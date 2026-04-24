Иммунизация в Мангистау: какие прививки делают детям и взрослым

Ежегодно в последнюю неделю апреля - с 24 по 30 число - во всем мире проходит Всемирная неделя иммунизации, которую поддерживают более 180 стран на всех континентах. Вакцинация признана одним из самых эффективных, экономичных и доступных способов защиты от инфекционных заболеваний. О том, как проводится иммунизация в Мангистауской области, редакции Lada.kz рассказала внештатный главный эпидемиолог управления здравоохранения региона Марал Жумабековна Кадыр.

Марал Жумабековна рассказала, что вакцинация на всей территории Казахстана проводится в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям в неплановом. В плановом порядке проводится согласно утвержденному национальному календарю профилактических прививок, утвержденной постановлением правительства.

В первую очередь следует знать, что все профилактические прививки, предназначенные для определенных групп населения, оказываются бесплатно за счет бюджетных средств, - отметила Марал Кадыр.

Так, ребенок начинает получать плановые прививки с момента рождения. Первыми, еще в роддоме, в 1 - 4 дни жизни делают прививки от туберкулеза (БЦЖ) и гепатита В.

В 2 месяца малыши получают комбинированную вакцинацию Гексаксим - против гепатита В, полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) и гемофильной инфекции типа b, а также вакцину от пневмококковой инфекции.

В 3 месяца делают повторные прививки комбиниорованной вакциной Пентаксим - от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), полиомиелита и гемофильной инфекции типа b.

Последние прививки до года – в 4 месяца – 3 этап вакцинирования от гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b и коклюша, дифтерии и столбняка, а также 2-ая прививка от пневмококковой инфекции.

В возрасте 12-15 месяцев делают прививку комбинированной вакциной ККП от кори, краснухи и паротита (свинки), повторное вакцинирование от полиомиелита и пневмококковой инфекции;

Далее в 1,5 года – ревакцинация АКДС, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b. В 2 года дети получают вакцинацию против вирусного гепатита А двукратную прививку интервалом 6 месяцев. Еще несколько прививок ждут детей в школьном возрасте:

в 6 лет прививка комбинированной вакциной ККП от кори, коклюша, краснухи, паротита и АКДС;

девочкам в 11, 12, 13 лет - вакцина против вируса папилломы человека для профилактики рака шейки матки. Вакцина состоит из двух вакцинаций интервалом 6 месяцев;

в 16 лет – прививка от столбняка и дифтерии (АДС-М), которую в дальнейшем нужно будет повторять каждые 10 лет.

Помимо плановых прививок, у нас также проводятся внеплановые вакцинации по эпидемиологическим показаниям - в зависимости от эпидемиологической ситуации или профессиональной деятельности, связанной с повышенным риском заражения. Одной из таких является вакцинация против гриппа. Согласно постановлению правительства, прививки против гриппа в первую очередь получают часто болеющие дети, дети с ослабленным иммунитетом, а также пациенты, состоящие на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями - как дети, так и взрослые. Обязательной вакцинации подлежат и медицинские работники, поскольку именно они оказывают помощь населению и контактируют с больными гриппом. Также прививаются беременные женщины, начиная со второго триместра, так как вирус гриппа может негативно повлиять на плод. Поэтому вакцинация будущих мам необходима для сохранения здоровья матери и рождения здорового ребёнка. Кроме того, против гриппа прививаются жители закрытых учреждений - это детские дома, дома ребёнка, дома престарелых, школы-интернаты, психоневрологические интернаты и другие организации закрытого типа, — рассказала Марал Кадыр.

Врач также отметила, что в последнее время вакцинацией охватываются целые коллективы, включая военнослужащих, которые находятся в тесном контакте, а также организованные детские и взрослые коллективы, обслуживающий персонал и работников транспортной сферы.

