток пациентов. Люди начали обращаться, появилось доверие, - вспоминает руководитель центра.

Сегодня работа учреждния включает не только диагностику, но и комплексную помощь:

  • обследование в стационаре и дневном формате;
  • работу логопедов, дефектологов и психиатров;
  • медикаментозную коррекцию при необходимости;
  • развитие реабилитационного направления.

Мы сейчас переходим от просто лечения к реабилитации. Учим детей базовым навыкам – одеваться, готовить, адаптироваться к жизни, - говорит специалист.

В перспективе – расширение реабилитационных возможностей и обучение специалистов. Специалисты подчёркивают: аутизм – это не приговор, но и не состояние, которое можно игнорировать.

Есть дети, которые при правильной работе социализируются, учатся, работают. Но для этого нужно одно – не упустить время, - резюмирует Мади Кайламбекович.

Несмотря на развитие системы помощи, одной из главных проблем остаётся позднее обращение родителей за медицинской поддержкой. Специалисты отмечают, что упущенное время напрямую влияет на возможности ребёнка в будущем, тогда как ранняя диагностика значительно повышает шансы на адаптацию в обществе.

