Кладбище искорёженных автомобилей и нетрезвые водители: история штрафстоянки в Актау

Как устроена работа штрафстоянки в 11А микрорайоне, сколько автомобилей там находится сегодня, является ли временное пристанище платным и что происходит с машинами, владельцы которых погибли в ДТП и не имеют родственников? Ответы на эти и другие вопросы — в фотоистории корреспондента Lada.kz Лианы Рязанцевой.

Фото автора

Штрафстоянка на территории 11А микрорайона работает с 2021 года. Ранее она находилась в 1А микрорайоне, но после строительства ковид-больницы специально отведенную коммунальную площадку для временного хранения задержанных транспортных средств пришлось перенести.

Сейчас её территория меньше: вместо прежних четырёх гектаров остался лишь один. Однако, по словам администрации, этого вполне достаточно.

Штрафстоянка находится на балансе городского акимата, а обслуживание объекта в настоящее время осуществляет подрядная организация ТОО «Компания «Строй Инвест 2020».

Стоянка рассчитана на 320 мест, и сегодня на ней расположено 305 автомобилей. Каждый день сюда доставляют в среднем от пяти до семи машин, и примерно столько же возвращают обратно владельцам. Таким образом, здесь ежедневно происходит непрерывный круговорот машин.

Проблем с размещением транспорта не возникает — мест достаточно. Обычно автомобиль, доставленный на штрафстоянку, остаётся здесь лишь на одну ночь. Уже утром владелец оплачивает штраф и забирает его. Случаев, когда автомобиль привозят, но на стоянке нет свободного места для его размещения, не возникало ни разу. Долго машины не задерживаются, хотя бывают и исключения, — рассказал заместитель руководителя подрядной организации Ильяс Бержан.

На штрафстоянку доставляют машины после ДТП или серьёзных нарушений правил дорожного движения. Чтобы вернуть свой автомобиль, владелец должен оплатить штраф и получить разрешение в административной полиции. Только при наличии этого документа машина может быть выдана хозяину. Сотрудники штрафстоянки при приёме авто фиксируют все необходимые данные: ФИО владельца, его адрес, номер автомобиля и статью, по которой транспорт попал на стоянку.

На штрафстоянке стоят автомобили разных марок и в различном состоянии - от полностью искорёженных и сгоревших до тех, что уже даже не на ходу.

Среди них встречаются и дорогие экземпляры, например, автомобиль с госномером № 666 BOG.

Все транспортные средства расположены на стоянке упорядоченно, каждый на своём месте.

На территории штрафстоянки стоят не только легковые машины, но и мотоциклы, а также мопеды.

Хотя большинство авто здесь задерживается ненадолго, но все же есть исключения. Некоторые остаются здесь месяцами и даже годами. Например, один из автомобилей стоит на стоянке с 2021 года. Бывают случаи, когда хозяин в тюрьме или погиб, а родственников у него нет. Такие машины ждут решения суда.

В отдельном углу площадки можно увидеть настоящее «кладбища металлолома»: сгоревшие, разбитые и полностью вышедшие из строя автомобили. Утилизация для них не предусмотрена, поэтому они могут находиться здесь годами, пока за ними не придут владельцы, если вообще придут.

Если автомобиль не на ходу, владелец обычно забирает его с помощью эвакуатора или манипулятора.

Штрафстоянка является бесплатной для владельцев авто, за хранение машины деньги с владельца не взимаются.

Штрафстоянка круглосуточно охраняется — на территории постоянно дежурят по два охранника.

За всё время работы случаев краж или порчи чужого имущества не было зафиксировано. При приёме машины сотрудники делают полную опись: фиксируют данные владельца, госномер и состояние автомобиля, - отметил Ильяс Бержан.

Территория стоянки чистая и ухоженная, и даже имеются клумбы с цветами.

По словам сотрудников штрафстоянки, больше всего проблем возникает с нетрезвыми водителями. Иногда они устраивают скандалы, не соглашаясь с задержанием авто. В таких случаях охрана сразу звонит в полицию.

По словам Ильяса Бержана, электронного реестра автомобилей, попавших на штрафстоянку, пока нет, все данные фиксируются вручную в журнале.

За год через штрафстоянку прошло более 5450 автомобилей. В среднем за месяц сюда попадает свыше 320 машин.

В 2024 году Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявил конкурс о разработке проектно-сметной документации строительства штрафстоянки в Актау. По данным акимата, проектирование всё ещё ведётся. Если будет финансирование, то к концу 2026 года в районе автоЦОНа построят новую, более просторную и современную стоянку, говорят в акимате.