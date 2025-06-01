«Нас душат»: жители Актау выступили против уплотнительной застройки в 9 микрорайоне

Жители 9 микрорайона возмущены новым витком точечной застройки и массово требуют приостановить строительство, так как оно угрожает инженерной инфраструктуре. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

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Поводом для протеста стало начало подготовки к возведению семиэтажного жилого дома на месте снесенного здания бывшего ПКСК «Татьяна» перед домом №3 в 9 микрорайоне.

Здание бывшей обслуживающей компании, по словам жителей, прибрал в свое время городской акимат, а позже передал СПК «Каспий». Те, в свою очередь, продали его ТОО «Каспий Кетік Құрылыс».

В 2021 году, вспоминают жители, владелец земельного участка проводил поквартирный опрос с целью получить согласие на строительство жилого дома, однако большинство жителей выразили свое несогласие.

Уже в прошлом месяце этого года территорию оградили. Позже застройщик повесил баннеры с информацией о строительных работах и извинениями за временные неудобства. При этом одобрения никто из жильцов не давал.

Также вызывают вопросы действия самого предпринимателя, который, как утверждают жители, без уведомления перенес газопровод. На обращение в службу «104» поступил ответ, что опасности нет и специалисты выезжали на место. Однако люди обеспокоены.

Если здесь только снос, зачем трогают газ? Получается, они действуют наперекор жителям, - говорят они.

Жители требуют привлечь к ответственности ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», ГКП «АУЭС» и другие причастные организации за выданные технические условия без проведения гидравлических испытаний.

Застройщик на встречу с жителями не пришел, а в частной беседе, с их слов, заявил, что «проблемы жильцов его не волнуют».

На наши проблемы ему откровенно наплевать, - заявляют жители.

Участковый инспектор, прибывший на место, поддерживает обеспокоенных горожан и подтверждает проблему с парковочными местами.

Мы требуем приостановить стройку. Если так пойдет и дальше, мы останемся без тепла, воды, света и парковок из-за перегруженности инженерных сетей, - заявили жители.

На свободном участке земли, где сейчас установили забор, жители просят построить спортивную площадку.

На место прибыли представители Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства. Они пояснили, что у застройщика на данный момент есть разрешение только на снос, но разрешения на строительство и положительной экспертизы проекта нет.

В 2021 году владелец земельного участка пытался изменить его целевое назначение для строительства жилого дома, однако получил отказ. Тем не менее, застройщик добился своего через суд. В мае 2024 года он вновь обратился в акимат за разрешением на архитектурное проектирование, но снова получил отказ. Однако и в этот раз суд встал на сторону предпринимателя, - объяснили чиновники.

Хитро делают – через суд! Но мы будем оспаривать эти решения, - говорят жильцы.

Более 100 человек подписали коллективное заявление, адресованное акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю, прокурору области Айдосу Майлыбаеву, руководителю аппарата Мангистауского областного маслихата Жанбырбаю Матаеву, руководителю департамента по ЧС Мангистауской области Мурату Муханову и руководителю управления ГАCK Мангистауской области Даурену Отепкали.

Жители заявляют, что не собираются сдаваться и будут продолжать борьбу через Генеральную прокуратуру РК за право на комфортное и безопасное проживание в своем микрорайоне. Они уже готовят документы для обжалования решения суда.

Кроме планируемой высотки на месте бывшего ПКСК, в микрорайоне одновременно ведутся еще три стройки.

За домом №22 возводится учебный центр.

Перед домом №11 уже появилось новое здание.

У дома №17 ведется строительство многоэтажки.

Местные жители утверждают, что район и без того перегружен, особенно инженерные сети.

Сети теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения проектировались под гораздо меньшую нагрузку, соответствующую старому генплану. Теперь же из-за новых подключений падает давление воды, случаются частые аварии и отключения света, а в отопительный сезон температура в квартирах не соответствует нормативам. В праздничные и выходные дни из микрорайона невозможно выехать – кругом пробки и заставленные автомобилями дворы, - сетуют жильцы.