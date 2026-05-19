«Медиа уже не будут прежними»: как искусственный интеллект меняет журналистику

Искусственный интеллект стремительно меняет работу современных редакций: нейросети помогают журналистам писать тексты, анализировать данные, монтировать видео и создавать контент, однако вместе с ускорением работы возникают вопросы о качестве материалов, профессиональных навыках и будущем самой профессии.

Иллюстративное фото: Pixabay

ИИ стал повседневным инструментом редакций

Практически все эксперты сходятся в одном: главное изменение, которое принес ИИ в редакции, – это скорость работы.

По словам медиаменеджера Lada.kz Баглана Айдашова, ИИ помогает журналистам искать информацию, расшифровывать аудиоинтервью, редактировать тексты и автоматически создавать SEO-описания для поисковых систем.

«Когда готовый текст загружается в админ-панель новостного сайта, ИИ автоматически генерирует мета-описание и ключевые слова. Это делается для того, чтобы в поисковых системах Google и Яндекс наша статья выводилась в топ. Ведь основная задача редакции – не только написать текст, но и правильно его донести до читателя», - объясняет Айдашов. Для этих задач редакция использует сразу несколько инструментов: ChatGPT, Gemini, Perplexity, ElevenLabs и другие сервисы.

Журналист Al Jazeera Фарас Гани отмечает, что автоматизация таких рутинных и трудоемких процессов, как транскрибация аудио или перевод интервью на другие языки, занимает теперь считанные секунды, что позволяет значительно ускорить общий темп работы медиа.

Это дает нам больше времени для работы над самим контентом и идеями. Мы можем использовать свой мозг там, где это действительно важно: думать над сюжетом, писать и творить, - рассказывает журналист.

В медиахолдинге ATAMEKEN BUSINESS нам рассказали, что раньше в производстве утреннего дайджеста было задействовано несколько звеньев: редактор, видеомонтажер, диктор и журналист. Сейчас же редакция отказалась от последних двух, этим процессом теперь занимаются нейросети.

Таким образом мы высвободили людей и направили их внимание на другие участки работы. Журналист, который раньше писал утренние новости, теперь занимается подготовкой репортажа, находится непосредственно в поле, а не только сидит за компьютером в офисе. Диктор, который ранее начитывал текст в звуковой кабинке, не отвлекается и занимается другими вопросами. За счет этого сокращаются издержки и увеличивается производительность труда, - говорит гендиректор ATAMEKEN BUSINESS Канат Сахариянов.

Помимо сборки дайджестов, ИИ берет на себя роль мощного аналитического центра. Способность нейросетей обрабатывать массивы данных в реальном времени открывает возможности, которые раньше требовали целых отделов.

С помощью нейросетей можно «парсить» новости по всему миру. Достаточно дать правильный запрос. Notebook LM от Google дает бешеные возможности: от генерации смысловой аналитики до формирования инфографик и подкастов. Для нашего поколения, которое раньше для такой задачи, нанимало огромное количество людей и тратило огромное количество времени, это нечто удивительное, - делится Канат Сахариянов.

Как работа с нейросетями сказывается на мышлении журналистов?

Внедрение алгоритмов может напрямую отразиться на профессиональном поведении работников медиасферы. Директор издания Lada.kz считает, что есть риски того, что журналисты будут перекладывать написание новостей на ИИ. В таком случае редакторам придется заставлять их переписывать тексты вручную.

Что об этом думают сами участники рынка? 32,9% опрошенных, а среди них работники пресс-служб, редакторы, журналисты, сообщили о снижении умственной нагрузки из-за ИИ. Некоторые респонденты рассказали о формировании зависимости от нейросетей:

«Когда начинаешь писать не самостоятельно, чувствуешь себя глупым». «Формулировать мысли самому становится и легче, и сложнее одновременно. Легче, потому что привыкаешь к четкой структуре: быстрее формулируешь мысли, понимаешь, как их выстроить. Но сложнее, потому что иногда ловишь себя на том, что ждёшь “подсказку” или идеальную формулировку, и из-за этого сложнее говорить спонтанно, своими словами».

Эксперт по цифровой безопасности Артем Тарасов считает, что проблема не в самом ИИ, а в том, какое отношение с ним выстраивает человек. Если специалист полностью переложит мыслительный процесс на алгоритмы и перестанет сам участвовать в работе, это неизбежно повредит его развитию.

Сейчас в цифровом поле появилось очень много сгенерированного контента от людей без экспертизы. Это заметно. Когда читаешь, сразу понимаешь, что текст создан машиной без глубокого понимания темы. Если полностью переложить мышление на ИИ, это скажется на профессиональном росте, - делится специалист.

