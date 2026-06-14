Они спасают жизни незнакомцев: истории доноров из Актау

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Кто сегодня пополняет запасы крови в Мангистау, хватает ли доноров региону и почему некоторые жители сдают кровь уже более 30 лет? Корреспондент Lada.kz поговорил с заместителем директора областного центра крови Куляш Мукатаевой и выслушал истории доноров, благодаря которым ежедневно удается спасать человеческие жизни.

Фото предоставили в центре крови, улучшенное с помощью ИИ

По словам Куляш Мукатаевой, сегодня банк крови в регионе формируется благодаря постоянным и регулярным донорам. На учете в областном Центре крови состоят около 6 тысяч человек.

Ежегодно в регионе проводится порядка 8 тысяч донаций крови и ее компонентов, причем этот показатель продолжает расти.

Все группы крови востребованы. Мы одинаково ждем доноров всех групп крови, - отметила заместитель директора.

В учреждении постоянно поддерживается двухнедельный запас крови и ее компонентов. Сохранять необходимый резерв помогают регулярные доноры.

Основными потребителями компонентов крови являются крупные областные медицинские организации: Мангистауская областная многопрофильная больница, Областная детская многопрофильная больница, Областной перинатальный центр и Областной онкологический диспансер.

Нередко перед операциями родственников пациентов просят привести двух и более доноров. Однако, как пояснила Куляш Мукатаева, это не связано с нехваткой крови.

Родственники сдают кровь исключительно добровольно, чтобы помочь своим близким. Такие доноры составляют не более 30 процентов от общего числа доноров, - рассказала она.

После крупных ДТП и чрезвычайных происшествий жители нередко самостоятельно приходят в Центр крови, желая помочь пострадавшим. В самом учреждении обращаются к донорам только тогда, когда возникает потребность в определенной группе крови.

Особое внимание в Центре крови уделяют безопасности донорского материала. Кровь каждого донора дважды проверяют на группу и резус-фактор. Кроме того, она проходит двухэтапное тестирование на инфекции, передающиеся через кровь, включая ВИЧ и вирусные гепатиты. Используются современные методы диагностики — иммунохемилюминесцентный анализ и ПЦР-тестирование.

Дополнительно компоненты крови проходят лейкофильтрацию, карантинизацию и вирусинактивацию.

Наша работа направлена не только на забор крови, но и на обеспечение жителей Мангистауской области безопасными компонентами крови, - подчеркнула Куляш Мукатаева.

За одну процедуру донор сдает 450 миллилитров крови. Делать это можно 4-5 раз в год с интервалом не менее 60 дней. Кровь на плазму и тромбоциты разрешается сдавать чаще - через 15 дней после предыдущей донации.

Существуют и ограничения для доноров. Наиболее распространенными причинами отказа становятся низкий уровень гемоглобина, вес менее 50 килограммов, повышенное или пониженное артериальное давление, а также перенесенный гепатит.

Временный отвод от донорства предусмотрен после нанесения татуировок, пирсинга, приема некоторых лекарств, удаления зубов, родов и длительных зарубежных поездок.

Специалисты также напоминают, что кровь и ее компоненты имеют разные сроки хранения. Эритроцитсодержащие компоненты могут храниться до 42 дней, тромбоциты - до семи суток, а плазма - до 36 месяцев.

Согласно законодательству РК, каждый официальный донор имеет право на освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением средней заработной платы, а также на дополнительный оплачиваемый день отдыха. Безвозмездным донорам предоставляется бесплатное питание или денежная компенсация в размере 0,25 МРП (1 081 тенге).

Каждый пакет донорской крови - это чья-то история помощи. Мы поговорили с горожанами, которые на протяжении многих лет регулярно сдают кровь и помогают незнакомым людям.

Вера Самусенко сдает кровь около 15 лет. По ее словам, свой первый поход на донацию она помнит до сих пор.

Я ужасно боялась уколов и сразу теряла сознание от одного их вида. Однажды к нам на предприятие приехала выездная бригада Центра крови. Меня вдохновила и уговорила стать донором коллега. Было очень страшно. Мы лежали рядом на кушетках, шутили и смеялись. Так я даже не заметила, как стала донором, - вспоминает она.

С тех пор Вера Самусенко регулярно сдает кровь. В среднем она проходит процедуру около четырех раз в год, особенно когда возникает потребность в ее первой отрицательной группе крови. За годы донорства женщина сдала около 22 литров крови. При этом она признается, что никогда не задумывалась о том, скольким людям смогла помочь за это время.

