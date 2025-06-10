Как жители Актау доказывают чиновникам, что их город – не пустыня

Нередко Актау, да и Мангистаускую область называют пустыней, в которой якобы из-за климатических условий и почвы невозможно развивать зеленый фонд на должном уровне. Однако местные жители в корне несогласны с такими заявлениями, причем доказывают они это не просто словом, а делом. Корреспондент Lada.kz Ольга Ярославская заглянула во дворы многоквартирных домов – увиденное ее приятно поразило.

Использованные в материале фото: Ольга Ярославская

Еще в начале февраля текущего года при обсуждении закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по экологическим вопросам» депутат Наталья Дементьева затронула ситуацию с озеленением в Мангистауской области. В ходе своего выступления она заявила, что в регионе «просто ничего не может расти».

Слова депутата тогда вызвали большой резонанс среди мангистаусцев, которые сразу же порекомендовали взглянуть на старые фотографии Шевченко (ныне Актау – прим. авт.), утопающего в зеленых насаждениях. Припомнили люди и то, что на протяжении нескольких лет в сфере озеленения не было налажено должной структурированной работы, которая давно бы превратила тот же Актау в зеленый оазис у Каспийского моря.

Нужно отметить, что горожане отстаивают свои позиции за родной край не только словом, но и делом. Во дворах многих домов с начала весны жильцы усиленно занимались и продолжают заниматься озеленением. Речь идет не просто о паре розовых кустов – люди высаживают редкие виды цветов, кустарников и деревьев, не забывая и об общем благоустройстве придомовых территорий. Казалось бы, как это все может прижиться «при совершенном отсутствии почвы»? Ответ прост – внимательное, ответственное, а, главное, неравнодушное отношение людей.

Корреспонденту Lada.kz удалось познакомиться с некоторыми из них. Один из палисадников у дома №2 в 7 микрорайоне разбил сторожила города, который пожелал не называть свое имя. Здесь цветет олеандр, который житель Актау ежегодно выкапывает на зиму и заносит в подвал до теплых времен, облепиха с озера Севан в Армении, петунии, хлопок, и много других растений. Палисаднику уже несколько лет.

Он, как купил квартиру, так и начал двор благоустраивать, любит красоту, - с улыбкой говорят жильцы дома о своем соседе.

Борис и Оксана живут в 7 микрорайоне с 1983 года. В 2018 году пара решила украсить двор зелеными насаждениями, с тех пор это превратилось для них в приятную рутину.

Мы подумали, что если не мы, то никто не будет озеленять. Сейчас у нас растут абрикосы, виноград – в этом году ждем первый урожай, а также цветы (сирень, лилии, петунии). Рассаду и саженцы покупали сами, - признались супруги. Они отметили, что в выращивании растений им помогают их дети.

Между домами №№ 8 и 9 в 9 микрорайоне житель Актау Абай сумел вырастить лаванду. По словам соседей, каждый год мужчина экспериментирует с новыми зелеными насаждениями.

Еще один палисадник разбили у дома №21 в 14 микрорайоне. По словам создателя мини-оазиса Романа, по профессии он – моряк, но заниматься растениями любил всегда.

В 2013 купили квартиру, в ней раньше был магазин. Прилегающая территория была неухоженная, это и подвигло на создание палисадника. Захотелось создать красоту, радовать людей, чтобы было приятно жить. К слову, мой дядя, Владимир Романович, является основателем нашего Ботанического сада, - рассказал Роман.

Палисадник включает в себя около 35 разновидностей роз, все приобреталось за свой счет.

У меня несколько работ, но все равно нахожу время для полива, ухода. Жильцы дома благодарят, ничего не портят, - сказал мужчина.

Территория у дома №29 в 9 микрорайоне изобилует самыми разными растениями, которые невольно притягивают восхищенные взгляды прохожих. К созданию палисадника причастна знакомая Романа – Людмила.

В 2006 году мы высадили около 300 деревьев, огородили их, сейчас это большой сад. Все делалось за свой счет. У дома также есть два палисадника, - рассказал Роман.

Тем, кто планирует озеленять свои дворы, Роман советует высаживать розы, сирень, лилейник. По его словам, несмотря на внешнюю красоту, эти цветы достаточно неприхотливы в уходе и выдерживают зной Актау.

Экономист по образованию Елена живет в доме №19 в 14 микрорайоне. Озеленять двор женщина начала с мужем во время пандемии.

Делать в пандемию было нечего. Как-то выглянули в окошко, а там только машины кругом. Муж очень любит розы, а я – гортензии. Он заказал поребрики, землю, так и мы начали засаживать двор. Нам помогали соседи, - с улыбкой вспоминает она.

Помимо роз и гортензий, пара выращивает акации, кампсис, барбарис, лаванду. В будущем планирует посадить гвоздику, веронику, люпин, прострел. По их словам, любовь к растениям им привили родители.

У нас на Мангышлаке все растет, нужно только поливать и не ломать, - сказала супружеская пара, живущая в Актау всю свою жизнь.

Жильцы из дома №5 в 7 микрорайоне также успешно выращивают растения и облагораживают свой двор. По словам одного из них, Романа, на придомовой территории растут туи, тутовые деревья, айланты, бирючина.

По признанию героев материала, полив зеленых насаждений осуществляется либо за свой счет, либо при помощи обслуживающих жилые дома организаций. Все, как один отмечают, что в создании оазиса в Актау нет особых сложностей – в этом деле важна искренняя любовь и забота о зеленом фонде.