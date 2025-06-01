18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.81
578.59
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.06.2025, 16:18

«Нас душат»: жители Актау выступили против уплотнительной застройки в 9 микрорайоне

История в фотографиях 0 5 653 Сергей Кораблев

Жители 9 микрорайона возмущены новым витком точечной застройки и массово требуют приостановить строительство, так как оно угрожает инженерной инфраструктуре. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Поводом для протеста стало начало подготовки к возведению семиэтажного жилого дома на месте снесенного здания бывшего ПКСК «Татьяна» перед домом №3 в 9 микрорайоне.

Здание бывшей обслуживающей компании, по словам жителей, прибрал в свое время городской акимат, а позже передал СПК «Каспий». Те, в свою очередь, продали его ТОО «Каспий Кетік Құрылыс».

В 2021 году, вспоминают жители, владелец земельного участка проводил поквартирный опрос с целью получить согласие на строительство жилого дома, однако большинство жителей выразили свое несогласие.

Уже в прошлом месяце этого года территорию оградили. Позже застройщик повесил баннеры с информацией о строительных работах и извинениями за временные неудобства. При этом одобрения никто из жильцов не давал.

Также вызывают вопросы действия самого предпринимателя, который, как утверждают жители, без уведомления перенес газопровод. На обращение в службу «104» поступил ответ, что опасности нет и специалисты выезжали на место. Однако люди обеспокоены.

Если здесь только снос, зачем трогают газ? Получается, они действуют наперекор жителям, - говорят они.

Жители требуют привлечь к ответственности ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», ГКП «АУЭС» и другие причастные организации за выданные технические условия без проведения гидравлических испытаний.

Застройщик на встречу с жителями не пришел, а в частной беседе, с их слов, заявил, что «проблемы жильцов его не волнуют».

На наши проблемы ему откровенно наплевать, - заявляют жители.

Участковый инспектор, прибывший на место, поддерживает обеспокоенных горожан и подтверждает проблему с парковочными местами.

Мы требуем приостановить стройку. Если так пойдет и дальше, мы останемся без тепла, воды, света и парковок из-за перегруженности инженерных сетей, - заявили жители.

На свободном участке земли, где сейчас установили забор, жители просят построить спортивную площадку.

На место прибыли представители Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства. Они пояснили, что у застройщика на данный момент есть разрешение только на снос, но разрешения на строительство и положительной экспертизы проекта нет.

В 2021 году владелец земельного участка пытался изменить его целевое назначение для строительства жилого дома, однако получил отказ. Тем не менее, застройщик добился своего через суд. В мае 2024 года он вновь обратился в акимат за разрешением на архитектурное проектирование, но снова получил отказ. Однако и в этот раз суд встал на сторону предпринимателя, - объяснили чиновники.

Хитро делают – через суд! Но мы будем оспаривать эти решения, - говорят жильцы.

Более 100 человек подписали коллективное заявление, адресованное акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю, прокурору области Айдосу Майлыбаеву, руководителю аппарата Мангистауского областного маслихата Жанбырбаю Матаеву, руководителю департамента по ЧС Мангистауской области Мурату Муханову и руководителю управления ГАCK Мангистауской области Даурену Отепкали.

Жители заявляют, что не собираются сдаваться и будут продолжать борьбу через Генеральную прокуратуру РК за право на комфортное и безопасное проживание в своем микрорайоне. Они уже готовят документы для обжалования решения суда.

Кроме планируемой высотки на месте бывшего ПКСК, в микрорайоне одновременно ведутся еще три стройки.

За домом №22 возводится учебный центр.

Перед домом №11 уже появилось новое здание.

У дома №17 ведется строительство многоэтажки.

Местные жители утверждают, что район и без того перегружен, особенно инженерные сети.

Сети теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения проектировались под гораздо меньшую нагрузку, соответствующую старому генплану. Теперь же из-за новых подключений падает давление воды, случаются частые аварии и отключения света, а в отопительный сезон температура в квартирах не соответствует нормативам. В праздничные и выходные дни из микрорайона невозможно выехать – кругом пробки и заставленные автомобилями дворы, - сетуют жильцы.

Застройки нас душат. Мы не позволим превращать наш район в бетонные джунгли!, - восклицают люди.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!