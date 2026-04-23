Всемирный день книги: как жителям Актау начать читать и сделать это приятной потребностью

Сегодня, 23 апреля, отмечается Всемирный день книги – праздник, направленный на укрепление любви к чтению и культурный обмен. Несмотря на развитие социальных сетей, книги продолжают быть востребованными среди людей. В Актау существуют сразу несколько книжных клубов, где горожане собираются в уютном кругу и обсуждают произведения. Один из таких – «The Мост». Корреспондент Lada.kz побеседовал с его основательницами, которые поделились своим мнением о том, почему читать важно и как начать превращать процесс в ежедневную потребность.

Фото предоставлено книжным клубом «The Мост»

Основательницами книжного клуба «The Мост» являются Алтынгуль Шуканова, Александра Коротнева и Марина Куканова. Первая встреча с участием любителей чтения прошла еще в 2021 году. С тех пор мероприятия стараются проводить ежемесячно.

Я и Алтынгуль ходили на стретчинг к Марине. Втроем мы часто либо обменивались книгами, либо обсуждали их. Это как раз было время пандемии. В какой-то момент Марина предложила основать книжный клуб. Одной из причин его создания было то, что мы могли после тренировок подолгу задерживаться и говорить о книгах. Из-за того, что у нас сложился удачный тандем, случился книжный клуб, - с улыбкой вспоминает Александра Коротнева.

Название клуба неслучайно. Алтынгуль Шуканова как специалист в сфере PR задумалась о том, чтобы название было коротким, благозвучным, но при этом несло в себе глубокий смысл.

«The Мост» – это книжный клуб, который объединяет людей из разных сфер, мост между авторами и читателями. Кроме того, чаще наши встречи проходят в заведении, название которого переводится как «мост», - поделилась она.

На текущий момент у модераторов клуба создан чат, в котором насчитывается весомое количество участников, желающих обсудить ту или иную книгу, однако на каждую встречу могут зарегистрироваться лишь 10 человек, и этому есть свои причины.

Ограничение количества мест, к сожалению, связано с тем, что встреча с большим количеством людей не дает в равной степени каждому выразить свое мнение по произведению. Случается такое, что кто-то из зарегистрированных не может прийти, тогда мы сообщаем в чате о вакантном месте, - пояснила Александра Коротнева.

По словам Марины Кукановой, за 1-1,5 месяца модераторы делают в группе анонс книги, чтобы к мероприятию люди успели ее прочитать. Иногда на выбор предлагается несколько произведений, либо книга, которая в моменте находится на слуху или произвела резонанс в обществе.

У каждого модератора есть свои особенности проведения встреч. Например, я люблю спрашивать у участников о том, какие цитаты их заинтересовали, либо передают дух книги, - поделилась она.

Основательницы «The Мост» добавили, что выбранные книги порой могут не всегда соответствовать ожиданиям читателей, однако это не отменяет живой (порой крайне) дискуссии на общей встрече.

Бывает, что у людей есть их «любимая книга», и на встрече они могут остро воспринимать чужое, отличное от их, мнение. Например, воспринимать сказанное почти на личный счет. Другие же, наоборот, относятся спокойно к противоположной точке зрения. Из этого и рождается обсуждение, дискуссия, - рассказала Алтынгуль Шуканова.

Несмотря на то, что чтение и книги – для всех, вне зависимости от пола, на обсуждение книг в основном приходят 99,9% женщин. Александра Коротнева объяснила почему.

Мне кажется, что у мужчин есть некоторый страх, предубеждения о том, что мы обсуждаем только «девчачьи» романы, и им может быть неинтересно, хотя это не так, - поделилась она.

Разговор о клубе плавно перетек в беседу о том, насколько сейчас популярны книги. Здесь мнения основательниц клуба разделились. Алтынгуль Шуканова и Марина Куканова считают, что на сегодняшний день чтение остается востребованным.