По её словам, если, например, водитель переносит грипп и продолжает работать, он может заразить пассажиров. Поэтому транспортники также подлежат вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

Кроме того, по эпидемиологическим показаниям проводится вакцинация против брюшного тифа. Её получают люди, работающие с загрязнёнными сточными водами: сотрудники сантехнических служб, канализационных очистных сооружений, работники, занимающиеся сбором твёрдых бытовых отходов, а также сотрудники полигонов ТБО. Также в Мангистауской области проводится вакцинация против чумы, поскольку регион является природным очагом этого особо опасного заболевания. Прививки получают лица, работающие в природных очагах чумы — это чабаны, сельскохозяйственные работники, нефтяники, газовики, дорожники, работающие в природном очаге, а также специалисты, связанные с продукцией животного происхождения. К этой категории относятся сотрудники мясокомбинатов, убойных цехов, ветеринары, специалисты ветеринарных лабораторий, противочумных станций и лабораторий особо опасных инфекций, а также медицинские работники - это инфекционисты, сотрудники скорой помощи, приёмных покоев и эпидемиологи, — рассказала врач.

Эксперт также отметила, что в регионе проводится вакцинация против бешенства по эпидемиологическим показаниям. Её получают лица, пострадавшие от укусов или царапин животных. Все они подлежат обязательной вакцинации. Кроме того, по эпидемиологическим показаниям проводится вакцинация против столбняка.

Также в Мангистауской области проводится вакцинация против сибирской язвы. Её получают лица, которые работают со шкурами и продуктами животного происхождения, а также лица, задействованные в зонах природных очагов сибирской язвы.

Отмечается, что в Мангистауской области не проводится вакцинация против клещевого энцефалита и туляремии. Вакцинация по этим инфекциям проводится только в тех территориях, где они регистрируются и имеются соответствующие эпидемиологические показания в природном очаге.

Кроме того, в Мангистауской области проводится вакцинация против менингококковой инфекции. Её получают лица, выезжающие в Саудовскую Аравию, где отмечается высокая плотность населения и существует риск распространения инфекции, связанный с наличием носителей заболевания.

Учреждённый календарь прививок - это обязательная вакцинация против инфекций, которые в случае заболевания могут вызывать тяжёлые осложнения или приводить к летальному исход. В природе существует множество инфекций, однако мы применяем вакцины против тех, которые могут вызывать у человека тяжёлые формы и осложнения. Вакцинация проводится в отношении заболеваний, которые представляют риск серьёзных последствий или смерти, — подчеркнула Марал Кадыр.

Врач также рассказала, откуда поступают вакцины в Мангистаускую область.

Вакцины поступают в регион с республиканского склада, расположенного в Алматы. Вся система их хранения и доставки строго соблюдает холодовую цепь и контролируется уполномоченными органами. Для этого используются специализированные помещения и холодильные камеры, а транспортировка осуществляется только в рефрижераторах с постоянным контролем температурного режима, — рассказала она.

По её словам, вакцины закупаются в разных странах и проходят обязательную сертификацию Всемирной организации здравоохранения. В Казахстан они поступают от проверенных производителей, в том числе из США, Канады, Болгарии, Индии, Китая и Ирландии, проходят дополнительную проверку качества.

На вопрос о безопасности вакцин, используемых в регионе, и возможных неблагоприятных инцидентах Марал Кадыр ответила, что реакции после вакцинации постоянно находятся под наблюдением. Для этого предусмотрены соответствующие санитарные правила и нормы.

После получения любой прививки пациент в течение 30 минут находится под наблюдением в специально отведённой комнате, чтобы исключить развитие немедленных аллергических или других острых реакций. В этот период человек остается в медучреждении, после чего медсестра оценивает общее состояние, место инъекции и, при отсутствии отклонений, пациент отпускается, — пояснила врач.

По её словам, после введения живых вакцин медицинское наблюдение проводится на 5–6-й и 10–11-й дни, а после неживых вакцин - в течение 1–3 дней, начиная со следующего дня после прививки. Эти сроки являются научно обоснованными для возможного появления поствакцинальных реакций.