Сами журналисты подтверждают изменение подхода в написании материалов. И хотя больше половины (55,3%) респондентов ответили, что не замечают изменений в собственном стиле письма, 19,7% признались, что стали меньше писать и больше редактировать, 9,2% отметили, что ИИ пополнил их словарный запас, а 6,6% заметили, что их стиль стал более машинным.

Я всегда говорю своим студентам и коллегам, что ИИ – это ваш личный ассистент. Вы можете обучать его, давать указания, а он предложит вам варианты. Вы не обязаны их принимать, но у вас есть выбор. Однако финальное решение всегда остается за вами, - напоминает журналист Al Jazeera Фарас Гани.

Почему медиа еще не «умерли»?

Может сложиться впечатление, что в журналистике все стали писать тексты с помощью ИИ. Однако, это не так. По правилам редакции Lada.kz, нейросети не применяются при написании журналистских расследований и человеческих историй, в таких текстах ИИ может использоваться только для проверки орфографии.

Отметим, что технологии уже привели к тому, что корректоры в наше время могут оказаться не у дел.

Раньше у нас были литературные корректоры, которые перед публикацией проверяли текст на ошибки. Во всех журналах, электронных и печатных газетах такой человек всегда был. У нас эта должность существовала до прошлого года, а сейчас ее полностью убрали за ненадобностью. Профессия корректора пока выживает только в книжном издательстве, - рассказывает Баглан Айдашов.

Чтобы не оказаться на месте уволенных корректоров, журналистам будущего придется кардинально адаптировать свои навыки. Главной компетенцией станет умение правильно писать запросы и направлять нейросеть, поскольку между примитивной командой “перепиши текст” и объемным, контекстным промптом лежит огромная пропасть.

Навык правильно поставить задачу будет ключевым. Мы, люди, все еще умеем думать, понимать контекст и направлять алгоритмы, поэтому журналистам в любом случае надо будет расширять свой кругозор и быть начитанными, без этого никак. Только так можно давать машинам правильные контекстные задания, - заключает медиаменеджер.

По мнению Каната Сахариянова, автоматизация имеет свои границы, связанные со спецификой жанров. Если новости поддаются алгоритмам, то в расследовательской журналистике нейросеть останется лишь вспомогательным инструментом. Разговоры о полной замене человека в медиа спикер считает преждевременными.

К сожалению, нейросеть пока не может собрать видео. Она путается и не всегда понимает, что от нее требуется, поэтому наши видеоинженеры монтируют видео из архивов. Те, кто публично заявляет о том, что медиа “умерли” и нейросети заменили всех одним кликом – дилетанты, которые только поверхностно понимают, что такое производство медиапродукта, - подчеркивает генеральный директор.

Фарас Гани также подчеркивает, что ИИ не понимает локальный контекст, культуру и особенности аудитории, если журналист сам не выстроит ему нужную «вселенную».

Искусственный интеллект не нажмет за вас кнопку «опубликовать». Вы должны относиться к ИИ как к ассистенту, который ничего не знает о вашей теме, весь этот опыт должен исходить от вас. Когда вы создаете контент, вы должны четко понимать, как будет выглядеть конечный продукт. Это как кулинария, я знаю, как должен быть сварен рис, поэтому даю ИИ ингредиенты и говорю, что хочу получить в итоге. Журналист будущего должен обладать видением, а ИИ останется лишь помощником в реализации базовых задач, - резюмирует он.

Виртуальные ведущие стали новым этапом развития медиа

Одним из самых заметных примеров внедрения ИИ в казахстанской медиасфере стали виртуальные телеведущие. Еще в 2020 году ATAMEKEN BUSINESS запустил виртуального ведущего i-Sanj, созданного на основе образа актера Санжара Мади. Позже появились казахоязычная ведущая i-Sana, а затем AI-Sel и AI-Dim.

По словам Каната Сахариянова, изначально проект рассматривался как эксперимент, однако позже редакция увидела в подобных технологиях реальные перспективы для медиарынка. Главная цель внедрения виртуальных ведущих заключалась в оптимизации производственного процесса и ускорении выпуска контента.

За последние пару лет технологии развились, виртуальные ведущие нынешнего времени очень сильно похожи на настоящих людей. Тем не менее, на данном этапе развития, голограммы уступают людям.

Виртуальные ведущие 2025 года уже очень сильно похожи на (живых) людей. Их можно отличить, где-то недостает энергетики, где-то недостает эмоциональности, – признает генеральный директор, однако, по его мнению, даже эта проблема решаема. Я уверен, где-то в ближайшие год-два разница между ведущим-человеком и виртуальным ведущим будет абсолютно незаметна. Это точно, - считает он.

