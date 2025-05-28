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28.05.2025, 16:35

50 лет и сотни экспонатов: чем живёт историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева

История в фотографиях 0 2 071 Лиана Рязанцева

В 2025 году Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева отметил 50-летний юбилей. О развитии и яркой культурной жизни краеведческого музея – в фотоистории Lada.kz Ольги Ярославской и Лианы Рязанцевой.  

Коллаж автора
Коллаж автора

Полвека назад музей начал свой путь с небольшой экспозиции в 3 микрорайоне в Актау (на тот момент Шевченко), а сегодня это культурное сердце региона с богатым научным фондом и современной выставочной базой.

Основанный в 1975 году, музей стал первым хранилищем истории Мангистауской области. Его первые экспонаты собирали по крохам по всему региону.

В 1985 году музей переехал в новое здание в 9 микрорайоне, где оформлением экспозиций занимался известный казахстанский художник Аркен Зульфикар. Его авторский стиль придал залам гармонию и атмосферу.

С 2019 года музей размещается в здании культурного центра в 19А микрорайоне, названного в честь народного писателя и государственного деятеля Абиша Кекилбаева. Один из центральных залов здесь посвящён его жизни и творчеству.

На сегодняшний день в здании областного музея представлены следующие экспозиционные залы: зал, посвящённый жизни и творчеству Абиша Кекилбаева, зал истории современного Казахстана, зал общей истории, зал археологии, зал истории нефтяной промышленности Мангистау, зал истории Актау и Ассамблеи народа Казахстана.

По словам заместителя директора музея Нурболата Калаганова, который работает здесь уже четверть века, вскоре жители и гости региона смогут посетить новые залы этнографии и животного мира региона. Эти экспозиции позволят глубже раскрыть богатую культуру, традиционный быт и природное разнообразие региона.

В залах музея царит тишина, как и полагается храму истории. Посетителей немного, но за этой тишиной скрывается настоящий пульс, жизнь кипит незаметная, но насыщенная.

В музее трудятся 24 научных сотрудника, которые изучают и описывают экспонаты, готовят лекции и экскурсии. Ежегодно жители региона передают сотни новых экспонатов, пополняя коллекцию.

Среди экспонатов – уникальные документы, карты и предметы, рассказывающие, как в годы Великой Отечественной войны жители Тупкараганского района добывали уголь. В селе Таучик работала шахта, где трудились шахтёры. В военные годы здесь добывали до 700 тысяч тонн угля в год.

Нурболат Калаганов отметил, что музей активно сотрудничает с учреждениями культуры Астаны, Туркестана, Уральска и даже зарубежными музеями – в Туркменистане. Регулярно проходят передвижные выставки.

Фотокорреспондент Ольга Ярославская отметила, что нынешнее здание музея – внушительное и помпезное, но в нём не хватает того домашнего уюта, что был в старом здании. Нурболат Калаганов, заместитель директора музея, с сожалением подчеркнул, что оформлением нынешнего здания занимались специалисты, получившие заказ по результатам тендера, в то время как оформление экспозиций в здании 9 микрорайона осуществлял профессиональный художник с тонким вкусом – Аркен Зульфикар, член Союза художников РК, чьи работы отличались гармонией, глубиной и авторским стилем.

Нурболат Калаганов вспомнил историю, достойную детектива. По его словам, в конце 1980-х годов в музее была организована выставка серебряных украшений XVII–XVIII веков. После одной из экскурсий один из недоброжелателей спрятался в здании музея, дождался его закрытия – и похитил ценные экспонаты. Через некоторое время украшения неожиданно обнаружили в Москве. Благодаря кропотливой работе музейных сотрудников и детальному описанию каждого предмета удалось доказать, что они являются собственностью музея. Все изделия были возвращены в Актау. Что стало с похитителем, Нурболат Калаганов, к сожалению, не помнит, но эта история до сих пор служит напоминанием о том, насколько важна профессиональная преданность делу и внимательное отношение к культурному наследию.

Самые запоминающиеся и редкие истории полувекового пути музея отражены в юбилейном издании «Жарты ғасыр шежіресі» – книге, подготовленной к 50-летию учреждения. В ней собраны уникальные архивные материалы, воспоминания сотрудников, редкие фотографии и описание самых значимых экспонатов.Сегодня музей – это не только хранитель прошлого, но и живое пространство, где проходят экскурсии, тематические выставки и культурные встречи. Здесь можно не просто увидеть уникальные экспонаты, но и услышать увлекательные рассказы экскурсоводов, прикоснуться к истории родного края, почувствовать дух времени.

Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье, понедельник – выходной день. Вход платный. Билеты стоят 200 тенге для взрослых, 70 тенге – для студентов и 50 тенге – для школьников. Посещение с экскурсоводом обойдётся в 1000 тенге для взрослых, 500 тенге – для студентов и 400 тенге – для школьников. Для иностранных граждан входной билет стоит 400 тенге, а с экскурсией – 1500 тенге.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Строгоff
Строгоff
Очень скучаем по старому музею, который был в 9 мкр. В новом тоже были, светлый, большой. Но прежний роднее.
28.05.2025, 15:04
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