После введения вакцины в организм поступает антиген, и иммунная система начинает на него реагировать, вырабатывая антитела формируя иммунитет. В этот период могут наблюдаться ожидаемые реакции: повышение температуры, слабость, недомогание, болезненность, а также местные реакции — покраснение, припухлость и болезненность в месте инъекции, которые, как правило, проходят в течение 3–4 дней, — отметила специалист.

Она добавила, что такие проявления являются ожидаемой реакцией организма, однако в редких случаях возможны побочные реакции или осложнения, что зависит от индивидуальной чувствительности организма пациента.

При необходимости пациента наблюдают участковые медицинские работники, а в отдельных случаях — госпитализируют. Например, если у ребёнка повышенная чувствительность и сохраняется высокая температура, может потребоваться более тщательное наблюдение. Иногда возможны ситуации, когда ребёнок уже находится в инкубационном периоде инфекционного заболевания без выраженных клинических проявлений и при этом получает допуск к вакцинации. В таких случаях может произойти обострение скрыто протекающих заболеваний, которые проявляются под воздействием вакцинации. Поэтому при необходимости такие пациенты находятся в стационаре под наблюдением специалистов, — отметила врач.

На вопрос журналиста о том, может ли житель региона отказаться от обязательной вакцинации, врач ответила, что прививки должны получать все, однако вакцинация проводится только с согласия пациента.

Никто не делает прививки принудительно, без согласия человека. Это закреплено в кодексе и санитарных правилах, — отметила специалист.

Марал Кадыр также подчеркнула, что вокруг прививок существует множество мифов, которые формируют у людей искажённое представление и неправильное отношение к вакцинации.

Мифов вокруг вакцинации действительно очень много. В первую очередь это связано с тем, что в социальных сетях активно распространяется информация антивакцинных групп. К примеру, существует миф, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) приводит к бесплодию. Однако, например, в Австралии эта вакцинация проводится с 2006 года и охватывает практически основное количество населения. Благодаря этому в стране значительно снизилась заболеваемость раком шейки матки. Если бы вакцина вызывала бесплодие, демографическая ситуация выглядела бы иначе. Также распространено заблуждение о связи вакцинации с аутизмом. Аутизм — это совершенно другое заболевание, а вакцины воздействуют исключительно на иммунную систему организма. Противопоказания ко всем вакцинам тщательно изучены учёными и подробно прописаны в инструкциях, а также в нормативных документах и приказах. Для каждого препарата чётко определены условия и ограничения применения, — пояснила специалист.

В заключение Марал Кадыр дала рекомендации жителям региона.

Вакцинация - это единственный эффективный путь профилактики тяжёлых инфекционных заболеваний. Если бы родители знали, какие осложнения и последствия могут возникать после каждой инфекционной болезни, отношение к прививкам было бы иным. Любая вакцинация проводится в интересах здоровья ребёнка и организма человека в целом. Наш календарь прививок, утверждённый правительством, является одним из наиболее оптимальных и соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения. Ни одно государство не заинтересовано в ухудшении здоровья своего населения. Это наиболее выверенный календарь, который позволяет сохранить здоровье детей. Не стоит доверять мифам, которые распространяются в социальных сетях и связывают любые заболевания или состояния с вакцинацией. Обращайтесь к специалистам, изучайте и читайте официальную информацию наших ученных и врачей, — подчеркнула Марал Жумабековна.

Жители региона могут круглосуточно обратиться в эпидемиологический колл-центр по номеру 7701 и получить консультацию специалистов. Также доступен сайт egu.kz, где можно задать интересующие вопросы и получить ответы от профильных специалистов.

Для справки: первую в мире вакцину разработал английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году.

Он создал вакцину против натуральной оспы, используя неопасный для человека вирус коровьей оспы. Он обнаружил, что люди, переболевшие коровьей оспой, обладают иммунитетом к оспе.