Обратная сторона ИИ в медиа

Одной из центральных тем исследования стал вопрос достоверности контента, созданного с помощью нейросетей. Эксперты признают, что нейросети способны выдавать убедительно звучащую, но недостоверную информацию.

Фарас Гани рассказывает, что однажды попросил ИИ составить хронологию событий исключительно по материалам Al Jazeera, однако нейросеть включила туда публикации, которых на сайте никогда не существовало.

База знаний любой языковой модели зависит от ее создателей. Например, если при анализе палестино-израильского конфликта ИИ обучался только на западных нарративах, его ответы будут предвзятыми. Существует много расхождений и неточностей. ИИ – это машина, поэтому нельзя принимать его ответы за чистую монету. Необходимо перепроверять, сопоставлять источники и проводить собственное исследование. Было много случаев, когда ИИ предоставлял неверную или неточную информацию, - предупреждает журналист.

Казахстанские и российские специалисты разделяют позицию Гани. Данные опроса показали, что большинство респондентов (59,2%) перепроверяют каждое утверждение, выданное искусственным интеллектом и только 2,6% ловят себя на том, что иногда принимают ответы ИИ без проверки из-за нехватки времени.

Эксперт по цифровой безопасности Артем Тарасов предупреждает и о другой угрозе – возможной утечке данных. Он настаивает на обязательном внедрении корпоративных правил использования нейросетей. Журналисты должны применять политики анонимизации (замену реальных имен и данных) или использовать закрытые внутренние ИИ-системы, чтобы исключить попадание чувствительной информации вовне.

Важно понимать, что если вы работаете с открытым ИИ, то информация, которую вы вводите, может сохраняться и использоваться алгоритмом. Поэтому нужно строго контролировать, какие данные вы передаете. Основной риск – это утечка данных: когда загружаются личные сведения, фотографии или конфиденциальная информация. Передача таких данных – это прямое нарушение этики, - предупреждает эксперт.

Насколько хороший материал способна написать нейросеть?

Чтобы выяснить это, мы провели эксперимент. Трем языковым моделям (ChatGPT, DeepSeek и Gemini) была дана задача написать материалы на основе расшифровок интервью. Результаты оценивала дипломированный филолог и выпускающий редактор с 25-летним стажем Жанар Мухамедиярова.

Анализ показал, что нейросети справляются с задачей по-разному. Например, текст от ChatGPT выдал себя сразу. Машина нарушила классическую структуру «вопрос-ответ», дала текст в пересказе, убрала цитаты и вместо раскрытия темы начала анализировать само интервью.

Модель DeepSeek справилась лучше. Она сохранила важную техническую детализацию и цифры, однако сделала речь собеседника неестественно «причесанной» и литературной.

Наиболее «человечным» оказался результат Gemini. Сначала эксперт даже усомнилась, что текст полностью написан машиной. Эта нейросеть сохранила формат интервью, личную позицию спикера и не стала вычищать специфический чиновничий язык.

По наблюдениям Мухамедияровой, нейросети действительно способны ускорять подготовку текста и структурировать большие объемы информации. Однако полностью сгенерированные материалы пока выглядят слишком шаблонными, кроме того, ИИ способен допускать фактические ошибки и делать выводы без достаточной доказательной базы.

Полностью сгенерированный ИИ текст изложен стерильно чистым, без шероховатостей, языком – очень пресный и скучный. Отсутствует живое мнение (цитаты), эмоции, прямая критика. Это снижает эффект присутствия и делает материал менее живым. Тексты ИИ, как правило,не вызывают никакого отклика, а для интервью или аналитики это недопустимо, - заключает филолог.

Что происходит с профессией журналиста

Развитие искусственного интеллекта уже меняет медиарынок. Появляются новые инструменты, трансформируются редакционные процессы и постепенно меняются требования к профессии.

По мнению председателя правления ассоциации Pravda Якуба Слижа, в ближайшие 5 лет решающее значение будут иметь критическое мышление, навыки фактчекинга и грамотность в области данных

Журналистика, вероятно, станет более аналитической, при этом все большее внимание будет уделяться доверию, прозрачности и профессионализму, - отмечает эксперт.

Вместе с тем, в перспективе зритель из пассивного наблюдателя может превратиться в полноценного соавтора.

Эксперты говорят о том, что несмотря на потенциал ИИ в медиа, аудитории будет важно “человеческое общение”.

Как бы ни развивались технологии, люди все равно тянутся к людям, - говорят они.

Текст подготовили Адия Розбакиева, Жасмин Тусупбекова, Сабина Наукебаева