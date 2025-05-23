Какие черепахи живут в Мангистау и почему их нельзя забирать домой

Всемирный день черепах (World Turtle Day), который с 2000 года отмечается каждое 23 мая, призван напомнить о важности защиты этих созданий и их естественной среды обитания. В фотоистории Lada.kz мы покажем и расскажем о черепахах, обитающих в Мангистауской области, их повадках, роли в экосистеме, и о том, почему не стоит забирать их домой.

Фото Адильбека Козыбакова

С местными рептилиями корреспондента Lada.kz ознакомил председатель регионального экологического совета ассоциации Ecojer и член общественного совета министерства экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

На территории Мангистауской области обитает два вида черепах – среднеазиатская и болотная.

Среднеазиатскую черепаху можно встретить в песчаных и глинистых пустынях от Прикаспия до Алаколя, а также в населенных пунктах.

В Мангистауской области они активны - примерно с середины апреля до середины июня. Уходят в спячку с наступлением жаркого сезона, когда выгорает зеленая растительность. Остальное время черепахи проводят, как правило, в спячке, приспособившись таким образом к неблагоприятным условиям среды.

Стоит отметить, что порой они становятся объектами браконьерства и контрабанды.

Черепашье мясо считается деликатесом, из панциря изготовляются пепельницы, панцири маленьких особей могут продаваться как сувениры. Поэтому изредка на границе задерживаются контрабандные грузы с живыми черепахами, - рассказал Адильбек Козыбаков.

Последний случай задержания произошел несколько лет назад на границе с Россией, куда пытались вывезти партию из 1000 черепах. Их удалось вернуть в естественную среду обитания в Южном Казахстане. Эксперт отметил, что подобные случаи не всегда попадают в поле зрения пограничниников и таможенников.

Рептилии также могут служить пищей для крупных хищных птиц, которые поднимают их в воздух и бросают с высоты на камни, чтобы разбить панцирь и полакомиться мясом.

Также на черепах охотится медоед, который своими длинными когтями может буквально выдернуть плоть пресмыкающегося из панциря.

Источник фото: istockphoto.com

Среднеазиатская черепаха, как глобально уязвимый вид, занесена в Красный список Международного союза охраны природы, хотя для Казахстана не является редким видом, поэтому в Красной книге нашей страны ее нет.

Болотная же черепаха активна днем. Подолгу находится на берегу, греясь на солнце.

Периодически уходит в воду и снова возвращается на берег, что называется поведенческой терморегуляцией. Встречается в различных пресных водоемах, но избегает быстротекущих рек.

В нашей области она обитает в карстовом озерце Саура. Может встречаться и в других пресных или солоноватых водоемах. Известны случаи обнаружения болотных черепах в Каспийском море, куда их, скорее всего, «поселили» люди.

Основу питания составляют моллюски, черви, ракообразные, водные и наземные насекомые и их личинки. Изредка может питаться растительностью. Хоть и является редким видом для Мангистау, но в целом для Казахстана обычный и довольно распространенный.

Оба вида черепах не опасны для человека.

Что касается продолжительности жизни рептилий, то в среднем небольшие виды живут 50 лет, крупные – 80 лет, гигантские – до 150-200 лет.

В качестве примера Адильбек Козыбаев привел гигантскую сейшельскую черепаху Джонатана. Ему уже исполнилось 193 года, что делает его самым старым из известных наземных животных в мире. Джонатан живёт на острове Святой Елены в Атлантическом океане и считается важной частью культурного наследия.

Он стал настоящей достопримечательностью, привлекающей туристов и вызывающей интерес даже у членов королевской семьи.

Как отметил Адильбек Козыбаков, черепах, обитающих в нашем регионе, не следует подкармливать – они способны самостоятельно находить пищу. Также не рекомендуется забирать их домой: они должны жить на воле, выполняя свою важную роль в сохранении природного баланса экосистемы.

Эколог также подчеркнул, что черепах запрещено изымать из дикой природы. За содержание их в домашних условиях грозит штраф от 10 до 140 МРП (39 320 – 550 480 тенге) согласно статье 389 КоАП РК (Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов).

Интересные факты о черепахах

Пресмыкающиеся населяют Землю уже более 200 миллионов лет. Морские черепахи обладают поразительным чувством ориентации – они способны возвращаться на тот же самый пляж, где вылупились, чтобы отложить яйца.

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