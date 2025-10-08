Как изобретатель из Актау помог незрячей девушке стать чемпионкой

Қазақ тіліне аудару

Изобретатель из Актау Нурбек Енсебаев создал устройство, которое помогло незрячей девушке не только научиться ориентироваться в пространстве, но и изменить свою жизнь - получить образование, работу, создать семью и стать чемпионкой по параспорту. Сегодня его компания «SEZUAL» разрабатывает уникальные технологии, помогающие людям с особыми потребностями по всему миру, доказывая, что казахстанские идеи способны менять судьбы. Об этом мы рассказали в фотоистории Lada.kz .

Нурбек Енсебаев с писателем Эльвирой Жусупбековой (презентация биолокатора, самоучителя Брайля и книги)

Начало пути в Актау

История компании «SEZUAL» началась в Актау в 2018 году. Именно сюда переехал Нурбек Енсебаев, выпускник программы «Болашак», чтобы вместе с другом-изобретателем и ученым Галымжаном основать компанию, которая будет создавать технологии для людей с особыми потребностями.

Идея пришла из личного опыта. Учеба за рубежом показала Нурбеку, насколько сложно студентам с инвалидностью участвовать на равных в спортивных и культурных мероприятиях. А когда у его друга случились проблемы со зрением после операции, стало ясно - нужны технологии, которые помогут компенсировать ограничения и дадут возможность жить полной жизнью.

Мы хотели, чтобы человек с инвалидностью мог не просто кататься на коляске, а, например, прыгать или играть в баскетбол так же азартно, как и здоровые спортсмены, - вспоминает Нурбек Енсебаев.

Первые изобретения: от биолокатора до самоучителя Брайля

Первым прорывным проектом стал биолокатор - устройство, которое помогает незрячим людям «видеть» с помощью звуковых волн. Принцип работы похож на то, как ориентируются летучие мыши или киты. Благодаря нейропластичности мозга человек учится воспринимать окружающее пространство через звук.

Разработка получила грант Всемирного банка, прошла испытания в Казахстане и за рубежом, в том числе с участием незрячих тестировщиков из Турции и Азербайджана.

Но первым массовым продуктом «SEZUAL» стал самоучитель Брайля, созданный во время пандемии. Когда школы перешли на дистанционное обучение, незрячие дети оказались в изоляции без возможности учиться читать. По запросу тифлопедагогов команда «SEZUAL» разработала устройство, которое обучает чтению в игровой форме.

Результаты превзошли ожидания: вместо четырех лет дети осваивали чтение всего за месяц.

Они не воспринимали процесс как урок - им казалось, что это игра. Но именно поэтому они учились быстрее и легче, - говорит Нурбек Енсебаев.

Сегодня аппараты используются в школах и библиотеках Казахстана, а также отправляются за границу. В США устройства «SEZUAL» доступны уже на шести языках, включая казахский, и вызывают большой интерес у незрячих читателей.

Жазира: тестировщица, которая пересела на велосипед

Особое место в истории «SEZUAL» занимает Жазира Мулкибекова, первая тестировщица компании.

Потеряв зрение в подростковом возрасте после серии операций, она долгое время считалась «необучаемой». Но технологии «SEZUAL» открыли перед ней новые горизонты.

Используя биолокатор, Жазира научилась свободно ориентироваться в пространстве, а затем делать то, что невозможно представить для незрячего человека - кататься на велосипеде, стрелять из лука и огнестрельного оружия, заниматься параспортом.

У нее невероятно смелое сердце. Когда мы предложили ей попробовать велосипед, она сначала боялась, ведь никогда не каталась. Но через пять дней уже ездила самостоятельно, - рассказывает Нурбек Енсебаев.

Сегодня Жазира - активная общественная деятельница, параспортсменка, исследовательница в области психологии спорта и пример силы духа.

У нее семья, дочь, насыщенная жизнь и желание менять общество вокруг.

Книга «Свет внутри тебя»

История Жазиры вдохновила актаускую писательницу Эльвиру Жасубекову. Узнав о проекте «SEZUAL» и познакомившись с Нурбеком Енсебаевым, она решила написать книгу простым языком, понятным каждому.

Чтобы собрать материал, Эльвира специально прилетела в Алматы и встретилась с Жазирой лично.

Это было вдохновляюще. В ней - огромная сила духа и жизнерадостность. Не каждый здоровый человек обладает такими качествами, - говорит писательница.

Так появилась книга «Свет внутри тебя», где личная история преодоления переплетается с рассказом о технологиях «SEZUAL» (звуковые маяки, экзоскелеты, музыкальные самоучители) и важными темами инклюзии. В ней честно говорится о барьерах, с которыми сталкиваются незрячие люди: в образовании, трудоустройстве, социальной адаптации.

Книга уже доступна на казахском и русском языках, в том числе в формате аудиоверсии и на платформе litres.ru. Права переданы обществу слепых в Алматы для издания по Брайлю. В будущем планируется перевод на английский язык.

Казахстанские технологии для всего мира

Сегодня «SEZUAL» имеет офисы в Астане и Остине (США), работает с партнерами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Техасе.

Аппараты компании помогают людям в разных странах - от Китая до США.

Мы верим, что казахстанские технологии могут строить мосты между странами. Чем больше людей узнаёт о наших разработках, тем больше возможностей открывается для сотрудничества и для тех, кто нуждается в этих решениях, - говорит изобретатель.

История «SEZUAL» - это пример того, как идеи, рожденные в Актау, становятся мировыми инновациями и меняют жизни тысяч людей.