Конечно, я не знаю, сколько человек получили помощь благодаря моей крови. Но если бы мне позвонил человек, которому она когда-то спасла жизнь, я бы пожелала ему здоровья и сказала: если понадобится кровь - обращайся, - говорит Вера Самусенко.

Жанибек Сактаганов является донором крови уже около 10 лет. По его словам, когда-то он решил сдавать кровь, чтобы помогать людям, а также для обновления организма.

За эти годы он регулярно приходит на донации - обычно раз в два месяца, иногда реже. Точное количество донаций Жанибек не подсчитывал, но отмечает, что за десять лет сдал примерно 27 литров крови. Кому именно помогла его кровь, донор не знает, однако ему известно, что она направлялась тяжелобольным пациентам и людям, нуждающимся в переливании.

Когда звонят близкие или другие люди и говорят, что срочно нужна кровь, я стараюсь сразу приехать и помочь. Для меня это возможность поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации, - говорит Жанибек Сактаганов.

Мария Кожамбетова является донором крови уже около 10 лет. По ее словам, решение сдавать кровь пришло из простого желания помогать людям.

Просто захотелось сдавать кровь и помогать тем, кто в ней нуждается. К тому же кровь нужно обновлять. Если возникает срочная необходимость, я всегда стараюсь откликнуться и прийти на донацию, - рассказывает она.

За годы донорства Мария сдала примерно 13 литров 300 миллилитров крови. Кому именно помогли её донации, она не знает, но уверена, что за это время её кровь могла спасти и поддержать многих людей.

Я очень рада, что моя кровь помогает тем, кто в ней нуждается. Если бы я встретилась с человеком, которому помогла, я бы просто порадовалась тому, что смогла внести свой вклад в его жизнь и здоровье, - говорит донор.

Ерлан Оспанов является донором крови уже более 30 лет. Свою первую донацию он совершил в 1993 году, когда после армии потребовалась помощь родственнику.

У мужчины редкая четвертая положительная группа крови. По его словам, врачи объяснили, что обладатели такой группы встречаются нечасто, поэтому его кровь особенно востребована.

За годы донорства он сдал более 30 литров крови. Когда в городе происходили аварии или возникала срочная необходимость в донорах, сотрудники центра крови неоднократно обращались к нему за помощью.

Я понял, что если у меня редкая кровь, значит, она кому-то нужна. Никогда не отказывался помочь. Главное - знать, что благодаря этому кто-то смог выжить, - говорит Ерлан Оспанов.

Евгения Голунова впервые сдала кровь в 2010 году, когда помощь потребовалась ее соседу. Со временем донорство стало не просто добрым поступком, а частью ее жизни.

Сегодня на ее счету около 25 донаций. За эти годы она сдала более 11 литров крови (11,25 литра), помогая людям, которые нуждались в переливании. Недавно Евгения узнала, что часть ее донаций была направлена в областную детскую больницу. Эта новость особенно тронула её, ведь уже более восьми лет она работает в отделе опеки и попечительства Актау и помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Если бы мне позвонил человек, которому помогла моя кровь, я бы, наверное, расплакалась от счастья. Такие моменты напоминают, что даже один добрый поступок может спасти чью-то жизнь, - говорит Евгения Голунова.

Арман Санахаев признается, что уже не помнит свою первую донацию крови.

Изначально его просили помочь родственники и знакомые, которым требовалась кровь для нуждающихся пациентов. Со временем это стало доброй традицией, и он начал регулярно сдавать кровь примерно раз в два месяца. Скольким людям удалось помочь за годы донорства, Арман не знает, однако уверен, что каждая донация сыграла важную роль в чьей-то судьбе.

Я был бы очень рад узнать от кокретных людей, что моя кровь кому-то пригодилась, - отметил Арман Санахаев.

В честь Всемирного дня донора крови коллектив областного центра крови организовал праздничное мероприятие для своих постоянных доноров.

Прямо на территории учреждения установили шатерную юрту, накрыли щедрые дастарханы.

Сотрудники центра собственноручно приготовили плов для гостей.

В торжественной обстановке наиболее активным донорам вручили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

Как отметили в центре крови, сегодня в регионе насчитывается около 200 постоянных доноров, которые регулярно помогают спасать человеческие жизни.