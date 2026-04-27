Петроглифы под угрозой: археолог высказался о варварстве в Мангистау

После резонансной публикации об испорченных петроглифах археолог Андрей Астафьев пояснил, что этот акт вандализма произошел несколько лет назад, но масштабы проблемы куда глубже - древние памятники остаются без защиты и учета, об этом в материале корреспондента Lada.kz .

История с испорченными петроглифами в Мангистау, вызвавшая волну возмущения в сети, оказалась не новой.

По словам археолога Андрея Астафьева, этим следам варварства уже 7-8 лет.

Это далеко не новость для меня. Я этот рисунок знаю очень давно. Камень находится недалеко от села Жармыш. Рядом есть еще один камень с петроглифами, - рассказал специалист.

Как говорит Андрей Астафьев, изображения он показывал доктору исторических наук Зайнолле Самашеву, который отнес их к раннему железному веку возрастом 2000-2500 лет.

Для Каратауской зоны, как отметил археолог, петроглифы достаточно редкие.

Особое возмущение у археолога вызывает сам способ повреждения.

Это вырублено лезвием топора, засечки хорошо видны. Я не думаю, что человек не понимал, что перед ним древние изображения, имеющие ценность, - отметил Андрей Астафьев.

Место, где находятся петроглифы, не случайное - рядом расположен родник и небольшое озеро, что делает его привлекательным для туристов. Однако именно это, по мнению археолога, усиливает риск новых актов вандализма.

Сейчас поездки активизируются, и такие случаи могут повторяться. Удивляет, что камней вокруг тысячи, но «отметиться» нужно именно на древних рисунках, - с горечью говорит археолог.

По его словам, подобные факты встречаются повсеместно. Реставраторы иногда пытаются «лечить» камни, маскировать повреждения, но в этом случае рубцы слишком глубокие и ущерб практически необратим.

Я видел эти петроглифы в нетронутом виде. К сожалению, что случилось, то случилось. Очень жалко. Тем более у нас практически нет специалистов, которые системно занимаются петроглифами, - добавил он.

Еще одна серьезная проблема - отсутствие учета и популяризации таких объектов.

Нет обращений от краеведов, нет фиксации, нет выездов, нет работы с молодежью. Люди просто не знают ценности этих мест. Это и приводит к такому отношению к наследию, - подчеркнул Андрей Астафьев.

Археолог подчеркнул, что без системной защиты и внимания подобные случаи будут повторяться, а уникальные свидетельства древней истории исчезать навсегда.

