01.09.2025, 09:43

«Он построил весь город»: в Актау открыли мемориальную доску Юрию Кузнецову

История в фотографиях 0 2 766 Сергей Кораблев

В Актау состоялось открытие мемориальной доски Юрию Кузнецову – человеку, имя которого навсегда связано с историей города. С 1973 по 1995 годы он возглавлял Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК) – градообразующее предприятие, вокруг которого и вырос современный Актау. Мемориальная доска появилась на доме №24 в 7 микрорайоне, где долгие годы жил Юрий Кузнецов. Торжественное открытие собрало несколько десятков горожан, среди них были коллеги, соседи, ветераны комбината и первопроходцы, чья жизнь была связана с предприятием, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Организаторы мероприятия отмечают, что мероприятие создавалоось на энтузиазме и с поддержкой благотворителей – собственных средств у инициаторов не было.

Кроме мемориальной доски рядом с домом установили стенд с фотографиями Валерия Елизарова, на которых запечатлен Юрий Кузнецов.

Для многих собравшихся Юрий Кузнецов был не просто руководителем, а настоящим наставником и человеком, определившим облик города.

Это был системный руководитель, который всегда доводил дела до конца. Если ставил задачу, то лично контролировал ее исполнение. Не было никаких назначений «по блату» – только по профессионализму. Тогда это было возможно. Юрий является человеком, построившим практически весь этот город, - вспоминает Николай Баев, работавший на ПГМК с 1972 года.

 Соседи и коллеги говорят о Кузнецове с большой теплотой. Он был простым в общении, приветливым и открытым для разговора.

Он научил нас работать, жить и учиться. Дай Бог, чтобы таких людей было больше, - добавляет Николай Баев.

Бывшие сотрудники комбината также горько отметили, что Юрия Кузнецова широкая общественность незаслуженно забыла.

Нам очень больно, что его незаслуженно забыли. А ведь этот комбинат строил наш город, и Юрий Кузнецов сыграл в этом ключевую роль, - сказали Лариса Яценко и Марияш Сеитова, работавшие в управлении рабочего снабжения предприятия.

Сосед Юрия Кузнецова, 85-летний Сарсен Килыбай, рассказал, что видел его каждый день, жил в одном подъезде и часто общался. Даже те, кто не работал на комбинате, вспоминают его с уважением.

Своими историями делились и ветераны ПГМК. Так, Салих Мухтаров вспоминал, как Юрий Кузнецов лично подписывал приказ о его назначении начальником участка в 1983 году.

Очень внимательный и добропорядочный человек. Даже при назначении интересовался моей семьей, родителями, образованием, - отметил он.

Олег Коновалов, старожил предприятия, назвал Юрия Кузнецова «великим человеком, до которого не дотянуться».

А Роберт Косенко, строивший тогда ещё город Шевченко, подчеркнул его простоту и человечность:

Несмотря на значимость события, жители с сожалением отметили, что представителей городского, областного акиматов, маслихата не присутствовали.

Приглашения были отправлены и в бумажном, и в электронном виде, но никто не пришел, - сказали собравшиеся.

Для Актау открытие этой мемориальной доски стало напоминанием: город строили люди, многие из которых сегодня незаслуженно забыты. Участники церемонии выразили надежду, что память о Юрие Кузнецове и других первопроходцах будет сохранена не только усилиями соседей и ветеранов, но и на государственном уровне.

fox1167
fox1167
Отдельный привет Горюнову А.Д. и Пиртахия М.М. (вижу их на фото)
01.09.2025, 05:16
fox1167
fox1167
"Если ставил задачу, то лично контролировал ее исполнение. Не было никаких назначений «по блату» – только по профессионализму."--------Даааааа! Хорошее было время! Люди были правильные! Руководители были ответственные! А сейчас? Если не пришли на открытие (показав своё не уважение) то хоть может быть прочитают статью?! Хотя что это изменит?
01.09.2025, 05:13