Возможно, я живу в своем пузыре, где меня окружают люди, которые любят книги, но мне кажется, что книжных блогеров, экранизаций произведений стало больше и это побуждает людей читать. Я думаю, что люди читали, читают и будут читать, - высказалась Алтынгуль Шуканова.

Если раньше разнообразной литературы было не так много, книги можно было взять только в библиотеках или у друзей, то сейчас каждый может найти себе произведение по душе. Различны и форматы: привычные книги, аудио- и электронные книги, знакомиться с героями новых произведений можно через компьютер, телефон или планшет. Можно читать в дорогом переплете, в бюджетном, можно вообще распечатать книгу. Сейчас у людей гораздо больше доступа к информации, - говорит Марина Куканова.

Она также считает, что книги сегодня обрели новый виток популярности, и многие люди, пусть даже из-за желания «быть причисленными» к культурному сообществу, стараются читать больше.

По мнению преподавателя английского языка Александры Коротневой, порывы засесть с книгой и погрузиться в новый мир у населения сейчас встречается реже.

Изучала исследования, которые говорят о том, что Казахстан по «читаемости» находится на одном из последних мест. Кроме того, я веду подростковый книжный клуб, и туда приходит небольшое количество подростков. При общении школьники мне рассказывают о том, что их одноклассники не заинтересованы в книгах. Когда я была подростком, чтение было более популярным, не читать книги считалось зазорным, со сверстниками постоянно обменивались книгами. Сейчас, когда среди моих учеников обнаруживается ребенок, который действительно много читает, я скорее удивляюсь, нежели принимаю это как нечто обыденное, - сказала она.

В качестве причин падения тяги к чтению, в особенности у подрастающего поколения, модератор клуба называет развитие технологий, однако считает этот процесс естественным и неизбежным.

Сейчас юному поколению сложно удерживать внимание. Социальные сети выступают в роли дешевого и быстрого дофамина, а на книге все-таки необходимо сосредоточиться, потратить время, это для них сложно, - заключила она.

Основательницы проекта напомнили о плюсах чтения книг. По мнению Алтынгуль Шукановой, книги помогают понять себя или окружающих: «проживая» чужую жизнь через рассказ люди получают возможность взглянуть на ту или иную ситуацию под другим углом. Она отмечает и то, что порой книги могут выступать проводником к эскапизму, то есть возможности на некоторые время отвлечься от жизненной суеты.

Марина Куканова считает, что чтение книг, конечно же, не является базовой потребностью человека, например, как пища или вода. Однако ознакомление с различного рода произведениями может придать жизни новых красок, добавить личности больше граней, сделать речь богатой.

На текущий момент мы живем в мире, наполненном большим количеством информации, из-за этого возможно возникновение когнитивного искажения. За счет расширения кругозора, в том числе при помощи книг, формируется критическое мышление, которое поможет быть менее подверженным чужим, порой нелепым мнениям. Кроме того, в том же книжном клубе вы можете найти себе единомышленников и даже друзей, - поделилась одна из основательниц проекта.

Марина Куканова с улыбкой и справедилво отметила, что книга также может спасти от нежелательных диалогов. В очередях или в моменты ожидания можно достать книгу, скоротать время и не поддерживать изматывающих бесед с незнакомыми людьми.

В завершении беседы преподаватель Александра Коротнева дала несколько рекомендаций по тому, как начать читать книги, если вы никогда этого не делали:

Необязательно начинать с классики или найденного на просторах интернета «ТОПа-10 книг, который должен прочитать каждый». Начинайте с того, что вам действительно интересно, это могут даже комиксы.

Начинайте путь с небольших произведений.

Превратите чтение в приятный ритуал. Например, перед тем, как начать погружаться в рассказ, заварите любимый чай, купив загодя вкусных конфет.

Старайтесь читать хоть и немного, но регулярно, пока это не войдет в привычку.

Желающим стать частью книжного клуба «The Most» необходимо написать в «Сообщения» в Instagram. Далее участников добавят в WhatsApp-группу, где станет возможным отслеживать даты встреч, анонсы книг, а также задать интересующие вопросы.